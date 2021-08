Prima refugiată afgană cu o bursă de studii în România: „Nu ne simțeam în siguranță nici cu americanii. Nimeni nu-i poate controla pe talibani”

„Nu ești primul jurnalist care m-a sunat. Când erau afgani și alți refugiați pe străzile din Timișoara acum câteva luni, nu a interesat pe nimeni. Îmi este greu să vorbesc de Afganistan. M-am săturat de ce se întâmplă acolo. Am fost în depresie, încă sunt. Mă gândesc la ce se întâmplă acolo. Am dormit două ore azi-noapte“, spune Fareshta Basim sau Fari, cum îi zic apropiații.

Câțiva migranți ies de la Centrul Regional de Proceduri şi Cazare a Solicitanților de Azil – Timișoara. Centrele sunt în regim deschis, dar dacă lipsesc mai mult de trei zile, pierd dreptul de a sta acolo.



Își cere scuze pentru că nu vorbește bine limba română și spune că este supărată pe cei care nu o corectează când face greșeli de exprimare. „Ieri a murit cineva din familia noastră, un văr din Kabul. Talibanii au intrat peste el în casă și l-au împușcat. Azi am aflat. Am primit mesaj. Familia noastră este împotriva talibanilor. Noi mereu am fost mai open minded (deschiși la minte – n.r.)”.

„Acum cred că o să vină mai mulți afgani în România. Părinții mei sunt foarte dezamăgiți. Ei cred că guvernul afgan a vândut țara talibanilor”.

Tânăra nu crede că există un viitor liniștit „nici pentru femeile, nici pentru bărbații” din țara pe care a părăsit-o când avea 17 ani. „Mă gândesc la ei cu frică”, ne spune Fareshta.

În Afganistan, are 40 de verișori și 21 de verișoare. „O să le fie foarte greu. Nu pot fugi, că n-au bani. E sărăcie acolo. «Noi ce facem acuma?», mi-au zis ei. Nu e vina lor că s-au născut în Afganistan. Dacă s-ar întâmpla în România, voi ce ați face?”, se întreabă tânăra.

În orașul unde a crescut ea, Herat, la 120 de kilometri de granița cu Iran, școlile și facultățile sunt închise de câteva zile, după ce talibanii au cucerit provincia.

S-au blocat în case. Le e frică să iasă. Școlile sunt închise de patru zile, facultățile la fel, și magazinele. Tot orașul este închis. Dacă văd femei pe stradă, fără bărbați lângă ele, că e tată, frate sau unchi, le împușcă. Refugiată afgană în România:

„Au pus o bombă lângă școala unde învățam”

Fareshta Basim a venit cu familia ei în România ca să obțină azil politic în anul 2014.

„Nici cu americanii nu ne simțeam în siguranță. Nimeni nu poate să-i controleze pe talibani. Eram în clasa a VIII-a când au pus o bombă lângă școala de fete unde învățam. A găsit-o o fată și a anunțat poliția înainte să explodeze”, povestește tânăra.

„Am lucrat prin restaurante și fast-food-uri în Timișoara”

Părinții lui Fareshta, ambii jurnaliști cu două facultăți, în Afganistan, lucrează de doi ani în Timișoara la o fabrică de hârtie. Înainte de asta au lucrat prin shaormerii sau vulcanizări. Nu și-au găsit un loc de muncă mai bine plătit pentru că nu cunosc încă foarte bine limba română.

Ca să-și sprijine familia și să poată plăti cheltuielile la facultatea în domeniul IT de la Universitatea de Vest din Timișoara, tânăra a muncit și ea în fast-food-uri și restaurante. În 2018 și-a întrerupt studiile pentru un an pentru că nu a mai făcut față programului încărcat. Le-a reluat în 2019, când a primit prima bursă de studii pentru un refugiat din România, de la Universitatea de Vest și Înaltul Comisariat pentru Refugiaţi al Naţiunilor Unite din România.

„Nu voi mai ajunge niciodată în Afganistan. Mai ales ca femeie, este foarte greu. Talibanii zic că o să lase fetele să meargă la școală, dar nu-i cred”, spune Fareshta.



Am văzut copii de 12 ani care au venit singuri

„Eu am putut să vin pentru că am bunici aici, care ne-au făcut chemare în România la toată familia. Dacă vii cu alte rude, e mai ușor. Eu am văzut copii de 12 ani care au venit singuri din Afganistan în România. Ei cu ce să se descurce?”, se revoltă tânăra.

După ce a terminat facultatea, în 2020, Fareshta s-a decis să lucreze la Casa Logs, un ONG care militează pentru integrarea grupurile vulnerabile de migranți din Timișoara, inclusiv refugiați.

„Sunt mulți refugiați afgani care vin și România nu-i acceptă. Nu știu de ce nu-i acceptă, că doar sunt oameni ca mine și ca tine. Ei vin din zonă de război”, mai explică ea.

În 2020 au fost înregistrate 2.384 de cereri de azil în România din partea cetățenilor afgani, conform IGI. Dintre aceștia, 42 au obținut o formă de protecție din partea statului român, scrie Vice România.

„Au venit foarte mulți afgani în ultimele luni la noi la centru, mai ales din Serbia. Pentru mulți, România este o țară transfer. Alții ar vrea să rămână, dar n-au unde să muncească”.

Citeşte şi:

35 de români se află în continuare în Afganistan. Iohannis anunță că se încearcă repatrierea cu o aeronavă

Fuga președintelui din Afganistan: cât de ușor cad țările în care oamenii se simt trădați de lideri

MApN nu lasă veteranii din Afganistan să vorbească despre Kabul. Cum explică decizia șeful biroului de presă

PARTENERI - GSP.RO Directoarea circuitului Spa-Francorchamps a fost ucisă de soțul ei. Drama ar fi avut loc la miezul nopţii, în casa familiei

Playtech.ro CE TRAGEDIE pentru Mădălin Ionescu. Anunțul CUTREMURĂTOR

Observatornews.ro Ea este Liliana, educatoarea din București înjunghiată în casă de soț. Bărbatul e de negăsit. ”Trimite scrisori, a trimis trotinete la copii. Să-l prindă mai repede!”

HOROSCOP Horoscop 16 august 2021. Capricornii încep o perioadă favorabilă în care vor apărea situații care îi pun în valoare

Știrileprotv.ro Cum se va numi Afganistanul după revenirea talibanilor la putere

Telekomsport FOTO! S-a întors de la Jocurile Olimpice şi a fost desfigurat cu bătaia. Atenţie, imagini şocante

PUBLICITATE Tot ce trebuie să știi despre colecția-capsulă Irina Schrotter x TEX