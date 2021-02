Știri Externe „Zidul durerii”, cum arată prima pagină din New York Times, realizată când SUA se apropie de 500.000 de decese din cauza COVID-19 De Bobi Neacșu, . Ultimul update Luni, 22 februarie 2021, 13:02

Numărul deceselor cauzate de COVID-19 în SUA se apropie de jumătate de milion. Bilanțul sumbru este prezentat de publicația The New York Times pe primă pagină sub forma unui zid format din 500.000 de puncte, în care fiecare punct reprezintă un deces provocat de noul coronavirus.