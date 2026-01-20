În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor lipsi în cea mai mare parte a țării în prima perioadă a intervalului, iar în februarie vor fi abundente, mai estimează ANM în prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni.

Cum va fi vremea în săptămâna 19 – 25 ianuarie 2026

Valorile termice se vor situa sub cele specifice pentru această săptămână în regiunile centrale și nord-estice, precum și în extremitatea de nord-vest și de sud-vest a țării, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Precipitațiile vor fi deficitare în regiunile vestice, nordice, centrale și sud-vestice, dar local vor fi abundente în extremitatea de sud-est a țării, iar în rest vor fi apropiate de cel normale.

Și astăzi, România mai este sub un cod galben de ger, perioadă în care se vor înregistra minime de până la -20 de grade Celsius.

Cum va fi vremea în săptămâna 26 ianuarie – 1 februarie 2026

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări, astfel că vremea se va încălzi brusc după valul de frig.

Cantitățile de precipitații vor fi abundente în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Cum va fi vremea în săptămâna 2 – 8 februarie 2026

Temperatura aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în zonele montane.

Precipitațiile vor avea o tendință ușor peste limită în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cum va fi vremea în săptămâna 9 – 15 februarie 2026

Valorile termice vor fi în general apropiate de cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, posibil ușor mai coborâte în extremitatea de nord-est.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele sudice.

Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie, valul de aer rece din Câmpia Rusă se va extinde peste țara noastră, determinând o scădere accentuată a temperaturilor și apariția gerului în mai multe regiuni.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE