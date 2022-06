Primar din Argeș, acuzat de hărţuirea sexuală a unei tinere: „Dacă vreau să fiu cu tine o oră-două într-o zi, să fii la dispoziţia mea”. Edilul neagă acuzațiile

Edilul comunei Călineşti, Mihai Georgescu, a fost înregistrat în timp ce îi oferea unei tinere o funcție în Administrația Locală, în schimbul unor favoruri sexuale.

Tânăra era angajată o firmă de pază şi protecţie care asigură paza la Primăria Călineşti. Ea susţine că primarul a început să-i facă avansuri şi i-a propus să o angajeze la cabinetul său în schimbu unor favoruri sexuale, iar aceasta a făcut publică înregistrarea

„Dacă vrei te pot angaja pe cabinetul meu, îți dau 35 milioane, mă duci, mă aduci, nu știu chestii d-astea, îți dau liber cât vrei tu, îți faci viața cum vrei , dacă am și eu nevoie de tine și vreau să fiu cu tine o oră-două într-o zi, să fii la dispoziția mea….îți asigur tot ce vrei, stabilitatea locului de muncă, un salariu bun, nu știu, prime, tot ce vrei tu, relații, te duc în lumea bună, n-ai vrut sa te iau și la festival, toată lumea bună a fost acolo, dacă te-a durut la păsărică și ai considerat că e mai bine să ieși cu nu știu care…” îi spune primarul tinerei într-o convorbire care a fost înregistrată de tânără, potrivit ziarului Curier.

Tatăl fetei a declarat pentru sursa citată că edilul îi facea avansuri de ceva vreme, însă nu a crezut-o decât atunci când l-a înregistrat.

„Fata lucra la o firmă de pază de la Piteşti şi era detaşată la Primăria Călineşti. Încă de la început, copilul meu mi-a spus că individul Mihai îi face avansuri. I-am spus că nu o cred! Nu am crezut-o nicio clipă! Văzând că nici eu nu o cred, l-a înregistrat. Eu am crezut în Mihai ca în Dumnezeu! Când a venit cu înregistrările fata mi-a spus că pleacă de acasă”, a povestit bărbatul.

El a mai precizat că fata a contactat o avocată şi aceasta din urmă a depus plângere la Parchet

La rândul său, edilul a negat acuzațiile.

„În urma materialelor calomnioase apărute în ultimele zile , nu am ce să comentez pe acest subiect, nu mă pretez la asemenea inepții, mă dezic de la toate acuzațiile, las organele competente să tragă concluziile reale. Personal, nu am hărțuit pe nimeni și nu am făcut avansuri de natură sexuală niciunei femei, cu atât mai puțin unei anagajate a primăriei”, a explicat primarul într-o postare publicată, joi, pe Facebook.

El a fost suspendat și din toate funcțiile pe care le deține în PSD.

„Până la finalizarea anchetei, dacă va exista una, mă suspend din toate funcțiile mele din PSD.Îmi cer scuze față de colegii mei de partid, colegii din primăriei, față de familia mea, și față de toți cei care sunt nevoiți să ia parte la acest circ.Mă concentrez pe lucruile importante și pe proiectele pe care încercăm să le realizăm pentru cetățenii comunei Călinești”, a mai adăugat edilul.

O reacție a venit și din partea organizației PSD Argeș.

„Nu dorim să ne implicăm şi să discutăm despre viaţa privată a nimănui, însă întotdeauna ne vom delimita ferm de orice atitudine imorală, mai ales dacă aceasta se petrece în cadrul administraţiei publice”, spun reprezentanţii PSD Argeş.

