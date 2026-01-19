Insula din Italia care nu are drumuri sau semnal pentru telefonul mobil

Palmarola se remarcă prin peisajele sale sălbatice, fiind dominată de stânci vulcanice spectaculoase, peșteri marine și golfuri înguste. Cu o singură plajă și câteva poteci care duc spre interior, insula nu are rezidenți permanenți și este marcată de o lipsă aproape completă de infrastructură modernă.

Așa cum notează CNN, insula este mai degrabă modelată de forțele naturii și de anotimpuri decât de mâna omului. Drumul către Palmarola este o aventură în sine.

Până la insulă se ajunge printr-o combinație de tren, feribot și, în cele mai multe cazuri, o barcă mică închiriată de la pescarii din Ponza, insula învecinată. Această izolare a păstrat farmecul autentic al insulei, care atrage doar un număr restrâns de vizitatori.

Cum se deplasează turiștii care vor să vadă insula fără drumuri din Italia

Pe lângă plaja principală, coasta insulei poate fi explorată cel mai bine cu barca, dezvăluind stânci spectaculoase, grote misterioase și ape limpezi, ideale pentru snorkeling și scufundări. Pe uscat, vizitatorii pot întâlni capre sălbatice care se ascund printre palmierii specifici insulei, de unde provine și numele acesteia.

Ce spun puținii turiști care vin să se relaxeze în paradisul din Italia

Maria Andreini, o turistă din Treviso, vizitează insula în fiecare vară alături de familia sa. Deși locul a rămas mai mult neatins și își păstrează tradițiile, turiștii au o mulțime de lucruri de făcut.

„Sunt atât de multe și atât de puține de făcu. Ne petrecem zilele făcând snorkeling și bronzându-ne pe plaja de pietricele de corali roz din fața restaurantului. Noaptea privim stelele, iar dimineața urcăm pe cel mai înalt vârf pentru a admira răsăritul soarelui. Este uimitor”, a mărturisit ea, pentru sursa citată mai sus.

O legendă înconjoară insula din Italia și îi fascinează pe puținii turiști care ajung aici

Potecile care traversează insula conduc către ruinele unei mănăstiri medievale și vestigiile unei așezări preistorice.

„Este o călătorie înapoi în timpurile preistorice, când oamenii veneau aici pentru a căuta obsidianul negru ca tăciunele, folosit la fabricarea armelor și uneltelor.

Foarte puține lucruri s-au schimbat de atunci în peisaj”, a declarat istoricul local Silverio Capone Capone. Acesta locuiește pe insula vecină Ponza, vizitează frecvent Palmarola și o descrie ca fiind „întotdeauna o insulă pustie, ceea ce o face specială”. Romanii antici au folosit-o ca post de observație pentru flota lor, dar nu au colonizat-o niciodată.

Pe Insula Palmarola există un singur restaurant

Pe insulă există un singur restaurant, O’Francese, care oferă pește proaspăt și câteva camere simple, săpate în grote pescărești de-a lungul stâncilor, la prețuri ce pornesc de la 150 de euro pe noapte. Oaspeții trebuie să-și rezerve locurile cu luni înainte pentru a avea ocazia să se bucure de această experiență unică.

„Timp de o săptămână întreagă, simțim că trăim o experiență primordială, de naufragiați. Este ca și cum am fi familia Flintstones în vacanță”, spune Andreini, care recomandă turiștilor să aducă bocanci de drumeție împreună cu hainele de plajă. Ea descrie peisajul insulei ca fiind „fermecător” și subliniază cât de incredibil este faptul că un loc atât de spectaculos se află în Italia.

Tradiții sacre pe care pescarii le respectă an de an pe insula din Italia

Pe insulă se află o mică capelă albă dedicată Sfântului Silverius, un papă din secolul al VI-lea, exilat și decedat pe Palmarola. În fiecare an, în luna iunie, pescarii din Ponza organizează o procesiune specială, ducând o statuie din lemn a sfântului cu bărci până la capelă, unde se roagă și își exprimă recunoștința.

„Este un ritual sacru. Mulți bărbați din Ponza, ca mine, sunt numiți după sfântul, care este patronul nostru. Credem că spiritul său încă locuiește în apele din Palmarola”, explică Silverio Capone.

Legendele locale spun că Sfântul Silverius a salvat marinari prinși în furtuni, ghidându-i în siguranță către insulă, unde au găsit refugiu în grote. Aceste povești, alături de peisajele unice, fac din Palmarola o destinație specială, o evadare din cotidian și o călătorie în timp.

Un adevărat paradis a devenit și o insulă din Scoția, evacuată în 1930 după ce s-a spus că ar fi bântuită. Locul atrage turiștii ca un magnet, peisajele sale fiind principalul motiv pentru care oamenii își doresc să o viziteze.

