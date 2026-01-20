Consultanță pentru fonduri UE cu experți „școliți” în horeca sau retail. Raport copiat de pe internet cu tot cu greșeli

Contractele vizează preponderent servicii de consultanță în vederea obținerii de fonduri europene.

Patronul cu mai multe „identități”

Unul dintre rapoartele emise de firma în cauză, pentru o instituție cu care colaborează, a ajuns în posesia Libertatea. Analiza documentului indică faptul că pagini întregi sunt luate cu copy-paste din surse disponibile pe internet.

Administratorul din acte al societății este apropiat de Valentin Moldoveanu, fost consilier județean PSD Tulcea. Cel din urmă nu figurează în actele firmei și nici în acționariat, însă numărul de telefon și adresa de domiciliu ale lui Moldoveanu sunt aceleași cu cele ale companiei.

În februarie 2024, Efs Expert SRL a fost înființată în Tulcea. La aproximativ o lună distanță, firma a obținut primul contract direct, în valoare de 240.000 de lei, din partea primăriei comunei Mahmudia (Tulcea).

Societatea se obligă să asigure servicii de consultanță privind depunerea și implementarea unor proiecte finanțate prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027.

Mai apoi, au urmat și alte contracte similare încheiate cu primării din Tulcea.

În total, Efs Expert SRL a primit achiziții de peste 1,6 milioane de lei în perioada 2024-2025 cu primăriile de comună, majoritatea din acestea fiind conduse de edili PSD.

Administratorul din acte este Cristian Teodorov. Pe site-ul companiei, identitatea acestuia apare sub forma unei fotografii alb-negru a unui bărbat european de aproximativ 40 de ani. Imaginea respectivă, generică, este întâlnită și pe alte platforme online, asociată unor nume diferite.

Stânga – captură de ecran cu Cristian Teodorov de pe site-ul companiei Efs Expert și dreapta – imaginile găsite cu același bărbat întâlnit sub alte identități

Pentru a clarifica și cine se află în spatele companiei, am verificat documentele firmei, datele de contact și conexiunile publice ale Efs Expert SRL. Așa am ajuns la persoana care coordonează activitatea companiei și am reușit să-i identificăm înfățișarea reală.

Adevăratul Cristian Teodorov. Foto: Facebook

Întrebat de ce pe platforma firmei a fost utilizată o fotografie care nu îi aparține, Cristian Teodorov nu a oferit niciun răspuns până la publicarea acestui material.

Chelneriță prezentată drept specialistă în managementul financiar

Deşi a încheiat anul 2024 cu doar un singur angajat, Efs Expert SRL spune pe site-ul său că dispune de o echipă de consultanți „alcătuită din profesioniști experimentați și dedicați, care sunt specializați în diverse domenii, resurse umane, operațional, managementul proiectelor, administrație publică”.

La secțiunea „Echipa noastră”, alături de Cristian Teodorov, figurează o femeie pe nume Gabriela Silav, prezentată drept specialistă în managementul financiar. Despre aceasta, nu se poate găsi vreo altă referință independentă pe internet că ar întreprinde astfel de activități.

Experții firmei Efs Expert SRL

Pe mai multe dintre contractele încheiate cu primăriile din județul Tulcea apare semnătura Gabrielei Silav.

Conform CV-ului său, femeia nu deține nicio diplomă universitară, iar experiența sa profesională se rezumă exclusiv în retail și HoReCa. În 2011, aceasta lucra în Grecia ca bucătăreasă și vânzătoare de pizza.

La întoarcerea în țară, și-a schimbat direcția profesională, activând drept chelneriță.

Gabriela Silav lucrând într-un restaurant, conform unei fotografii din 2014

Mai apoi, Silav a ocupat funcția de casieră într-un supermarket timp de trei ani, pentru ca după să lucreze ca recepționeră și în cele din urmă manager de restaurant.

Contactată pentru un punct de vedere, Silav nu a răspuns la întrebările reporterului.

Celălalt expert al firmei, de profesie sociolog

Pe aceeaşi platformă, lângă Gabriela Silav se află Laurențiu Trandafir, prezentat pe site drept „manager relațional și de procese administrative și umane”. Acesta este de profesie sociolog, activând mai mulți ani în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Tulcea, acolo unde a ocupat funcțiile de inspector și șef serviciu.

Același Trandafir a fost consilier județean în Tulcea din partea PMP, partidul fondat de Traian Băsescu, în perioada 2016-2020.

Trandafir, la pupitrul Consiliului Județean Tulcea în 2016

Tot în 2016, numele său figura pe lista candidaților pentru un fotoliu de senator, în cadrul alegerilor parlamentare de atunci.

Pe LinkedIn, Trandafir se prezintă drept președintele Asociației pentru Sprijin în Dezvoltarea Economiei Sociale IRCAS, un ONG care susține că organizează programe de formare profesională și cursuri autorizate.

Facsimil după profilul lui Laurențiu Trandafir de LinkedIn

În IRCAS, Trandafir a coordonat în ultimii ani mai multe proiecte pe fonduri europene ale asociației, conform CV-ului său.

De asemenea, și Gabriela Silav a lucrat în IRCAS încă de la sfârșitul anului 2024, fiind asistentă pe partea de comunicare și relații publice.

„Asocierea mea cu această companie este pur întâmplătoare”

Contactat pentru un punct de vedere, Trandafir a declarat că nu are nicio legătură cu firma Efs Expert SRL.

„Nu există niciun angajament, contract sau altă formă de colaborare cu această companie, nu am prestat niciun fel de activitate plătită sau de tip voluntariat pentru aceasta și nu am cunoștință de niciun raport sau contract de achiziții încheiat de această companie. Asocierea mea cu această companie este pur întâmplătoare și nu este fundamentată de un document oficial (Extras ONRC, CIM sau altă formă de colaborare semnată și asumată de mine)”, a spus Trandafir.

Dacă în timpul documentării am regăsit fotografia, CV-ul și numele lui Laurențiu Trandafir pe platforma firmei, acestea au dispărut între timp de la secțiunea „Echipa noastră”.

Fotografia, numele și CV-ul lui Laurențiu Trandafir au dispărut de pe site-ul companiei Efs Expert SRL

Adresa și numărul de telefon duc către un fost consilier județean PSD

Numele lui Valentin Moldoveanu apare în aceeași asociație în care figurează Trandafir și Silav. Moldoveanu a lucrat ca expert și coordonator în mai multe proiecte europene finanțate prin POSDRU, în cadrul aceleiași asociații, IRCAS.

Pe scena politică, Moldoveanu a bifat două mandate consecutive de consilier județean. Primul, în perioada 2016-2020, l-a câștigat de pe listele PMP, unde a fost coleg cu Trandafir.

După aceea, a schimbat tabăra și a intrat în mandatul 2020-2024 sub sigla PSD.

Poster electoral cu Valentin Moldoveanu, candidat PSD pentru alegerile locale în 2020

Adresa și numărul de telefon ale companiei Efs Expres SRL coincid cu datele personale de contact ale lui Moldoveanu, informații care apar explicit în CV-ul său.

Datele de contact ale firmei sunt aceleaşi cu cele ale lui Moldoveanu

Din considerente de securitate, am decis să anonimizăm adresa exactă și ultimele patru cifre ale numărului de telefon.

Relația dintre Moldoveanu și Cristian Teodorov, administratorul companiei, nu este una recentă. Cei doi au fost surprinși în 2013, într-o fotografie realizată la un eveniment.

Stânga – Cristian Teodorov, dreapta – Valentin Moldoveanu

Conexiunea apare și în imagini mai noi. Ambii au participat la nunta unor apropiați, desfășurată în urmă cu aproximativ trei ani. Într-una dintre fotografiile de grup, Moldoveanu și Gabriela Silav apar într-o ipostază vizibil apropiată.

Gabriela Silav, Valentin Moldoveanu și Cristian Teodorov, prezenți la o nuntă din 2023

Moldoveanu nu a răspuns la întrebările reporterului până la momentul publicării acestui material.

Raport cu pagini întregi luate cu copy-paste de pe internet

Unul dintre rapoartele realizate de Efs Expert SRL pentru un proiect privind un pod de agrement în comuna Sfântu Gheorghe, din Delta Dunării, a ajuns în posesia Libertatea.

O analiză a documentului arată că mai multe pagini sunt identice cu fragmente din două materiale publice emise în 2024 de Comitetul de Monitorizare al Programului Regional Sud-Est.

Colaj cu raportul emis de Efs Expert SRL (stânga) și documentul public al Comitetului de Monitorizare al Programului Sud-Est (dreapta)

Cu alte cuvinte, firma a livrat primăriei un raport alcătuit, în mare parte, din informații accesibile pe internet.

Colaj cu raportul emis de Efs Expert SRL (stânga) și celălalt document public al Comitetului de Monitorizare al Programului Sud-Est (dreapta)

Inclusiv erorile de redactare au fost copiate integral din documentația disponibilă online. În loc de formularea corectă persoane cu „dizabilități”, în raport apare de două ori aceeași greșeală „disabilități”, prezentă și în materialul public.

Aceleași greșeli de scriere prezente în documentul-sursă și în raportul întocmit de Efs Expert SRL

Mai mult, secțiuni întregi au fost preluate fără nicio adaptare la contextul local și fără referințe specifice instituției care a comandat raportul. Structura, titlurile intermediare, chiar și ordinea informațiilor reproduc fidel documentele-sursă, sugerând că singura „muncă” depusă a fost un plagiat extins, nu o expertiză efectivă.

Semnătura lui Cristian Teodorov figurează pe raportul în cauză.

Primăria Sfântu Gheorghe nu a oferit nicio reacție până la momentul publicării după ce le-am pus în vedere că raportul este plagiat.

