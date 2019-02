Noutatea constă în utilizarea robotului Mazor X, care este un instrument de ghidare a şuruburilor introduse pe vertebrele coloanei. Operaţia se face iniţial virtual, pe baza soft-urilor pe care le are robotul, se fixează traiectoria, nivelul, unghiul şurubului, apoi robotul preia datele şi ghidează chirurgul în locul unde este setat să facă incizia.

„Este un montaj lung, presupunând opt şuruburi, patru sus şi patru jos mai sub nivelul de fractură, prin nişte incizii mici de aproximativ un centimetru şi cu o tijă din titan care se introduce pe sub piele. Deci, nu mai este o incizie mare, ci pur şi simplu incizii mici şi tija băgată pe sub piele. Pacientul nu are deficit motor, deci mişcă picioarele. După operaţie se va putea mobiliza şi în câteva zile va putea pleca acasă”, a spus managerul Spitalului de Neurochirurgie Prof. dr. Nicolae Oblu din Iaşi, medicul Lucian Eva, despre operaţie, citat de Mediafax.