În 11.09.2025, președintele Dan a declarat, într-un interviu la TVR, că va declanșa o amplă dezbatere în societate, la care va invita și guvernul și partidele, alături de societatea civilă, pentru a elabora astfel de plan/planuri (în domeniul economic, în educație, sănătate etc.). A mai declarat atunci că potențialul României vine din oamenii săi, dar că trebuie lucrat împreună, iar domnia-sa se va apuca de această muncă după ce va mai „trage aer în piept”, adică după ce va rezolva împreună cu guvernul problema deficitului bugetar.

Nu știu dacă la categoria de „tras aer în piept” s-ar încadra și competiția politică dintre dl Dan și dl Bolojan la alegerile din București din 7.12.2025 (prin candidații susținuți de fiecare dintre ei). Aceasta sigur nu a arătat vreun spirit de conlucrare între cei doi capi ai puterii executive, care par a uita că sunt subordonați interesului public, iar nu mai presus de acesta. Iar interesul public le cere să lucreze împreună pentru rezolvarea marilor probleme ale României. Evident, dacă nu sunt în stare, pot să-și dea demisia și să dea altora șansa de a face mai mult și mai bine, nu sunt ei singurii potențiali ocupanți ai acelor funcții de mare responsabilitate publică. 

Între timp, guvernul instalat de Nicușor Dan la finalul lui iunie 2025 a mai dat un pumn în cap (la figurat) milioanelor de români care au îndrăznit să aibă proprietăți în țara lor (impunând foarte din scurt, în decembrie 2025, creșteri uriașe de impozite și taxe pe proprietate), fără dezbatere publică și fără a da șansa implementării lor corecte de la 1.01.2026 (data intrării în vigoare). Deocamdată, nu se vorbește public despre impactul negativ asupra activității economice, asupra companiilor care fac afaceri în România și care au în patrimoniul lor diverse active. Multe dintre acestea vor avea creșteri de costuri foarte semnificative, pe care ar putea încerca să le recupereze fie reducând alte costuri (dând afară oameni, de exemplu) sau crescând prețuri (ceea ce nu ajută la reducerea celei mai mari inflații din UE, declanșată de politicile economice ale guvernelor Ciolacu+Bolojan).

Dincolo de problema costurilor semnificative pentru acele companii, marea problemă este, ca de obicei, incapacitatea celor doi capi ai puterii executive din România de a înțelege nevoia de predictibilitate a celor care fac afaceri în România. Nu e deloc onest, domnilor Bolojan & Dan, să se emită astfel de reglementări în decembrie 2025, cu intrare în vigoare de la 1.01.2026!!!

Oare, după părerea dlui președinte Dan, bulibășeala din ianuarie 2026 de la calcularea noilor impozite și taxe locale înseamnă că au „rezolvat problema deficitului bugetar”? Sau cei doi cârmaci ai României mai au în plan să dea și alți pumni în cap/în plex (la figurat) poporului român și economiei României, făcând astfel trambulină spre câștigarea următoarelor alegeri partidului neo-legionar AUR, condus de cel care amenință public oamenii cu uciderea prin jupuire în public și cu agresarea sexuală? Oare ce sugerează întârzierea rușinoasă a prezentării spre dezbatere publică a bugetului de stat pentru 2026, pe care legea (de care nu le pasă de prea multe ori) obligă Guvernul să-l fi prezentat deja Parlamentului până la 15 octombrie 2025? Oare noi surprize fiscale pentru antreprenorii români supuși deja decimării de către actualul guvern? 

Oare după posibila continuare a scăderii consumului din ianuarie 2026, vreunul dintre cei doi lideri ai puterii executive mai are de gând să dea vreun mesaj public inept (precum cel din vara anului 2025 despre iminența incapacității de plată a țării), care să sperie și mai mult consumatorii din România, să-i facă să țină banii la saltea, în loc să-i cheltuiască pentru relansarea economiei?

Dincolo de acest preambul prea lung (impus de unele acțiuni/inacțiuni politice incredibile ale acestor doi domni trecători pe la conducerea României), iată un început de propunere pentru un nou plan de țară, de la un simplu cetățean plătitor de impozite și taxe, căruia îi pasă de România noastră, pe care unii o afundă în recesiune economică și din care (vrând/nevrând) mai izgonesc niște copii și tineri, care nu pot avea șanse la locuri de muncă bine plătite în țara lor, într-un asemenea climat economic.

  1. Prima idee: România are nevoie de unirea românilor!

Nu doar în preajma sărbătorii Unirii de la 24 ianuarie, ci mult mai des, avem nevoie să vorbim despre ce ne poate uni. Nu sperăm la unanimități, dar e normal să ne propunem largi majorități în jurul unor idei/valori/speranțe/visuri/aspirații comune.  

Mult prea mult, politica ne dezbină. Principala cauză? Politicienii lipsiți de vocație (sau politrucii, cum îi numea în cunoștință de cauză dl Klaus Iohannis), care ajung prea ușor la conducerea țării! Dar o politică bine făcută ne poate uni! Care ar putea fi niște mari teme care să ne unească pe majoritatea dintre noi, mai întâi în spirit, iar apoi în acțiune?

Un prim exemplu: credința în Dumnezeu. Peste 80% dintre români declară în sondajele făcute publice faptul că au credință în Dumnezeu. Cum își poate arăta fiecare credința, prin faptele de zi cu zi, este altă discuție, pentru altă ocazie. 

În ultimii ani, mulți dintre acești politruci au coborât pe Dumnezeu în politică, în mod indecent, pentru a-i înșela pe români, cum că ei, cică, ar fi credincioși/buni creștini. Faptele lor și stilul lor de viață arată adevărul despre cine sunt! Tot mai mulți dintre români nu se mai lasă păcăliți cu astfel de șmecherii finanțate din bani publici (cu sute de milioane de euro, drenate de partidele parlamentare de la bugetul public național în ultimii ani, pentru propaganda lor politică). Dacă acești vicleni nu au aflat deja, poate vor afla la un moment dat că Dumnezeu nu se lasă batjocorit (conform Epistolei către Galateni a Sfântului Pavel, capitolul 6, versetul 7)…

Despre alte idei privind planul de țară al României voi continua să argumentez în următorul articol de opinie, după ce vom sărbători în pace Unirea din 24 ianuarie. O rugăminte celor care o comentează public: să nu o mai numească „mica Unire”, pentru că nicio unire nu e mică! Iar cea de la 24 ianuarie 1859 a fost măreață, prin geniul politic al liderilor unioniști ai românilor de atunci și prin curajul lor de a pune marile puteri în fața faptului împlinit și de a negocia cu acelea cu demnitate și patriotism autentic (cu fapta, iar nu doar cu vorba).

Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu.
ABONEAZĂ-TE Cristi Rogozanu
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cel puțin 21 de morți și mai mulți răniți în Spania, după ce două trenuri de mare viteză s-au ciocnit

Reportajele și anchetele sunt mari consumatoare de timp și resurse. Din acest motiv, te invităm să susții munca jurnaliștilor printr-o donație. Aici găsești mai multe opțiuni prin care poți contribui la dezvoltarea altor materiale similare: libertatea.ro/sustine. Îți suntem recunoscători că ne citești și că ești alături de noi.

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Anunțul Vioricăi Dăncilă zguduie tot! Nimeni nu se aștepta să audă așa cuvinte chiar de la ea: "Se roagă să..." Apoi, a făcut public un detaliu care a devenit clar subiectul zilei: "Eu nu mi-am plătit niciodată un..."
Viva.ro
Anunțul Vioricăi Dăncilă zguduie tot! Nimeni nu se aștepta să audă așa cuvinte chiar de la ea: "Se roagă să..." Apoi, a făcut public un detaliu care a devenit clar subiectul zilei: "Eu nu mi-am plătit niciodată un..."
Mario Iorgulescu a fost prins de carabinieri și dus din nou la clinica unde fusese internat. Cu cine s-a întâlnit cât timp a fost dispărut. „Justiția din România n-are ce să-mi facă mie”
Unica.ro
Mario Iorgulescu a fost prins de carabinieri și dus din nou la clinica unde fusese internat. Cu cine s-a întâlnit cât timp a fost dispărut. „Justiția din România n-are ce să-mi facă mie”
Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil, schimbare majoră la început de an. Ce decizie importantă au luat cei doi: „Îmi este foarte greu...”
Elle.ro
Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil, schimbare majoră la început de an. Ce decizie importantă au luat cei doi: „Îmi este foarte greu...”
gsp
Dat dispărut, Mario Iorgulescu a filmat un mesaj: „Au venit carabinierii, m-au luat”
GSP.RO
Dat dispărut, Mario Iorgulescu a filmat un mesaj: „Au venit carabinierii, m-au luat”
„Avem o relație bună cu domnul Bolojan”. Reacția lui Mihai Neșu după ce a aflat ce impozit are de plătit pentru clădirile centrului de recuperare
GSP.RO
„Avem o relație bună cu domnul Bolojan”. Reacția lui Mihai Neșu după ce a aflat ce impozit are de plătit pentru clădirile centrului de recuperare
Parteneri
Da, ea e! Actrița adorată de români în anii ’90, atacată dur pentru felul decent în care a ales să îmbătrânească. Imagini virale cu vedeta care înfruntă timpul, prejudecățile și ura gratuită
Libertateapentrufemei.ro
Da, ea e! Actrița adorată de români în anii ’90, atacată dur pentru felul decent în care a ales să îmbătrânească. Imagini virale cu vedeta care înfruntă timpul, prejudecățile și ura gratuită
Cea mai nesuferită zodie. Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț. E imposibil să nu te cerți cu ei
Avantaje.ro
Cea mai nesuferită zodie. Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț. E imposibil să nu te cerți cu ei
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Tvmania.ro
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața

Alte știri

Cum poți reduce cu 35% costurile cu energia electrică, există oferte sub 1 leu/kWh, dar românii nu schimbă furnizorul de frică
Știri România 11:07
Cum poți reduce cu 35% costurile cu energia electrică, există oferte sub 1 leu/kWh, dar românii nu schimbă furnizorul de frică
Fulguieli slabe și ger: vremea rămâne deosebit de rece în majoritatea zonelor din țară
Știri România 09:26
Fulguieli slabe și ger: vremea rămâne deosebit de rece în majoritatea zonelor din țară
Parteneri
Șapte mașini și o lecție de răbdare: tânărul obligat să aștepte pentru a traversa strada stârnește indignare online
Adevarul.ro
Șapte mașini și o lecție de răbdare: tânărul obligat să aștepte pentru a traversa strada stârnește indignare online
Mihai Neșu, lovit de reforma Bolojan: fundația fostului jucător de la FCSB, obligată să plătească 36.000 euro impozite
Fanatik.ro
Mihai Neșu, lovit de reforma Bolojan: fundația fostului jucător de la FCSB, obligată să plătească 36.000 euro impozite
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Cinci lucruri pe care să stai cu ochii în prima etapă din 2026 în Superliga
Cinci lucruri pe care să stai cu ochii în prima etapă din 2026 în Superliga
Matei Frunză: „L-am învățat pe tata să fie suporter”
Matei Frunză: „L-am învățat pe tata să fie suporter”
Parteneri
Imagini rare cu gemenii cuplului Amal și George Clooney. Cum au fost surprinși Ella și Alexander alături de părinți la vila lor de la Lacul Como. Foto
Elle.ro
Imagini rare cu gemenii cuplului Amal și George Clooney. Cum au fost surprinși Ella și Alexander alături de părinți la vila lor de la Lacul Como. Foto
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
Unica.ro
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
Cum arată, de fapt, tatăl Ramonei Olaru: "Suntem 1 la 1". Asistenta de la Neatza a postat prima poză cu el, după ce Alex Bodi a afirmat că-i este rușine cu părinții ei
Viva.ro
Cum arată, de fapt, tatăl Ramonei Olaru: "Suntem 1 la 1". Asistenta de la Neatza a postat prima poză cu el, după ce Alex Bodi a afirmat că-i este rușine cu părinții ei

Monden

Ritualul Alinei Pușcău pentru a se menține în formă la 43 de ani. A ținut o dietă specială. „Am făcut școala de nutriție în America”
Stiri Mondene 10:55
Ritualul Alinei Pușcău pentru a se menține în formă la 43 de ani. A ținut o dietă specială. „Am făcut școala de nutriție în America”
Mihai Neșu, mesaj din scaunul cu rotile, pentru Ilie Bolojan, după tăierea facilităților pentru persoanele cu dizabilități: „Are dorința de a face lucruri bune în țară”
Stiri Mondene 10:20
Mihai Neșu, mesaj din scaunul cu rotile, pentru Ilie Bolojan, după tăierea facilităților pentru persoanele cu dizabilități: „Are dorința de a face lucruri bune în țară”
Parteneri
Transformarea care a uimit pe toată lumea: cum arăta Nicoleta Luciu înainte să câștige Miss România — imaginile din adolescență pe care puțini le-au văzut
TVMania.ro
Transformarea care a uimit pe toată lumea: cum arăta Nicoleta Luciu înainte să câștige Miss România — imaginile din adolescență pe care puțini le-au văzut
Trucul simplu pe care îl ignorăm, dar prin care putem să economisim până la 2.000 de lei pe lună
ObservatorNews.ro
Trucul simplu pe care îl ignorăm, dar prin care putem să economisim până la 2.000 de lei pe lună
Cine e și cu ce se ocupă Gabriela Iorgulescu, mama lui Mario Iorgulescu. Povestea neștiută a unei femei educate, distinse, aflate în centrul unei tragedii publice
Libertateapentrufemei.ro
Cine e și cu ce se ocupă Gabriela Iorgulescu, mama lui Mario Iorgulescu. Povestea neștiută a unei femei educate, distinse, aflate în centrul unei tragedii publice
Parteneri
Soacra pune presiune și îi dă cele mai bune sfaturi » „Dublul” campion al României e gata de revenirea în Superligă: „Să fie totul bine!”
GSP.ro
Soacra pune presiune și îi dă cele mai bune sfaturi » „Dublul” campion al României e gata de revenirea în Superligă: „Să fie totul bine!”
Dublu campion olimpic, trimis în judecată pentru viol. Este acuzat de abuz asupra fiicei minore a antrenorului său
GSP.ro
Dublu campion olimpic, trimis în judecată pentru viol. Este acuzat de abuz asupra fiicei minore a antrenorului său
Parteneri
Două trenuri de mare viteză au deraiat în Spania. Cel puțin 39 de persoane au murit/ MAE verifică dacă sunt români printre victime
Mediafax.ro
Două trenuri de mare viteză au deraiat în Spania. Cel puțin 39 de persoane au murit/ MAE verifică dacă sunt români printre victime
Mama lui Sergiu Țârnă, sfâșiată de durere după moartea tânărului. Mesajul dureros transmis polițistului criminal: ”Mi-au rupt sufletul”
StirileKanalD.ro
Mama lui Sergiu Țârnă, sfâșiată de durere după moartea tânărului. Mesajul dureros transmis polițistului criminal: ”Mi-au rupt sufletul”
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
Wowbiz.ro
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Wowbiz.ro
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Vesti triste la prima ora...E vorba despre celebrul AXINTE 👇
Redactia.ro
Vesti triste la prima ora...E vorba despre celebrul AXINTE 👇
O femeie de 64 de ani s-a stins din viață după ce a fost diagnosticată cu virus gripal de tip A, în Sibiu
KanalD.ro
O femeie de 64 de ani s-a stins din viață după ce a fost diagnosticată cu virus gripal de tip A, în Sibiu

Politic

Marius Lazurca explică de ce nu merge Nicușor Dan la Davos: „Mesajul e «nu umblu teleleu prin lume»”
Politică 00:09
Marius Lazurca explică de ce nu merge Nicușor Dan la Davos: „Mesajul e «nu umblu teleleu prin lume»”
Tudorel Toader anticipează verdictul Curții de Apel București în cazul judecătorilor CCR, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc
Politică 16 ian.
Tudorel Toader anticipează verdictul Curții de Apel București în cazul judecătorilor CCR, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
E gata: Olimpiu Moruțan la Rapid! Toate detaliile din contract: „Transfer definitiv. Aris l-a dat gratis”
Fanatik.ro
E gata: Olimpiu Moruțan la Rapid! Toate detaliile din contract: „Transfer definitiv. Aris l-a dat gratis”
Afacerea bosniacă a oamenilor lui Trump
Spotmedia.ro
Afacerea bosniacă a oamenilor lui Trump