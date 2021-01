Prima femeie care va fi executată în Statele Unite, după 70 de ani, a furat bebelușul nenăscut din burta unei tinere însărcinate

Un grup de trei judecători de la Curtea de Apel din Washington DC a decis vineri că un judecător de la curtea inferioară a greșit atunci când a renunțat la o dată de executare pentru Lisa Montgomery, și a stabilit că ea pedeapsa va fi aplicată în această lună.

Lisa Montgomery. Foto: EPA

Noua dată a fost stabilită chiar înainte de învestirea președintelui ales Joe Biden, care s-a angajat să abolească pedeapsa cu moartea la nivel federală. Execuția lui Montgomery fusese programată pentru 8 decembrie, dar un judecător a amânat-o, după ce avocații ei au spus că au fost diagnosticați cu Covid-19.

„Guvernului federal trebuie să i se impună respectarea legii în stabilirea oricărei date de execuție, așa cum a susținut în mod corect instanța districtuală. Având în vedere tot ceea ce știm despre boala mintală a Lisei Montgomery, viața ei plină de torturi și traume îngrozitoare și numeroasele persoane în funcții de autoritate care ar fi putut interveni pentru a o salva, dar nu au făcut-o niciodată, nu poate exista niciun motiv principail pentru a trece la executarea ei.”, a declarat avocata Meaghan VerGow.

VerGow a cerut președintelui Donald Trump să comute pedeapsa lui Montgomery în închisoare pe viață fără posibilitatea eliberării condiționate. Administrația Trump a supravegheat 10 execuții federale în ultimele luni ale președinției sale, cel mai mare numpr într-un singur an în Statele Unite în ultimele decenii.

Montgomery ar fi prima femeie executată de guvernul SUA din 1953 încoace

În 2004, Montgomery a fost condamnată pentru sugrumarea unei femei de 23 de ani din Missouri care era însărcinată în opt luni. Apoi a tăiat burta tinerei și răpit bebelușul încă nenăscut. Copilul a supraviețuit miraculos și ulterior a fost încredințat tatălui.

Recomandări Pornografia e peste tot, dar nimeni nu știe cine e patronul companiei MindGeek, care deține cele mai populare site-uri

Casa din Skidmore în care Lisa Montgomery a intrat și a ucis-o pe Bobbie Jo, apoi i-a scos fetița din burtă. Foto: Profimedia Images

Montgomery, care are acum 52 de ani, a fost arestată a doua zi după comiterea crimei. Ea o cunoscuse pe Bobbie Jo, victima ei, online și când a aflat că tânăra e însărcinată, i-a spus că și ea așteaptă un copil.

În ziua crimei, 16 decembrie 2004, victima aștepta un cumpărător pentru un câine terrier, iar Montgomery s-a prezentat drept Darlene Fischer. Imediat ce a intrat în casă a sugrumat-o pe tânără și i-a tăiat burta.

Bobbie Jo Stinnett, însărcinată, cu puțin timp înainte de a fi ucisă. Foto: Find a Grave

Victoria Jo a supraviețuit miraculos unei nașteri sălbatice

Mama tinerei femei a găsit-o într-o baltă de sânge și a povestit că arăta de parcă îi explodase burta. Medicii n-au mai putut-o salva, fiind declarat decesul, la spital. O zi mai târziu, Montgomery a fost arestată la ferma ei din Melvern, Kansas. Bebelușul, o fetiță, era acolo, în viață, a fost recuperat și dat tatălui.

Recomandări Cere-i șefului cei 400 de lei netaxați de stat pentru munca de acasă!

Ferma din Kansas în care a fost arestată Lisa Montgomery și unde a fost găsită și Victoria Jo Stinett, bebelușul răpit de aceasta. Foto: Profimedia Images

Victoria Jo Stinnett a împlinit pe 16 decembrie 16 ani, aniversare umbrită de cea a morții mamei pe care n-a cunoscut-o niciodată. Adolescenta e crescută de tatăl ei cu ajutorul rudelor mamei.

Cazul a fost descris în cărțile Baby Be Mine, de Diane Fanning și Murder in the Heartland, de M. William Phelps. Acest caz a fost prezentat și într-un episod al seriei criminale Deadly Women intitulat „Obsesie fatală”. Cazul a fost prezentat și în cel de-al cincilea episod al seriei documentare „Nimeni nu a văzut un lucru”, difuzat pe canalul Sundance, pe 29 august 2019.

Ultima femeie executată de guvernul SUA a fost Bonnie Brown Heady în 1953, conform rapoartelor Biroului Penitenciarelor SUA, pentru răpire și crimă. SUA a executat-o de asemenea pe Ethel Rosenberg, în același an, pentru spionaj.2

Data execuției Lisei Montgomery a fost stabilită pe 12 ianuarie.

Citeşte şi:

Jocul video ucrainean „The Point of No Return”, trauma de după război a soldaților care luptă în conflicte armate

Lăcrămioara a fost ucisă și aruncată în șanț de iubitul italian, furios că românca era însărcinată. Bărbatul a recunoscut crima abia acum

PARTENERI - GSP.RO Cea mai excentrică jucătoare de tenis din România s-a dezlănțuit de Revelion: „Ultima poză în bikini din 2020!”

PARTENERI - PLAYTECH Ce AVERE mai are Irinel Columbeanu, de fapt. Primarul l-a dat de gol: 'Mai are câteva..'

HOROSCOP Horoscop 3 ianuarie 2021. Berbecii vor să uite de grijile materiale, mai ales de cele financiare

Știrileprotv.ro Un farmacist din SUA a lăsat intenţionat să se strice 500 de doze de vaccin. Ce au păţit cei injectaţi cu ele

Telekomsport S-a îmbătat de sărbători şi a luat-o la bătaie. Imagini incredibile cu o vedetă goală, la o petrecere