Donald Trump a spus despre capturile de ecran că sunt mesaje trimise de Macron.

Trump just shared a text message from Macron. My friend,

We are totally in line on Syria.

We can do great things on Iran.

I do not understand what you are doing on Greenland. I can set up a G7 meeting after Davos in Paris on Thursday.

Potrivit mesajelor, Emmanuel Macron i-a spus președintelui SUA că i-ar putea invita pe ucraineni, danezi, sirieni și ruși să participe o întâlnire la Paris, joi după-amiaza, după Forumul de la Davos, într-un format G7.

De asemenea, potrivit acestor capturi de ecran, Macron i se adresează lui Trump cu formula „My friend (Prietene)” și l-a invitat la cină, joi, la Paris.

Răspunsurile lui Donald Trump, dacă au existat, nu au fost incluse în captura de ecran pe care acesta a publicat-o. Casa Albă și biroul lui Macron nu au răspuns unei solicitări de comentarii.

O sursă apropiată lui Emmanuel Macron a declarat că mesajul text distribuit de Trump este autentic.

Liderii UE urmează să se reunească joi seara la Bruxelles pentru un summit de urgență, în urma amenințărilor lui Trump de a impune noi tarife vamale mai multor țări din UE, pe fondul cererii sale de a dobândi Groenlanda.

Difuzarea unor mesaje private pare să devină un obicei al lui Donald Trump. Locatarul Casei Albe a dezvăluit luni un avertisment pe care l-a adresat premierului norvegian.

„Nu mă mai simt obligat să mă gândesc doar la pace”, i-a transmis el, din cauză că nu a primit Premiul Nobel pentru Pace.

