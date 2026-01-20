Peste 300 de arome și sortimente

Până pe 10 februarie, clienții sunt întâmpinați în cadrul ediției a XIV-a a Târgului de Cafea și Ceai, cu o ofertă extinsă de peste 300 de arome și sortimente, ce include 60% cafea și 40% ceai, selecționate pentru a acoperi preferințe variate, de la gusturi clasice la experiențe noi și inovatoare, precum și produse de origine și specialitate, noutăți, dar și accesorii pentru prepararea și servirea acestora.

Potrivit retailerului, oferta de cafea din acest an include cafea boabe, apreciată pentru aromă și prospețime, cafea măcinată, practică pentru consumul zilnic, dar și cafea capsule, preferată pentru comoditate și consistența gustului.

Experiențe premium

Sortimentele provin din regiuni recunoscute la nivel mondial, inclusiv Etiopia, Brazilia și Columbia, țări renumite pentru cafeaua de origine, cu arome echilibrate și aciditate fină.

De asemenea, Auchan răspunde interesului tot mai mare pentru cafeaua de specialitate, prin produse precum Cafeaua boabe Taylors of Harrogate, adresate consumatorilor care caută experiențe premium.

Ediția din acest an aduce peste 100 de produse noi, introduse exclusiv pentru Târgul de Cafea și Ceai din magazinele Auchan. În categoria cafelei, se remarcă Cafeaua Boabe Julius Crema 1 kg, alături de Melitta, un brand nou în portofoliul Auchan.

În categoria de ceai, oferta este completată de sortimente noi, de la branduri consacrate precum Fares, dar și de variante moderne, precum matcha cu afine, turmeric sau scorțișoară, adresate consumatorilor interesați de combinații inovatoare.

