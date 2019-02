Schimb de talente! Copiii artiștilor au ales mingea, iar cei ai fotbaliștilor, arta!

Dan Bittman și-a susținut băieții să facă sport

Doi dintre băieții lui Dan Bittman, Patrick, 15 ani, și Mark, 12 ani, sunt legitimați, de câțiva ani, la un club privat din Capitală. Tatăl lor a investit de-a lungul timpului pentru ca ei să-și poată urma visul: le-a plătit cotizația lunară, echipamentele, cantonamentele și turneele. Ba chiar a fost cel care, atunci când fiii săi erau mai mici, îi însoțea și la antrenamente.

„Patrick, mijlociul, obișnuiește să spună că e Ronaldo, fotbalistul său preferat. Mezinul are, se pare, înclinații și spre muzică, doar că, momentan, nu și-a manifestat intenția de a cânta. Vom vedea ce va fi”, le-a povestit Bittman apropiaților.

Liderul Holograf s-a obișnuit de mult cu ideea că băieții nu-i vor călca pe urme (cu excepția lui Alex, cel mare, care deja cântă), dar nici nu-și face iluzii că vor ajunge fotbaliști de top, chiar dacă sunt muncitori și talentați.

Fiul Sandei Ladoși vrea să fie portar

Bogdan Tache, fiul în vârstă de 11 ani al Sandei Ladoși, face fotbal de vreo patru ani, la un club privat, și-și dorește să ajungă un portar cunoscut. Fosta cântăreață îl însoțește la antrenamente în weekenduri și mai puțin în timpul săptămânii, când jobul nu-i permite; atunci, apelează la apropiați să-i ducă și să-i aducă fiul de la club.

Diana Munteanu asistă la meciurile lui David

David, fiul de 9 ani al Dianei Munteanu, legitimat la FC Voluntari, a ales fotbalul și pentru că tatăl lui, Claudiu Niculescu, a făcut carieră în acest sport. David este atacant, post pe care a jucat și Claudiu, execută foarte bine loviturile libere și este unul dintre golgheterii echipei.

Diana își însoțește băiatul la antrenamente și nu lipsește aproape de la nici un meci din campionat. Recent, l-a lăudat pe puști: „Chiar are aptitudini pentru sport, în general. De orice se apucă, fie că înoată, că schiază ori că merge cu patinele, îi iese din prima. Eu, la rândul meu, am făcut sport de performanță, deci are date genetice și dintr-o parte, și din alta”.

Spre deosebire de alți părinți, Diana nu plătește cotizație pentru David, pentru că fiul său nu este legitimat la un club privat, ci la unul susținut de primăria din Voluntari.

Kira Hagi are deja câteva roluri în portofoliu

Kirei, fiica lui Gheorghe Hagi, i-a fost clar destul de devreme că își dorește o carieră în teatru. Și-a făcut debutul în 2014, în „București, te iubesc”, apoi a plecat și la studii în America – s-a înscris la Academia de Teatru și Film din Los Angeles.

În 2017, fiica fostului fotbalist a fost premiată pentru scurtmetrajul „Fragile”, proiectul ei de licență, și a jucat în filmul „Între chin și amin”, o peliculă de Toma Enache despre „experimentul Pitești”.

La sfârșitul lunii decembrie, anul trecut, Kira a făcut senzație la București, în piesa „Martha. Povestea romanțată a unei prințese”, în care a jucat rolul Marthei Bibescu.

„Kira trebuie să facă filmul despre viața mea! Ea o să-l facă! O să vedeți. Are temă deja pentru asta. O să scrie și o carte. Trebuie să se gândească. Nu prea-mi cere părerea atunci când își alege rolurile, dar eu o susțin de fiecare dată. La 16 ani nu avea încredere că o să fiu de acord cu drumul ei, dar acum e foarte încântată. Are entuziasm și muncește mult', a declarat Gheorghe Hagi după ce i-a urmărit, cu lacrimi în ochi, prestația din Martha. Povestea romanțată a unei prințese”.

Ilie Dumitrescu jr și Natalia Mateuț au studii de actorie

Fiul lui Ilie Dumitrescu, Ilie Dumitrescu jr, a deprins actoria la Mandragora Movies Film Academy. A jucat în filmul „Un pas în urma serafimilor” și se pregătește pentru noi roluri.

Studii de actorie a făcut și Natalia Mateuț, fiica lui Dorin Mateuț. A avut chiar și câteva roluri în diverse producții și seriale TV, dar a fost mai atrasă de televiziune decât de teatru și film și și-a văzut visul cu ochii când i s-a dat pe mână matinalul de la Antena Stars.

