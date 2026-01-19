Să fie la ei acolo?! Nu merge și așa. Bonus: alt necaz la români e că nu reacționează decât în ultimul ceas, și atunci excesiv.

Poți să le spui tu bucureștenilor zece ani, douăzeci de ani, treizeci de ani, zi de zi, că o să le cadă orașul în cap și o să moară în chinuri cu tot neamul. O să îi doară la banana din import. O să te întrebe de ce n-ai bască și te vor asigura că nu ne lasă El pe noi Bunuțul. Păi, de-aia l-am mituit și pe Dumnezeu cu o catedrală mai lungă și mai lată decât a bulgarilor, faima ortodoxiei? Eh, aud? Bun.

Se sare de dindărăt în sus când n-au mii de cetățeni apă în urma unor erori în lanț. Căutați femeia, cum ar zice francezul. S-a căutat. S-a găsit coafeză în jetul clanului politico-imobiliar Vicol-Ciorbă, via Ciolacu-Grindeanu. Apoi se uită.

Cum ar putea întreba cu îndreptățire cetățeanul mediu statistic, nelegat de niciun sistem feudal românesc: legile justiției în țara românească au fost făcute, ani buni, de alde madam Ciorbă, de Tudorel-Gargamel, de Nicolicea, de Ciordache de la Caracal, și voi vreți să nu aveți staborul lui Savonea, oameni buni?! Dar unde vă credeți dumneavoastră, într-un canton elvețian? În Norvegia? În Liechtenstein (scuze, Tata Puiu Iordănescu!)? Greșit. Aici e Rrromânia rrromânilor verzi acum și pururea.

Românii se inflamează din nimic, toată ziua – bună ziua (vorba vine – bună). Nicio reacție însă când le spui că milioane de copii merg zilnic (când nu e weekendul excesiv de prelungit) la școală doar ca să fie drumul cu oameni, să se producă neplăcuta poluare și să murim de cancer pulmonar. Merg ca să aibă de unde se întoarce.

Tot eșecul societății românești pleacă de la eșecul colosal al școlii românești. Și ca și cum nu era de ajuns, actualmente o mai conduce și tăietorul Bolojan, faimosul Ilie-Sărăcie, celebrul Ilie-Valahie, care îi urmează acelui David, care, cum frumos am mai observat și cu altă ocazie, doar a întinat nobilele idealuri ale cantautorului Guță. Ți se face dor de Androneasca, și mai multe nu! Bolojan nu vede plagiatul lui Marinescu, care se vede și de pe Lună, cică n-a fost făcut în timpul mandatului, ce face?! Doamne, ocolește-i pe români, vorba aceea, cu ocrotitul ne-am lămurit. Nu ne mai salvează nici Sfântul Sisoe.

Fără școală, România nimic nu e. Și deocamdată n-are școală nici cât are justiție, iar justiția știm deja toți cum e. S-a văzut!

N-are școală nici măcar cât are spitale, alea spălate cu apă de ploaie de la Hexi Pharma din pădure. S-au scăpat și dânșii, nu vă faceți griji, că doar nu era să existe vinovați, ferească bunul Dumnezeu.

În România nu s-a plătit pentru morții de la Revoluție, pentru hoțiile tranziției de rapt (uite flota, nu mai e flota, hocus-pocus, hă-hă-hă), și voi vreți să se plătească pentru un mizilic de apă de ploaie?!

La români a scăpat până și Vanghelie. Asta e societatea românească. L-a ales pe Vanghelie, l-a scăpat pe Vanghelie.

Concluzia? Iat-o: dacă era făcut de români, procesul de la Nürnberg se lăsa cu achitări, ce au făcut, domnule, au dat în cap la lume, nu vedeți că fapta nici nu există?

