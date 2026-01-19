Asistență consulară pentru românii afectați de accidentul feroviar din Spania

Potrivit MAE, până în prezent, nu au fost primite solicitări de asistență consulară în legătură cu acest incident. Românii care au nevoie de sprijin pot contacta Consulatul General la Sevilla la numerele: +34 954 233 243; +34 954 230 947; +34 954 624 053. Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS), care funcționează non-stop.

Pentru urgențe, este disponibil și numărul: +34 648 212 169. Accidentul feroviar, care a avut loc duminică, a implicat un tren Iryo ce se deplasa de la Malaga la Madrid, deraiat pe șinele unui tren Alvia aflat în mișcare cu 200 km/h spre Huelva.

În total, au fost afectați 484 de pasageri. Conform agenției EFE, numărul morților a ajuns la 39, iar 73 de persoane sunt încă spitalizate, 24 dintre acestea în stare gravă, inclusiv patru minori.

MAE îndeamnă cetățenii români din Spania să se informeze și să solicite ajutor în caz de necesitate, reiterând importanța serviciilor consulare în situații de criză. Autoritățile continuă investigațiile privind cauzele tragediei.

Clipe de groază pentru un tânăr român în timpul accidentului

Un moment de groază absolută a fost trăit și de un tânăr român, aflat printre supraviețuitorii accidentului. „Familiile au uneori reuniuni, cum ar fi cea a unui tânăr român. În momentul accidentului, era într-un apel video cu familia sa. Telefonul i-a zburat din mână. Au trecut câteva ore chinuitoare până când familia sa a aflat în sfârșit că este bine, că supraviețuise accidentului”, notează presa spaniolă.

„Era o conversație obișnuită, când dintr-o dată ecranul s-a stins. A fost teribil să nu mai știm nimic de el”, a povestit unul dintre membrii familiei pentru presa spaniolă. Orele care au urmat au fost marcate de panică și îngrijorare, până când tânărul a reușit să ia din nou legătura cu cei dragi.

