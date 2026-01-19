„Valentino Garavani a încetat din viaţă astăzi, în reşedinţa sa din Roma, înconjurat de cei dragi”, a anunţat fundaţia pe Instagram. Sicriul va fi expus miercuri şi joi, iar funeraliile vor avea loc vineri, la Roma, la ora 11:00 (10:00 GMT), a adăugat fundaţia, potrivit News.ro.

Primii pași în lumea modei făcuți la Paris

Valentino, născut în Voghera în 1932, a făcut primii paşi în lumea modei la Paris, formându-se în atelierele lui Jean Dèsses şi Guy Laroche. Revenit în Italia, şi-a deschis propriul atelier de croitorie în Via Condotti, Roma, în 1958. Punctul de cotitură în cariera sa a venit în 1962, la Palazzo Pitti.

Casa de modă Valentino, un succes colosal

Casa de modă Valentino, cofondată împreună cu Giancarlo Giammetti, a fost aproape de faliment în primii ani, fiind susținută inițial de tatăl său, înainte de a deveni un imperiu

Apoi, Valentino a cunoscut rapid un succes incredibil, încununat de colaborări de prestigiu cu vedete de la Hollywood.

În 1998, Valentino şi Giammetti au vândut marca grupului HdP (care, la rândul său, a vândut-o grupului Marzotto în 2002). Valentino a rămas director artistic până în 2007. În 2012, marca a fost achiziţionată de compania financiară qatareză Mayhoola for Investments.

Valentino a îmbrăcat cele mai frumoase femei din lume

Valentino Garavani a avut o singură ambiţie de-a lungul carierei sale: să îmbrace cele mai frumoase şi mai faimoase femei din lume. A reuşit să facă acest lucru la gale, petreceri, recepţii şi evenimente pe covorul roşu, la care nu a lipsit niciodată, însoţit de vedete din toate domeniile: Monica Vitti, Jackie Kennedy, Barbra Streisand, Sophia Loren, Farah Pahlavi, Elizabeth Taylor, Sharon Stone, Nicole Kidman, Gwyneth Paltrow şi chiar Kim Kardashian s-au numărat printre acestea.

Creatorul „roșului iconic”. Lucruri deosebite despre Valentino

Casa sa de modă a fost aproape de faliment în primii ani, fiind susținută inițial de tatăl său și un partener de afaceri, înainte de a deveni un imperiu. A colaborat cu Giancarlo Giammetti, întâlnit în 1959 la Roma, care a transformat atelierul într-un business global prin managementul său.

Celebrul designer italian a creat nuanța iconică „roșu Valentino”, o culoare vibrantă de roșu care a devenit semnătura sa și a dat naștere unei denumiri recunoscute în industria modei.

În 1968, a lansat o colecție integral albă la Roma, considerată un reper istoric în modă, diferită de celebrul roșu.

La începutul lui 2009, autorităţile fiscale italiene l-au acuzat pe celebrul designer italian Valentino de evaziune fiscală şi l-au somat pe acesta să plătească daune în valoare de 33 de milioane de euro. Designerul nu a răspuns la această acuzaţie afirmând că şi-a mutat reşedinţa la Londra de 10 ani.

Cum a transformat-o Valentino pe Jackie Kennedy într-un model de eleganță pe scena politică internațională

Valentino Garavani a avut o relație strânsă cu Jackie Kennedy pe care a întâlnit-o în 1960, când ea era Prima Doamnă a SUA și căuta o rochie pentru un eveniment oficial. Legătura a început prin intermediul designerului Oleg Cassini, rivalul său în modă, care o îmbrăcase deja pe Jackie și i-a recomandat atelierul lui Valentino din Roma.

Jackie, proaspăt mutată la Casa Albă, vizita Roma alături de președintele Kennedy în timpul unui tur european. Aici, aflată în căutarea unui stil nou, a descoperit creațiile lui Valentino într-un atelier mic, impresionată imediat de eleganța sa clasică.

Această întâlnire a transformat-o pe Jackie în muza sa supremă; ea a purtat rochii Valentino la evenimente majore, inclusiv la gala din 1961 de la Palatul Quirinale, lansându-l pe designer pe scena internațională.

