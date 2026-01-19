Mașini de spălat și mașini de spălat vase

Aceste aparate sunt responsabile pentru aproximativ 14% din factura medie de energie a unei gospodării. Consumul ridicat provine în special din energia necesară pentru încălzirea apei și a aerului. Alegerea unor modele eficiente energetic poate reduce costurile semnificativ.

De exemplu, o mașină de spălat vase cu rating A consumă aproximativ 40 de euro anual, comparativ cu 75 de euro pentru un model cu rating G. Spălarea hainelor la temperaturi mai scăzute, încărcarea completă a mașinii de spălat și utilizarea programelor eco pot scădea considerabil consumul.

Frigidere și congelatoare

Frigiderele și congelatoarele sunt printre cei mai mari consumatori de energie, contribuind cu aproximativ 13% la factura de electricitate. Aceste aparate funcționează continuu, motiv pentru care utilizarea unor modele eficiente energetic este esențială. Menținerea unei temperaturi constante în interior necesită un consum constant de energie, ceea ce face ca aceste dispozitive să fie esențiale, dar costisitoare.

Electronice de larg consum

Televizoarele, laptopurile și consolele de jocuri video reprezintă aproximativ 6% din consumul mediu de energie electrică al unei gospodării. Chiar dacă fiecare aparat în parte nu consumă mult, utilizarea lor combinată poate genera costuri semnificative. Oprirea dispozitivelor în modul standby și alegerea unor modele eficiente energetic pot economisi până la 45 de euro anual.

Iluminatul

Iluminatul contribuie cu 5% la cheltuielile totale de energie. Becurile cu halogen sunt responsabile pentru o mare parte din acest consum. Înlocuirea lor cu becuri LED mai eficiente poate aduce economii anuale de până la 45 de euro. De asemenea, simpla acțiune de a stinge luminile atunci când părăsiți o cameră poate economisi până la 8 euro anual.

Electrocasnicele de bucătărie

Cuptoarele, cuptoarele cu microunde și alte electrocasnice de bucătărie consumă aproximativ 4% din energia electrică a unei gospodării. Deși sunt indispensabile, utilizarea lor limitată face ca acestea să fie mai puțin costisitoare în comparație cu alte aparate. Totuși, utilizarea responsabilă și evitarea pierderilor de energie pot contribui la economii suplimentare.

Pentru a reduce costurile facturilor lunare, este important să înțelegem ce aparate consumă cel mai mult și să le utilizăm în mod eficient. Alegerea unor modele economice și adoptarea unor obiceiuri inteligente pot face diferența în bugetul oricărei familii.

