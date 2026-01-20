Amenzile acordate acestor persoane se dovedesc a fi mai degrabă simbolice, transformându-se în datorii care se acumulează în registrele autorităților, fără șanse prea mari de a fi recuperate. Cele mai multe dintre persoanele amendate pentru prostituție nu au bunuri, venituri declarate sau un domiciliu stabil.

În România, persoana care practică prostituția nu riscă închisoarea, deoarece fapta a fost eliminată din Codul Penal în 2014. Totuși, activitatea este pedepsită cu amendă contravențională conform legislației privind ordinea și liniștea publică. Amenzile sunt date de poliţia naţională, de jandarmi sau de poliţia locală şi reprezintă venit la bugetul local.

O prostituată din Drobeta-Turnu Severin are datorii de un milion de lei

Autoritățile din Drobeta-Turnu Severin precizează că au de recuperat peste 6 milioane de lei de la persoanele care practică prostituția. O femeie este datoare cu un milion de lei, iar cea mai veche amendă este din 1992 potrivit Antena 3.

„La nivelul Direcției de Impozite și Taxe sunt înregistrate un număr de 30 de persoane cu suma de 6.000.770 de lei, ceea ce reprezintă o un procent de 10% din nivelul amenzilor contravenționale înregistrate în evidențele fiscale. Nu există o finalitate în această procedură de recuperare a amenzilor de natura acestui fenomen”, a precizat Marilena Mateescu, director Direcția Taxe și Impozite Locale la Primăria Drobeta-Turnu Severin, potrivit publicației citate.

Amenzile pot fi schimbate în muncă în folosul comunității

Există cadru legal pentru ca amenzile să fie convertite în muncă în folosul comunității, însă aplicarea este aproape imposibilă. Procedurile sunt greoaie, iar cei vizați refuză deseori sancțiunea, știind că nu riscă nimic dacă nu o acceptă.

În Oradea, de exemplu, autoritățile locale au întreprins demersuri pentru a transforma amenzile în muncă în folosul comunității, iar persoanele care au ales această prevedere legală pentru a scăpa de sancțiuni pot să muncească la mănăstiri sau la Cimitirul Municipal

„În practică, din păcate, persoanele care ajung să și presteze pentru comunitate sunt foarte puține. Principalele locuri unde este repartizată munca în folosul comunității, în aceste cazuri, sunt Mănăstirea Sfintei Cruci și Cimitirul Municipal”, a precizat Octavian Haragoș, purtător de cuvânt la Primăria Oradea.

Prostituția, o afacere de 150 de milioane de lei pe an, în România

La nivelul anului 2024, prostituția era o afacere de 150 de milioane de lei pe an, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS), la solicitarea Libertatea.

Cifra reală era însă mult mai mare, deoarece datele includeau doar prostituția benevolă, care cuprinde doar activitățile derulate fără constrângere, excluzând astfel activitățile de trafic și exploatare de persoane.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE