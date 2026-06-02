Amenințări în Primărie

În acea zi, localnicul în vârstă de 38 de ani a intrat în sediul Primăriei Biharia, înarmat cu un cuțit, susținând că intenționează să-i omoare pe primarul Szilágyi Zoltán și pe viceprimarul Adrian Coborzan. „De fapt, nu avea nimic cu noi – mi-a și spus asta, dar voia să atragă atenția polițiștilor, pe care era nervos”, a declarat primarul Szilágyi Zoltán pentru Jurnal bihorean.

Motivul: oase de „dinozaur”

Potrivit primarului, înainte de incident, bărbatul s-a prezentat la Postul de Poliție din comună pentru a reclama că persoane necunoscute i-ar fi aruncat în curte oase de „dinozaur”. Polițiștii au refuzat să îi ia declarația, considerând povestea lipsită de temei. Supărat, acesta s-a întors acasă, a luat un cuțit și a mers la Primărie pentru a atrage atenția autorităților. „Voia să fie pur și simplu băgat în seamă de Poliție”, a explicat primarul.

Procurorii au renunțat la anchetă

Bărbatul a fost inițial acuzat de amenințare, tulburarea ordinii publice și portul fără drept de obiecte periculoase. Cu toate acestea, la începutul anului 2026, procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea au decis să renunțe la urmărirea penală. Motivul? Faptele nu prezintă un grad ridicat de periculozitate, iar suspectul, care nu are antecedente penale, și-a exprimat regretul.

„Infracțiunile sunt pedepsite cu amendă sau cu mai puțin de 7 ani de închisoare, iar urmările care s-ar fi putut produce nu au un caracter deosebit”, au explicat anchetatorii.

Instanța cere reluarea investigației

Judecătorul de cameră preliminară de la Judecătoria Oradea a contrazis decizia Parchetului, considerând că faptele au un „caracter deosebit” și o „periculozitate de nivel ridicat”. „Urmările produse sau care s-ar fi putut produce în cazul în care acesta îi găsea pe primar, respectiv pe viceprimar în incinta Primăriei au un caracter deosebit”, se arată în hotărârea instanței.

Magistratul a subliniat că nici tulburările psihice ale suspectului, care avea discernământul diminuat la momentul comiterii faptelor, și nici trecerea unui an de la incident nu justifică renunțarea la anchetă. „Faptele au o rezonanță socială puternică, ceea ce relevă o periculozitate sporită a suspectului, fiind necesar ca statul sau organele judiciare să adopte măsuri ferme față de acest tip de comportament antisocial”, a concluzionat judecătorul.

Dosarul, trimis înapoi la Parchet

Prin hotărârea definitivă pronunțată pe 19 mai 2026, Judecătoria Oradea a dispus ca dosarul să fie returnat Parchetului pentru completarea urmăririi penale. Ancheta urmează să stabilească toate detaliile necesare pentru a se lua o decizie finală în acest caz cu implicații sociale majore.

