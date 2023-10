„Acest atac terorist de amploare asupra Israelului are un potenţial foarte toxic. De mult timp, comunitatea internaţională încearcă să înlesnească soluţii în zonă şi, din păcate, astăzi avem, evident, un eveniment care ne duce cu mult timp înapoi. Acest atac are potenţialul de a destabiliza foarte mult situaţia din Orientul Mijlociu. Sperăm, însă, că lucrurile vor fi aduse sub control rapid şi se va întoarce toată lumea la masa de negocieri diplomatice”, a declarat, sâmbătă, 7 octombrie, în Portugalia, preşedintele Klaus Iohannis.

Acesta a reiterat faptul că România condamnă atacul. „În ce priveşte atacul în sine, nu pot decât să repet: condamn, noi – România condamnăm acest atac terorist asupra Israelului. Suntem solidari cu Israelul şi am subliniat, noi considerăm că Israelul are dreptul clar la autoapărare şi în această situaţie”, a mai afirmat şeful statului.

Iohannis s-a referit şi la românii care sunt în Israel în acest moment.

„Împreună cu mine în delegaţie este doamna ministru Luminiţa Odobescu şi, evident, că din primul moment am discutat şi suntem în contact cu toate părţile, cu ambasada noastră şi cu alţii. Sunt destul de mulţi români în momentul acesta în Israel. Datele pe care le avem până acum spun că sunt între 800 şi 900 de români. Mulţi sunt turişti, alţii sunt în pelerinaje. Deocamdată, nu avem informaţii că ar fi în dificultate, dar cum se spune, situaţia este în evoluţie şi în orice moment poate să apară ceva nou”, a adăugat preşedintele.

Recomandări „Mergeau pe străzi şi împuşcau oameni la grămadă”. Cum a trăit un român stabilit în Israel atacul Hamas

Acesta a precizat că se caută soluţii pentru revenirea în ţară în siguranţă a tuturor românilor din Israel.

„Noi căutăm deja soluţii pentru a-i aduce în ţară pe cei care vor să revină rapid. Acest lucru va fi posibil, cred, în curând, chit că acum aeroportul din Tel Aviv este închis, dar se lucrează la asta. Oamenii din ambasadă, din consulate sunt la dispoziţia românilor pentru orice informaţie, consiliere sau asistenţă consulară. Este, din acest punct de vedere, o zi foarte tristă şi sper că acest atac va fi terminat în curând”, a mai afirmat Iohannis.

MAE a transmis un set de recomandări pentru românii care se află în Israel.

Foto: Facebook Klaus Iohannis