Prima amendă de 12.000 de lei aplicată în comună pentru abandonarea animalelor

În urma sesizării depuse de Anisia Costescu, primărița comunei Dumbrăvița, din județul Brașov, s-a aplicat prima contravenție din localitate, conform Legii 205/2004 privind protecția animalelor.

Un localnic din Dumbrăvița a fost amendat cu 12.000 de lei pentru că a abandonat șapte câini.

„În urma unei plângeri depuse de mine la Poliție împotriva unei persoane despre care existau dovezi clare că a abandonat 7 căței, s-a aplicat prima contravenție în comuna noastră, în valoare de 12.000 lei, conform Legii 205/2004 privind protecția animalelor”, a precizat Anisia Costescu, primarul comunei Dumbrăvița, pe pagina sa de Facebook.

Primărița îi îndeamnă pe locuitori să-și sterilizeze animalele, mai ales că această campanie se desfășoară gratuit în localitate.

 „Vreau să fiu foarte clară: ori de câte ori va fi nevoie, voi face plângere și voi insista ca cei vinovați să fie trași la răspundere. Abandonul NU este o soluție și nu va rămâne nepedepsit”, a mai adăugat aceasta.

Tocmai de aceea, pe 1 septembrie, Primăria Dumbrăvița oferă sterilizare gratuită pentru câini și pisici.

„Vă recomand tuturor să vă înscrieți și să sterilizați animalele cât mai repede, pentru că din această toamnă vom începe verificări, iar cei care nu au animalele sterilizate riscă amenzi.Primăria oferă sprijin inclusiv cu prinderea și transportul animalelor pentru sterilizare”, a mai precizat Anisia Costescu.

Ce prevede Legea 205/2004 privind protecția animalelor

Conform Legii 205/2004, deținătorii de animale au obligația să le asigure adăpost, hrană și apă suficiente, posibilitate de mișcare, îngrijire, atenție medicală și să nu aplice rele tratamente sau cruzimi. Legea stipulează că este interzisă părăsirea sau izgonirea animalelor și impune respectarea normelor sanitar-veterinare și de zooigienă.

Legea prevede amenzi și, în cazuri grave, pedepse cu închisoarea de până la 7 ani pentru fapte precum uciderea, schingiuirea sau zoofilia. De asemenea, proprietarii pot fi sancționați cu confiscarea animalelor în cazul infracțiunilor repetate. 

Potrivit legii, care a fost completată în 2022, se aplică amenzi între 3000 și 12.000 lei pentru:

  • Lipsa adăpostului corespunzător, hrană, apă, mișcare sau îngrijire medicală pentru animale;
  • Cruzimea față de animale prin diverse metode, inclusiv folosirea lor în spectacole care le provoacă suferințe;
  • Abandonarea sau alungarea animalelor dependente de om;
  • Adminstrarea de substanțe dopante în competiții sportive;
  • Alte abateri ce afectează bunăstarea animalelor.
