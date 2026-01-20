Ger siberian peste Europa: vremea se schimbă radical în februarie

Prognozele meteo actualizate indică o schimbare majoră a vremii în Europa, unde un val de aer extrem de rece din Siberia ar putea provoca temperaturi foarte scăzute și îngheț persistent cel puțin până la jumătatea lunii februarie, relatează publicația Blic, parte a grupului Ringier.

Deși estimările inițiale indicau o lună relativ blândă, noile modele meteorologice arată un scenariu diferit, cu nopți geroase și temperaturi care pot coborî sub -10 grade Celsius în mai multe regiuni ale continentului.

Iarna 2025 – 2026, mai rece decât estimările inițiale

Potrivit meteorologilor, aerul rece care pătrunde din est va determina o scădere accentuată a temperaturilor în numeroase țări europene. Nopțile vor fi deosebit de reci, iar în unele zone nu este exclus ca temperaturile negative să se mențină inclusiv pe timpul zilei.

Specialiștii avertizează că acest episod de ger ar putea afecta atât Europa Centrală, cât și părți din Europa de Est și de Sud-Est. Experții subliniază că iarna 2025-2026 s-a dovedit deja mai rece decât anticipau modelele de prognoză pe termen lung.

Luna ianuarie a fost cea mai rece din ultimii 15 ani, contrar estimărilor inițiale care anunțau temperaturi peste medie.

Conform datelor furnizate de Centrul European pentru Prognoze Meteo pe Termen Mediu (ECMWF), episodul de ger ar putea persista până la mijlocul lunii februarie.

Posibilă încălzire bruscă spre finalul lunii februarie

Meteorologii nu exclud însă o schimbare rapidă a vremii în a doua jumătate a lunii februarie.

Modelele indică posibilitatea unei încălziri accentuate, care ar putea aduce temperaturi apropiate de cele de primăvară. Această evoluție rămâne, totuși, incertă și depinde de dinamica sistemelor atmosferice din regiune.

Situația meteo este influențată în prezent de instabilitatea vortexului polar, care permite pătrunderea aerului arctic spre latitudini mai joase. Dacă acest sistem va slăbi din nou, specialiștii avertizează că episoadele de ger sever s-ar putea extinde chiar și în luna martie.

În România, ultimele zile din luna ianuarie aduc temperaturi peste cele obişnuite, potrivit prognozei pe patru săptămâni care a fost făcută publică marţi de Administraţia Naţională de Meteorologie.

5 știri eJobs: 260.000 de joburi noi în 2025, iar guvernul anunță o modificare legislativă importantă

