Clienții „plătesc” reducerile cu date personale

Concret, Federația Organizațiilor Consumatorilor din Germania spune că oamenii nu sunt informați că primesc reduceri în aplicație în schimbul datelor personale. 

Pentru acest motiv au dat în judecată Lidl, anul trecut.

Însă au pierdut în primă instanță procesul intentat împotriva Lidl privind aplicația Lidl Plus. Dar cazul ar putea ajunge la Curtea Federală de Justiție.

Tribunalul Regional Superior din Stuttgart (dosar nr. 6 UKl 2/25) a decis că Lidl nu este obligat, pentru moment, să modifice designul aplicației Lidl Plus sau modul în care aceasta este prezentată consumatorilor. 

Instanța a respins acțiunea intentată de VZBV, care acuza retailerul că nu informează suficient de clar utilizatorii că reducerile sunt obținute în schimbul datelor personale.

Totuși, judecătorii au recunoscut că situația juridică este una neclară și au admis apelul, deschizând astfel calea pentru ca speța să fie analizată de Curtea Federală de Justiție (BGH).

VZBV a anunțat că ia în calcul continuarea demersului, având în vedere importanța cazului pentru protecția consumatorilor.

„Aplicațiile bonus nu sunt nicidecum gratuite”

Directorul executiv al Federației Organizațiilor Consumatorilor din Germania, Ramona Pop, a criticat decizia instanței și modelul de funcționare al aplicațiilor de fidelizare.

„Aplicațiile bonus nu sunt nicidecum gratuite. Consumatorii plătesc pentru reduceri prin divulgarea datelor cu caracter personal. Cu toate acestea, Tribunalul Regional Superior din Stuttgart nu consideră că Lidl trebuie să informeze utilizatorii aplicației sale de reduceri mai clar decât înainte cu privire la costul utilizării acesteia”, a declarat Ramona Pop.

Ea a adăugat că problema „plății cu date” ar trebui clarificată de cea mai înaltă instanță din Germania.

Aplicațiile de supermarket influențează comportamentul de cumpărare

Potrivit unui sondaj citat de VZBV, 78% dintre respondenți folosesc aplicații pentru supermarketuri în Germania. 

Dintre aceștia, 61% spun că și-au schimbat comportamentul de cumpărare, iar 67% au făcut achiziții suplimentare în ultimii doi ani pentru a beneficia de reduceri sau oferte disponibile exclusiv în aplicații.

„Aplicațiile supermarketurilor oferă acces la reduceri și oferte bonus. În același timp, aplicațiile sunt concepute pentru a lega consumatorii și mai strâns de magazine și pentru a-i încuraja să cheltuiască mai mulți bani”, a spus Ramona Pop.

„Utilizatorii aplicațiilor dezvăluie date cu caracter personal. Astfel, supermarketurile pot influența în mod specific obiceiurile de cumpărături și cele alimentare. Privim acest lucru cu ochi critici”.

Economii mici, stimulente mari

Deși majoritatea utilizatorilor consideră că economisesc bani – 69% spun că uneori, iar 24% că de fiecare dată -, datele arată că avantajele financiare sunt limitate. 

Potrivit portalului de comparare a prețurilor Smhaggle, economiile reale obținute prin aplicațiile de supermarket sunt, în medie, de maximum 2%.

În schimb, aplicațiile folosesc tehnici de gamificare, precum niveluri de reduceri, tombole sau recompense, menite să mențină utilizatorii activi și să stimuleze cheltuielile suplimentare. 

VZBV atrage atenția că astfel de practici sunt deja cunoscute din comerțul online și migrează tot mai mult în retailul alimentar.

Fără aplicație, fără reduceri

Consumatorii care nu doresc să își creeze un cont sau să își ofere datele personale riscă să fie excluși de la promoții. Asta într-o perioadă în care prețurile mari ale alimentelor au obligat unele magazine din Germania să ia măsuri drastice.

De altfel, prețurile mari i-au determinat și pe politicieni să vină cu soluții precum „coșul german”.

Aproape 29% dintre respondenții care nu folosesc aplicații de supermarket declară că evită aceste servicii tocmai din cauza reticenței de a-și partaja datele.

Pentru înregistrare, aplicațiile solicită adesea informații precum numele, data nașterii, adresa de e-mail și numărul de telefon mobil. Din perspectiva agențiilor de protecție a consumatorilor, aceste cerințe sunt excesive.

„Mai ales în perioadele în care prețurile alimentelor sunt mari, este esențial ca reducerile să nu depindă de utilizarea aplicațiilor. Toți consumatorii trebuie să aibă acces echitabil la oferte – fără a fi obligați să își dezvăluie datele”, a subliniat Ramona Pop.

Lidl este acuzat că promovează aplicația ca fiind „gratuită”, în timp ce consumatorii plătesc cu furnizarea și prelucrarea datelor personale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cel puțin 21 de morți și mai mulți răniți în Spania, după ce două trenuri de mare viteză s-au ciocnit
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Viva.ro
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
„Degeaba tu știi ce trebuie să faci, dacă ești sabotat în propria familie”, spunea Gabriela Iorgulescu, după accidentul mortal provocat de fiul ei, în 2019. Detalii din trecutul familiei ies la iveală acum. Ce s-a aflat despre mama lui Mario
Unica.ro
„Degeaba tu știi ce trebuie să faci, dacă ești sabotat în propria familie”, spunea Gabriela Iorgulescu, după accidentul mortal provocat de fiul ei, în 2019. Detalii din trecutul familiei ies la iveală acum. Ce s-a aflat despre mama lui Mario
Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil, schimbare majoră la început de an. Ce decizie importantă au luat cei doi: „Îmi este foarte greu...”
Elle.ro
Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil, schimbare majoră la început de an. Ce decizie importantă au luat cei doi: „Îmi este foarte greu...”
gsp
„Avem o relație bună cu domnul Bolojan”. Reacția lui Mihai Neșu după ce a aflat ce impozit are de plătit pentru clădirile centrului de recuperare
GSP.RO
„Avem o relație bună cu domnul Bolojan”. Reacția lui Mihai Neșu după ce a aflat ce impozit are de plătit pentru clădirile centrului de recuperare
Dublu campion olimpic, trimis în judecată pentru viol. Este acuzat de abuz asupra fiicei minore a antrenorului său
GSP.RO
Dublu campion olimpic, trimis în judecată pentru viol. Este acuzat de abuz asupra fiicei minore a antrenorului său
Parteneri
Da, ea e! Actrița adorată de români în anii ’90, atacată dur pentru felul decent în care a ales să îmbătrânească. Imagini virale cu vedeta care înfruntă timpul, prejudecățile și ura gratuită
Libertateapentrufemei.ro
Da, ea e! Actrița adorată de români în anii ’90, atacată dur pentru felul decent în care a ales să îmbătrânească. Imagini virale cu vedeta care înfruntă timpul, prejudecățile și ura gratuită
Cea mai nesuferită zodie. Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț. E imposibil să nu te cerți cu ei
Avantaje.ro
Cea mai nesuferită zodie. Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț. E imposibil să nu te cerți cu ei
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Tvmania.ro
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața

Alte știri

Milioane de euro pe filieră PSD pentru șosele cu gropi și îngropate în nămeți: cazul firmei „stăpâne” de 10 ani pe drumurile din Tulcea
Exclusiv
Știri România 07:00
Milioane de euro pe filieră PSD pentru șosele cu gropi și îngropate în nămeți: cazul firmei „stăpâne” de 10 ani pe drumurile din Tulcea
Marius Lazurca explică mesajul lui Nicușor Dan în scandalul Trump-Europa pentru Groenlanda: „Băieți, opriți-vă, că ne facem rău”
Știri România 18 ian.
Marius Lazurca explică mesajul lui Nicușor Dan în scandalul Trump-Europa pentru Groenlanda: „Băieți, opriți-vă, că ne facem rău”
Parteneri
Șapte mașini și o lecție de răbdare: tânărul obligat să aștepte pentru a traversa strada stârnește indignare online
Adevarul.ro
Șapte mașini și o lecție de răbdare: tânărul obligat să aștepte pentru a traversa strada stârnește indignare online
Giovanni Becali, poveste fabuloasă cu Ilie Dumitrescu la Tottenham: “Un haladit şmecher!”
Fanatik.ro
Giovanni Becali, poveste fabuloasă cu Ilie Dumitrescu la Tottenham: “Un haladit şmecher!”
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Cinci lucruri pe care să stai cu ochii în prima etapă din 2026 în Superliga
Cinci lucruri pe care să stai cu ochii în prima etapă din 2026 în Superliga
Matei Frunză: „L-am învățat pe tata să fie suporter”
Matei Frunză: „L-am învățat pe tata să fie suporter”
Parteneri
Imagini rare cu gemenii cuplului Amal și George Clooney. Cum au fost surprinși Ella și Alexander alături de părinți la vila lor de la Lacul Como. Foto
Elle.ro
Imagini rare cu gemenii cuplului Amal și George Clooney. Cum au fost surprinși Ella și Alexander alături de părinți la vila lor de la Lacul Como. Foto
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
Unica.ro
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
Cum arată, de fapt, tatăl Ramonei Olaru: "Suntem 1 la 1". Asistenta de la Neatza a postat prima poză cu el, după ce Alex Bodi a afirmat că-i este rușine cu părinții ei
Viva.ro
Cum arată, de fapt, tatăl Ramonei Olaru: "Suntem 1 la 1". Asistenta de la Neatza a postat prima poză cu el, după ce Alex Bodi a afirmat că-i este rușine cu părinții ei

Monden

Cornelia și Lupu Rednic au plecat din România la începutul anului. Unde au ajuns: „Avem inimile pline de recunoștință și bucurie”
Stiri Mondene 18 ian.
Cornelia și Lupu Rednic au plecat din România la începutul anului. Unde au ajuns: „Avem inimile pline de recunoștință și bucurie”
„Survivor România”, 18 ianuarie 2026. Un Războinic va fi eliminat din competiție, după ce Faimoșii au câștigat jocul pentru imunitate
Stiri Mondene 18 ian.
„Survivor România”, 18 ianuarie 2026. Un Războinic va fi eliminat din competiție, după ce Faimoșii au câștigat jocul pentru imunitate
Parteneri
Transformarea care a uimit pe toată lumea: cum arăta Nicoleta Luciu înainte să câștige Miss România — imaginile din adolescență pe care puțini le-au văzut
TVMania.ro
Transformarea care a uimit pe toată lumea: cum arăta Nicoleta Luciu înainte să câștige Miss România — imaginile din adolescență pe care puțini le-au văzut
Cea mai rece dimineaţă din ultimii 60 de ani. Când scăpăm de ger
ObservatorNews.ro
Cea mai rece dimineaţă din ultimii 60 de ani. Când scăpăm de ger
Cine e și cu ce se ocupă Gabriela Iorgulescu, mama lui Mario Iorgulescu. Povestea neștiută a unei femei educate, distinse, aflate în centrul unei tragedii publice
Libertateapentrufemei.ro
Cine e și cu ce se ocupă Gabriela Iorgulescu, mama lui Mario Iorgulescu. Povestea neștiută a unei femei educate, distinse, aflate în centrul unei tragedii publice
Parteneri
Soacra pune presiune și îi dă cele mai bune sfaturi » „Dublul” campion al României e gata de revenirea în Superligă: „Să fie totul bine!”
GSP.ro
Soacra pune presiune și îi dă cele mai bune sfaturi » „Dublul” campion al României e gata de revenirea în Superligă: „Să fie totul bine!”
Dumitru Dragomir a anunțat ce face cu terenul de la Gigi Becali: „Va fi spectaculos!”
GSP.ro
Dumitru Dragomir a anunțat ce face cu terenul de la Gigi Becali: „Va fi spectaculos!”
Parteneri
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Mediafax.ro
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Mama lui Sergiu Țârnă, sfâșiată de durere după moartea tânărului. Mesajul dureros transmis polițistului criminal: ”Mi-au rupt sufletul”
StirileKanalD.ro
Mama lui Sergiu Țârnă, sfâșiată de durere după moartea tânărului. Mesajul dureros transmis polițistului criminal: ”Mi-au rupt sufletul”
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
Wowbiz.ro
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Wowbiz.ro
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Vesti triste la prima ora...E vorba despre celebrul AXINTE 👇
Redactia.ro
Vesti triste la prima ora...E vorba despre celebrul AXINTE 👇
O femeie de 64 de ani s-a stins din viață după ce a fost diagnosticată cu virus gripal de tip A, în Sibiu
KanalD.ro
O femeie de 64 de ani s-a stins din viață după ce a fost diagnosticată cu virus gripal de tip A, în Sibiu

Politic

Marius Lazurca explică de ce nu merge Nicușor Dan la Davos: „Mesajul e «nu umblu teleleu prin lume»”
Politică 00:09
Marius Lazurca explică de ce nu merge Nicușor Dan la Davos: „Mesajul e «nu umblu teleleu prin lume»”
Tudorel Toader anticipează verdictul Curții de Apel București în cazul judecătorilor CCR, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc
Politică 16 ian.
Tudorel Toader anticipează verdictul Curții de Apel București în cazul judecătorilor CCR, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
Cine este soția lui Ofri Arad, omul care e la un pas să semneze cu FCSB. Cu ce se ocupă tânăra și când s-au cunoscut cei doi
Fanatik.ro
Cine este soția lui Ofri Arad, omul care e la un pas să semneze cu FCSB. Cu ce se ocupă tânăra și când s-au cunoscut cei doi
Afacerea bosniacă a oamenilor lui Trump
Spotmedia.ro
Afacerea bosniacă a oamenilor lui Trump