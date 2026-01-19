Arad ar putea deveni primul oraș din România cu transport public gratuit

Primarul Călin Bibarț, a anunțat că orașul ar putea deveni primul din România cu transport public gratuit, potrivit unui comunicat transmis de Primăria Arad, citat de News.ro.

Proiectul se află în faza de analiză și consultare a cadrului legislativ necesar, urmând să fie supus aprobării Consiliului Local Municipal.

„Dacă proiectul va fi aprobat, Aradul ar deveni primul oraș din România cu transport public gratuit și unul dintre puținele orașe din Europa care aplică această măsură, alături de Luxemburg, Dunkirk și Tallinn”, precizează comunicatul oficial. Luxemburg este prima țară din Europa care a introdus transportul public gratuit în oraș.

Motivul pentru care primarul din Arad vrea transport public gratuit

Inițiativa vine ca răspuns la creșterea taxelor și impozitelor locale impuse de Guvern, dar și ca o modalitate de valorificare a investițiilor majore realizate în modernizarea transportului public.

Primarul Bibarț subliniază că măsura are scopul de a încuraja utilizarea mijloacelor de transport în comun, contribuind la reducerea poluării și la decongestionarea traficului.

„În contextul presiunii tot mai mari asupra bugetelor familiilor, ca urmare a majorării taxelor și impozitelor locale, venim în întâmpinarea arădenilor cu o facilitate constând în asigurarea unui transport public local gratuit”, a declarat edilul.

Primarul din Arad își dorește ca locuitorii că circule cu mijloacele de transport prietenoase pentru mediu

Totodată, un alt motiv pentru care primarul din Arad își dorește transport public gratuit este flota de tramvaie și autobuze verzi. Acesta vrea ca locuitorii să beneficieze de mijloacele de transport prietenoase pentru mediu și să reducă poluarea.

„Să nu uităm că Aradul este singurul oraș din România care dispune de o flotă de tramvaie aproape integral nouă: 50 de garnituri moderne sunt puse deja în circulație, iar alte trei sunt în execuție. Acestora li se adaugă 14 autobuze și microbuze electrice. Ne dorim ca aceste mijloace de transport verzi să fie utilizate cât mai mult, în detrimentul mașinilor personale, pentru un oraș mai verde și mai sigur. Cu siguranță vom identifica o soluție rapidă pentru ca arădenii să circule gratuit în municipiu”, a mai declarat Călin Bibarț.

Municipiul Arad are una dintre cele mai extinse rețele de transport publicâ

Municipiul Arad se bucură de una dintre cele mai extinse rețele de transport public din România, incluzând 15 linii de tramvai, cu o lungime totală de peste 335 kilometri (dus-întors). Investițiile în vehicule moderne și electrice fac parte din strategia municipalității pentru un oraș mai prietenos cu mediul.

