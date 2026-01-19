Ce este glamping și ce avantaje are

Ce este glamping

Cuvântul glamping este o combinație dintre „glamour” și „camping”, implicând o versiune mai luxoasă a campingului tradițional. Astfel, glampingul poate fi definit ca o formă de camping de lux, care îmbină apropierea de natură și libertatea vieții în aer liber cu confortul, estetica și facilitățile specifice unei cazări de nivel hotelier.

Conceptul modern de glamping a început să se contureze mult mai clar la începutul secolului XXI, în special în Marea Britanie și Statele Unite. Pe măsură ce turismul de masă și hotelurile standard au devenit din ce în ce mai comune, a apărut dorința pentru experiențe autentice, personalizate și mai apropiate de natură. În același timp, mulți oameni erau atrași de ideea de camping, dar erau descurajați de lipsa confortului, de condițiile meteo imprevizibile sau de efortul logistic pe care îl presupune o tabără clasică. Glamping-ul a venit ca un răspuns la această nevoie, o experiență în mijlocul naturii, dar fără disconfort.

Cu toate acestea, sensul cuvântului „glamping” în sine este supus interpretării, deoarece nu există un singur stil de experiență glamping.

La fel ca și în cazul campingului tradițional, există o gamă largă de experiențe de glamping, niveluri de lux și activități suplimentare. De exemplu, glampingul ar putea implica un simplu cort de safari cu un pat de bază în deșert sau ar putea fi o casă în copac ultra-glamour în pădure. În loc să vă aduceți propriul cort, sac de dormit, saltea, pături și alte provizii de camping, în cazul glampingului, pur și simplu vă prezentați la locație și vă bucurați de experiență.

Care este originea conceptului de glamping

Glamping este un termen relativ recent, dar conceptul pe care îl descrie are rădăcini mai vechi și reflectă o schimbare importantă în felul în care oamenii se raportează la natură, confort și experiențele de vacanță.

Conform Asociației Americane de Glamping, o organizație dedicată sprijinirii afacerilor de glamping, cuvântul glamping a fost folosit pentru prima dată la începutul anilor 2000 în Regatul Unit, când familiile tinere căutau experiențe de vacanță de lux mai accesibile.

Totuși, istoria arată că anumite tipuri de glamping existau de secole. Iurta era o structură portabilă din zăbrele din lemn, acoperită cu pâslă, utilizată în mod tradițional de popoarele nomade din stepele Asiei Centrale. Astăzi, celebrul yurt folosit în glamping este inspirat din acea structură, chiar dacă prezintă diferențe semnificative.

Conducătorul mongol Genghis Khan cerea ca yurt-ul său să fie ridicat și transportat într-o căruță trasă de boi în secolul al XIII-lea.

În secolele al XVI-lea și al XVII-lea, regele James al V-lea avea un camping de lux în Munții Scoției, cu interioarele corturilor pline cu mobilier și ornamente decadente din propriul palat.

Corturile de safari au devenit o alegere populară pentru călătorii americani și britanici bogați în secolul al XX-lea, care se aventurau în safariuri africane mobilate cu piese de valoare și covoare persane.

Așadar, chiar dacă cuvântul glamping este relativ nou, ideea de camping de lux este una cu o istorie îndelungată.

Avantajele glampingului – care este diferența dintre camping și glamping

Diferențele dintre camping și glamping sunt esențiale și țin în principal de nivelul de confort. Deși ambele presupun petrecerea timpului în aer liber și apropierea de mediul natural, ele răspund unor nevoi și așteptări foarte diferite.

Campingul clasic este, în esență, o experiență simplă și minimalistă. Cei care aleg campingul își aduc de obicei propriul echipament: cort, sac de dormit, izopren, ustensile de gătit și alte lucruri necesare supraviețuirii de bază în natură. Confortul este limitat, iar experiența presupune adaptare la condițiile meteo, la teren și la facilitățile reduse sau inexistente. Dormitul se face, de regulă, pe saltele subțiri sau saci de dormit, gătitul – la primus sau foc, iar băile sunt comune sau chiar lipsesc. Campingul pune accent pe spiritul de aventură, autonomie, rezistență și contact direct, uneori dur, cu natura.

Glampingul, în schimb, elimină mare parte din acest efort și disconfort. Cazarea este deja pregătită și complet echipată, astfel încât turistul nu trebuie să-și aducă decât lucrurile personale. Paturile sunt adevărate, cu saltele confortabile și lenjerii de calitate, există electricitate, iluminat, încălzire sau aer condiționat, iar de multe ori și baie proprie. Spațiile de glamping sunt atent amenajate din punct de vedere estetic, oferind o atmosferă relaxantă, elegantă și primitoare. Experiența este una de relaxare și răsfăț, nu de testare a limitelor personale.

O altă diferență importantă este relația cu natura. În camping, natura este trăită direct, sunetele, frigul, căldura, umezeala sau insectele fac parte din experiență. În glamping, natura este prezentă mai degrabă ca decor și sursă de liniște. Deși ești în mijlocul naturii, ai parte de protecție, intimitate și siguranță, ceea ce face experiența accesibilă unui public mult mai larg.

Diferențele se reflectă și în costuri. Campingul este, în general, mult mai accesibil din punct de vedere financiar, implicând taxe mici sau chiar inexistente, dar presupune investiții inițiale în echipament. Glampingul este mai scump, deoarece include facilități, servicii și design, costurile fiind comparabile uneori cu cele ale unui hotel.

Tipuri de glamping

La fel cum există o gamă largă de locuri de campare și opțiuni de campare, există și o mare diversitate în ceea ce privește posibilitățile de glamping. Facilitățile variază între locurile de glamping, dar vă puteți baza pe faptul că veți avea aproape toate necesitățile de bază, cum ar fi un pat, pături, chiuvetă și toaletă. În unele locații foarte rustice sau rurale, toaleta poate fi în afara cortului, dar în majoritatea cazurilor, va fi în interiorul structurii.

Unele cazări glamping pot avea o zonă mică de preparare a alimentelor și câteva echipamente de gătit de bază, în timp ce altele pot avea facilități de bucătărie elaborate sau restaurante în incintă.

Locurile de glamping mai luxoase pot avea chiar și căzi cu hidromasaj, saune și dușuri cu presiune. De asemenea, acestea pot oferi activități precum drumeții, excursii cu ATV, care pot fi sau nu incluse în preț.

Tipuri de glamping:

Iurte: Corturile mari care își au originea în Mongolia și Asia Centrală și erau folosite de nomazi sunt acum una dintre cele mai comune forme de glamping.

Corturi de glamping: Spre deosebire de corturile subțiri de camping, corturile glamping tind să fie mult mai mari și fabricate din materiale mai grele și mai rezistente.

Cupole geodezice: Cupolele futuriste pot fi fabricate din diferite materiale, dar toate tind să ofere priveliști uimitoare asupra naturii prin ferestre mari din plastic sau sticlă.

Cabane: Deși vilele și cabanele luxoase pot părea mai degrabă pensiuni tradiționale decât camping, acestea tind să fie amplasate în cadre naturale uimitoare și oferă acces unic la împrejurimi.

Căsuțe: Această categorie se referă la o gamă de opțiuni care ar putea include o căsuță luxoasă de glamping deasupra apei în Maldive sau un bungalou simplu de-a lungul unui râu izolat din Vietnam.

Cuburi și capsule: Aceasta este o altă categorie extrem de diversă și ar putea include un eco-cub în afara unui Parc Național Scoțian sau o cabană tip pod în junglă, echipată cu piscină, în Cambodgia.

Rulote: Aducând aminte de perioada de glorie a călătoriilor cu mașina, multe site-uri glamping oferă acum rulote complet amenajate și gata de utilizare.

Case în copaci: După cum sugerează și numele, glamping-ul în case în copaci implică cazare în copaci. În unele cazuri, o structură este construită direct în și în jurul copacilor, dar în alte cazuri, este mai degrabă o cabană înconjurată de copaci.

Alte opțiuni unice: Unele opțiuni de glamping pur și simplu nu se încadrează în nicio altă categorie, pentru că sunt atât de distincte. Acestea ar putea include configurații de glamping în interiorul unei peșteri de gheață sau într-un vagon de tren, autobuz sau avion vechi, arată site-ul rd.com.

