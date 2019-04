Soția lui, mama copiilor, a fugit în Anglia, fiindcă se săturase de violențele bărbatului. Femeia a primit filmul care a îngrozit pe toată lumea de la bărbat, care a vrut să se răzbune astfel pe ea.

Femeia care a trăit 8 ani cu bărbatul violent le-a spus celor de la observator.tv că va veni în țară pentru a-i lua pe copii. Pe 17 februarie, femeia a plecat de acasă sătulă de bătăi. A știut că și copiii ar putea fi o „țintă” pentru respectivul bărbat violent, dar a plecat

„Duminică ajung în ţară ca să-mi iau copiii. O să stau în România dacă îi iau, nu-i problemă. Stau la mama mea, care trăieşte în România cu tatăl meu vitreg. Nu-i o problemă pentru că băiatul până la doi ani a stat la ei.

Nu pot să zic că ştiam că se întâmplă. Era foarte violent cu mine, nu dădea în ei, nu dădea în ei înainte, doar ţipa sau aşa o palmă, dar în halul ăsta nu. În mine, da.. Era foarte violent, dar cu copiii nu. Am multe poze cum mă lovea, m-a tăiat, am fost internată, am fost la urgenţe”, a spus femeia.

„Am depus plângere”

„Am depus plângere, am depus plângere la poliţie, am depus plângere la procuratură. Nu s-a luat în considerare nimic. I-am zis să ducă copiii, poliţia să ia copiii să-i ducă la mama mea. Nu a fost de acord. Poliţia nu făcea nimic! Ce să fac? Cum puteam să ajut?

El mă ameninţa mereu. De exemplu, şi acum mi-a trimis mesaj. Ştie unde sunt, de ce am făcut aşa ceva, unde s-a ajuns. Mai mult mă ameninţa, dar când îl blocam, că blocam numerele, se ştergeau toate mesajele.

Nu aş crede că poate să se îndrepte! Nu aş crede că poate să devină o altă persoană pentru că el a mai făcut aşa ceva şi l-am crezut. El a mai făcut puşcărie, a mai omorât o persoană. Tot aşa a mai fost însurat şi pe mama la femeia aia a omorât-o! L-am crezut pe el că a zis că nu este adevărat, dar la câte bătăi îmi dădea acum stau şi mă gândesc că este adevărat!”, a spus M.C.

