Moțiunea a fost inițiată de către grupul senatorial al PSD care-i impută ministrului Florin Cîțu faptul că nu a reușit să mențină deficitul sub pragul de 3% din PIB și inițierea unor politici caracteristice ”statului minimal”.

La dezbaterile din plen, cel mai acerb critic al ministrului a fost senatorul PSD Radu Oprea.

”V-am studiat în decursul timpului şi atunci când am fost colegi la Comisia economică şi, mai apoi, când aţi devenit ministru al Finanţelor Publice şi la început am crezut că este vorba despre o fobie, tripofobie, sau fobia găurilor. Între timp am constatat că este mult mai grav de atât şi văzând acel selfie minunat pe care vi l-aţi făcut în ziua moţiunii de cenzură am înţeles că este vorba despre narcisism şi acest lucru ne afectează pe toţi. Narcisismul dumneavoastră se manifestă prin faptul că neapărat profeţia pe care aţi făcut-o de foarte multe ori isteric, atunci când vorbeaţi despre ce face PSD la guvernare, trebuie să se îndeplinească astăzi şi trebuie să găsiţi toate mijloacele ca cei 4,4% deficit să fie reali”, a spus Oprea în plenul Senatului.

În textul moțiunii, Cîțu este criticat pentru creșterea nivelului ROBOR și deprecierea monedei naționale. În plus, sunt contestate și anunțatele concedieri din sectorul public.

Din cei aproximativ 6 milioane de angajaţi – la stat şi în mediul privat, ar mai rămâne 900.000 de oameni să lucreze în tot sistemul de stat din cele aproximativ 1.300.000 de persoane angajate în aparatul public – ministere, agenţii, administraţie locală, profesori, medici, pompieri, poliţişti, militari, cercetători etc. Diferenţa este exact de 400.000 cât au anunţat că vor să dea afară! Fragment din textul moțiunii simple:

Deși semnatarii moțiunii cer demisia lui Florin Cîțu, adoptarea textului nu face obligatorie pentru Guvern plecarea ministrului. De altfel, Cîțu a spus că va demisiona doar dacă i-o va cere PNL.

”Moţiunea de astăzi nu este despre mine şi nu are legătură cu mine. Reprezintă un demers politic făcut de un duo jalnic care încearcă să mascheze situaţia economică reală a României după trei ani de guvernare Dragnea, Vâlcov, Dăncilă şi Teodorovici”, a spus Cîțu.

Nici premierul Orban nu este dispus să-l sacrifice pe ministrul de Finanțe. ”Sunt foarte mulţumit de colaborarea cu ministrul Finanţelor şi sub nicio formă nu am de gând să iau vreo decizie legată de domnul ministru”, a declarat Ludovic Orban după aprobarea moțiunii.

