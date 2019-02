Gabriela Firea a publicat un mesaj pe Facebook, în urma întâlnirii pe care președintele PSD Liviu Dragnea a avut-o cu primarii.

Dar a continuat să susțină, în ciuda explicațiilor și argumentelor aduse de primari, că bugetul este unul bun și a prezentat o situație roz a economiei. Dacă e totul așa de bine, cum de ne va aștepta un an de austeritate?”, a scris Gabriela Firea, pe Facebook.

„Este așa cum spuneam : Dl Dragnea va spune că altii (guvernul, ministerul de finanțe) sunt vinovați, și nu el, pentru amputarea bugetului Primăriei Capitalei cu aproape 25%. După ce a ascultat primarii prezenți la ședința Asociației Municipiilor, Dl Dragnea a spus textual: «Nu am venit să vă dau soluții privind bugetul. Nu am competențe legale». ???

Primarul General spune că mâine va merge la Ministerul Finanțelor pentru a discuta despre problemele bugetului.

„La insisțentele mele, am reușit să obțin o întâlnire mâine, la Ministerul de Finanțe, în care să explic încă o dată că sunt puse în pericol serviciile publice din București, a căror notă de plată o achită Primăria Capitalei : transport public, termoficare, iluminat, spitale, consolidări, apa și canal, investiții în infrastructură etc.

Sfidând legea și atribuțiile complexe pe care le avem, Dl Dragnea, cel fără competențe legale' a dat și indicația : «să vă înțelegeți între voi». De parcă legile și bugetul sunt ca mersul la film sau la o masă în oraș! Așa bagatelizare a instituțiilor statului nu am văzut! Cum ne dezbină la București, face și în țară, încercand să-i învrăjbească pe primarii de municipii cu cei de comune și orașe. Un adevarat om de stat! Nu mai am nicio așteptare. Un lucru e limpede: s-a confirmat că în toate aceste zile am spus adevărul. Mă voi bate pentru el până la capăt!”, a precizat Firea.