Ce înseamnă când cineva își dă ochii peste cap

În prezent, a-și da ochii peste cap este un gest recunoscut cu ușurință de foarte multe persoane și care, cel mai frecvent, exprimă frustrare, iritare sau exasperare. Persoana care își dă ochii peste cap transmite că ceea ce aude sau vede este fie obositor, fie se repetă a mia oară, ori e lipsit de sens sau demn de dispreț. Este, practic, o reacție vizibilă de tipul ”iar începe…” sau ”nu mai suport”.

De multe ori, gestul are și o componentă de sarcasm sau ironie. Nu este neapărat o izbucnire de furie, ci mai degrabă o formă de limbaj nonverbal, persoana nu spune nimic, dar lasă să se înțeleagă că nu ia în serios situația sau interlocutorul.

În relațiile apropiate, gestul poate semnala plictiseală sau lipsă de răbdare. De exemplu, când cineva ascultă o explicație prea lungă sau o poveste pe care o cunoaște deja, mișcarea ochilor sugerează: „știu asta”, „am mai auzit”, „treci la subiect”.

Există și situații în care gestul exprimă neîncredere sau dezaprobare. Persoana nu este convinsă de ceea ce i se spune și reacționează instinctiv, fără să spună de fapt ce simte sau gândește. În acest sens, a-și da ochii peste cap funcționează ca un semn de distanțare față de mesaj.

Ce a însemnat de-a lungul timpului că cineva își dă ochii peste cap

Poate că e dificil de crezut, însă datul ochilor peste cap nu a fost întotdeauna interpretat așa cum este în zilele noastre. A avut mai multe înțelesuri diferite în trecut, care nu erau legate de iritare sau dispreț.

Într-o poezie din 1594, William Shakespeare a folosit datul ochilor peste cap pentru a comunica lăcomie și pasiune agresivă. Un personaj imoral, ticălos, privește victima – o femeie – și începe să „își dea ochii lacomi peste cap”.

În anii 1800, Charles Dickens a descris o femeie pe patul de moarte ca „dându-și ochii peste cap de frică”. Această descriere nu exprima nicidecum sarcasm sau frustrare, ci se referea la agonie sau, poate, chiar pierderea conștienței. Iar astfel de exemple sunt multe.

Abia în anii 1980, datul ochilor peste cap a devenit un semn de respingere. Poveștile polițiste din „Hardy Boys” descriu adesea felul în care se dădeau ochii peste cap în timpul certurilor dintre Chet Morton și sora sa, Iola. Deoarece The Hardy Boys făceau parte din cultura populară, datul ochilor peste cap ca semn de iritare a fost preluat în societate, arată site-ul allaboutvision.com.

Ce înseamnă datul ochilor peste cap în diferite culturi?

Spre deosebire de majoritatea comunicărilor nonverbale, datul ochilor peste cap înseamnă aceleași lucruri în majoritatea culturilor. Cu toate acestea, o excepție este în Africa de Vest, unde datul ochilor peste cap este folosit pentru a găsi un partener în timpul festivalului Guerewol.

Acest festival celebrează dragostea și oferă anumitor triburi vest-africane, precum Wodaabe, oportunitatea de a găsi un partener. Evenimentul principal al festivalului Guerewol este concursul de frumusețe, unde bărbații Wodaabe concurează pentru atenția potențialelor mirese.

Tribul consideră dinții albi și ochii albi ca un semn de sănătate și frumusețe. Bărbații își vor da ochii peste cap în timp ce concurează la concurs. Acest lucru le permite să afișeze și să accentueze în mod proeminent albul ochilor, sperând că le va aduce un nou partener.

Își dau fetele ochii peste cap mai mult decât băieții?

Datul ochilor peste cap este adesea interpretat ca o formă de agresivitate pasivă, mai ales în cazul fetelor adolescente, pentru că exprimă dezaprobare sau sfidare fără a apela la confruntare directă.

În multe contexte, manifestările deschise de furie sunt sancționate sau descurajate, iar acest lucru îi determină pe oameni să își exprime nemulțumirea prin gesturi subtile, dar ușor recognoscibile.

În special în perioada adolescenței, când relațiile de putere cu adulții sau cu grupul de prieteni sunt în continuă negociere, un astfel de gest permite transmiterea unui mesaj fără riscul unui conflict major. A-și da ochii peste cap devine astfel un semnal de rezistență, ironie sau respingere, care nu implică violență și nu atrage consecințe imediate severe.

Diferențele observate între fete și băieți în folosirea acestui gest au și o explicație. Fetele sunt, în general, descurajate să își exprime furia în mod direct și sunt sancționate mai rapid pentru comportamente agresive vizibile. În acest context, ele recurg mai des la forme de exprimare indirectă, precum mimica sau gesturile nonverbale.

Datul ochilor peste cap este, astfel, o modalitate cu risc scăzut de a comunica dezacordul sau disprețul.

Băieții, pe de altă parte, la vârsta adolescenței, recurg mai des la forme mai directe de exprimare a furiei sau dezacordului. Băieții adolescenți pot fi mai predispuși să se certe, să se împingă sau să ridice vocea în conflicte. Nu înseamnă că toți fac asta, ci că statistic sunt mai predispuși să folosească această formă directă.

Este datul ochilor peste cap un comportament învățat?

Este important de menționat că datul ochilor peste cap este un comportament învățat și nu o expresie naturală. Nu există dovezi care să sugereze că bebelușii prezintă acest comportament, ceea ce indică faptul că este dobândit prin observare și imitație. Copiii învață de obicei să-și dea ochii peste cap observând comportamentul de la părinți, frați sau surori, din filme ori mass-media.

Descoperă și Limbajul ochilor: 10 expresii ale ochilor și semnificația lor

Cum poți răspunde adecvat atunci când cineva își dă ochii peste cap

Răspunsul adecvat când cineva își dă ochii peste cap depinde foarte mult de context, dar și de relația cu persoana respectivă.

Atunci când cineva își dă ochii peste cap, cel mai important este să rămâi calm și să nu iei gestul personal. De cele mai multe ori, acest semnal nonverbal exprimă frustrare, plictiseală sau ironie, și nu o ofensă directă la adresa ta.

O abordare eficientă este să încerci să înțelegi ce stă la baza gestului. Poți întreba cu calm: „Am observat că pari deranjat(ă). Vrei să discutăm despre asta?” sau „Se pare că ceea ce am spus te-a deranjat. Ce anume din ce am spus te deranjează?” Astfel, transformi un gest pasiv într-un punct de pornire pentru dialog și arăți că ești atent(ă) la sentimentele celuilalt.

Dacă relația permite și contextul e relaxat, poți folosi umorul pentru a dezamorsa tensiunea. Umorul poate transforma gestul într-un moment mai ușor și mai prietenos, dar trebuie folosit cu tact, ca să nu pară sarcastic sau ofensator.

Uneori, însă, cel mai bun răspuns este să ignori gestul, mai ales dacă este minor și nu afectează comunicarea. Astfel, nu amplifici tensiunea și permiți discuției să continue firesc.

Lucruri interesante despre ochi

Pupilele se dilată în mod natural în condiții de lumină scăzută pentru a permite mai multă lumină să intre în ochi și să îmbunătățească vederea. Dimineața, de exemplu, pupilele sunt adesea mai mari pentru a face față luminii slabe.

Studiile au arătat că femeile au tendința de a clipi mai des decât bărbații. Acest lucru se datorează, în mică parte, utilizării machiajului, care poate usca mai mult ochii.

Culoarea ochilor poate părea diferită în funcție de iluminare. Acest efect se datorează cantității de melanină din iris și modului în care lumina se reflectă în iris.

Datorită celulelor conice din retina, ochiul uman poate distinge milioane de culori diferite. Acest lucru ne oferă o capacitate incredibilă de a percepe lumea în culori bogate și diverse.

Forma ochilor este, în parte, determinată genetic. De exemplu, genele controlează dacă cineva are ochi migdalați sau ochi rotunzi. Această varietate în forme contribuie la diversitatea aspectului uman.

Oamenii orbi își pot vedea visele atâta timp cât nu s-au născut orbi. 80% din amintirile noastre sunt determinate de ceea ce vedem.

Genele au o durată medie de viață de cinci luni. Dacă ai alinia toate genele pierdute în timpul unei vieți umane, acestea ar măsura în jur de 30 m lungime.

Genele țin murdăria departe de ochi. Cu toții avem creaturi microscopice nevăzute și inofensive care trăiesc în genele noastre.

Sursă foto – Shutterstock.com

