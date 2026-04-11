Un amestec între mileniali și generația X

Experții plasează această generație între anii 1977 și 1983, o perioadă scurtă de șase ani. Potrivit lui Rüdiger Maas, expert în studii generaționale intervievat de Frankfurter Rundschau, „xennials” au crescut într-o lume complet analogică, având primul contact cu telefoanele inteligente și rețelele sociale abia la maturitate.

„Au trăit tranziția tehnologică și, prin aceasta, au dobândit o înțelegere deosebit de profundă a IT-ului. Mulți dintre ei au învățat să programeze și sunt extrem de deschiși la noile tehnologii digitale”, explică Maas. Acesta mai adaugă: „Probabil au cele mai multe aplicații instalate pe telefoanele lor mobile dintre toate generațiile”.

„Xennials” sunt un amestec între generația X (1965-1980) și mileniali, care sunt cunoscuți și ca generația Y (1981-1995).

„Suntem cei care se pot mișca fără efort între două lumi. Suntem trecerea de la analog la digital. Suntem prea rebeli pentru a fi mileniali, dar prea tehnici pentru a fi generația X”, a scris un utilizator Reddit despre această micro-generație.

Între nostalgie analogică și revoluție digitală

Spre deosebire de mileniali, care folosesc tehnologia digitală mai mult pentru divertisment și rețele sociale, „xennials” o asociază cu eficiență și productivitate. În sfera profesională, ei se deosebesc de generațiile Y și Z prin atașamentul lor față de valorile tradiționale legate de muncă.

„De la generația X, xennials au preluat respectul față de ierarhii și acceptarea normei de 40 de ore de muncă pe săptămână”, a mai spus Maas.

Ca părinți, însă, această generație încearcă să adopte un stil diferit față de celelalte. „Xennials pun un accent mare pe copii, deoarece mulți simt că nu au primit suficientă atenție în propria lor copilărie”, mai explică Maas. Această preocupare poate duce uneori la o supraprotejare a copiilor, care în majoritate aparțin generației Alpha.

Deși mulți dintre cei născuți între 1977 și 1983 se identifică drept „xennials”, termenul este adesea considerat o invenție a științei populare. Rüdiger Maas pune sub semnul întrebării existența lor ca generație distinctă: „Generațiile intermediare, precum Xennials sau Zillenials, sunt adesea creații de marketing. Nu există dovezi științifice care să susțină existența lor ca grup distinct”.

