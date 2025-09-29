Etapizarea deschiderii spitalului

Noua secție de Urgențe (UPU) este prima care își deschide porțile în această clădire modernă. Conducerea spitalului a anunțat că primii pacienți vor fi primiți în noul sediu în maximum 10 zile.

Managerul Spitalului de Copii, medicul Mihai Gafencu, a oferit detalii despre planul de deschidere etapizată: „Actualmente inaugurăm un prim etaj şi o primă secţie, de fapt cea care este o secţie de prespital, cunoscută sub numele de UPU, şi ne pregătim să mai deschidem două secţii în acest an, cu suplimentarea de buget trecută în august prin Consiliul Local, şi anume Secţia de Imagistică, care va fi dotată cu achiziţiile ce au început, şi apoi Secţia de Nou-Născuţi.”

Va funcționa la capacitate maximă abia peste 2-3 ani

Deși clădirea este finalizată, funcționarea la capacitate maximă este estimată abia peste doi sau trei ani. Acest lucru se datorează lipsei echipamentelor noi, o problemă atribuită de viceprimarul Ruben Lațcău guvernului actual.

Lațcău a declarat: „Se deschide pe bucăţi din cauza faptului că fondurile pe PNRR au fost măcelărite în interes politic. Noi astăzi am fi putut să avem tot acest spital dotat, inaugurat şi toţi acei bani absorbiţi.”

Spitalul de Copii „Louis Țurcanu” din Timișoara are o importanță majoră în sistemul medical românesc, tratând anual aproape 50.000 de pacienți din întreaga țară.

Construcția noului corp de clădire a început în 2014, după ce una dintre clădirile vechi a fost retrocedată. Inițial planificată pentru finalizare în 2016, proiectul a întâmpinat numeroase obstacole, inclusiv insolvența primului antreprenor.

Caracteristici ale noii clădiri

Noul corp al Spitalului de Copii din Timișoara are o suprafață utilă de 8.000 de metri pătrați și este prevăzut cu 150 de paturi. Clădirea, cu demisol, parter și șase etaje, include:

Unitate de primiri urgențe

Secție de radiologie

Policlinică și laboratoare de analiză

Bloc operator

Secții de terapie intensivă

Saloane de ortopedie, chirurgie, prematuri

Saloane pentru mame

Farmacie și spații de depozitare

