Primarul Iașiului anunță că intră în grevă, după ce Consiliul Local a respins bugetul propus de el. Replica USR-PLUS

Criza politică de la Iași se adâncește, după ce, joi seară, bugetul orașului nu a fost aprobat, în ultima zi în care era posibil acest lucru, din punct de vedere legal.

USR-PLUS și PNL se învinovățesc reciproc pentru eșec și refuză să se așeze din nou la masa negocierilor, pentru că fiecare vrea altceva.

USR-PLUS cere o ședință în care să se voteze un nou buget fără „clientela” primarului, în timp ce Mihai Chirica, PNL, acuză alianța de neprofesionalism, de cinism, că „au furat voturile ieșenilor” și că „au trântit” bugetul cu cinism.

Primarul a spus că așteaptă decizia Prefecturii, pentru că în legea bugetului nu se explică exact care sunt pașii următori pentru validarea bugetului local, după ce se depășește perioada de 45 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al bugetului național.

Mihai Chirica susține că „vom închide Primăria, toate serviciile publice vor fi suspendate, transportul public nu va mai funcționa pentru că nu mai avem cu ce să furnizăm plățile. Salariile și primele de Paște, cele asigurate de companii, nu vor mai putea fi plătite”.

Se acuză reciproc că mint în legătură cu fondurile disponibile

Cosette Chichirău, președintele USR Iași, îl contrazice pe primarul Iașiului. Președintele USR Iași susține că există 88 de milioane de lei în conturile primăriei, bani care ar fi suficienți pentru plata cheltuielilor curente și a salariilor, până la aprobarea unui buget local.

Cosette Chichirău, președintele USR Iași | Foto: Hepta

„Primarul Iașiului s-a victimizat ca un hoț prins cu mâna în buzunarul altuia. Soluția este simplă: un nou proiect de buget, o nouă ședință de consiliu și un nou vot. Chirica ar face bine, așadar, să lase lamentările și să-și facă treaba. Să vină cu un buget care să includă investiții și dezvoltare, nu posturi noi de funcționari publici pentru clientela lui personală. Banii publici nu sunt banii lui de-acasă, spune președintele USR Iași.

Bugetul prezentat ieri de Mihai Chirica are prea puține investiții și prea multe cheltuieli. Nu este în interesul ieșenilor, ci doar al camarilei lui Chirica. Prin urmare, nu putea fi votat. Cosette Chichirău:

Mihai Chirica susține că acei 88 de milioane de lei nu există, că în bugetul primăriei de acum se regăsesc doar 7 milioane de lei și că în fiecare lună în care situația nu este clarificată, în casieriile municipalității pot intra maximum 11 milioane de lei lunar. Insuficient, spune primarul, pentru a asigura plata salariilor și a indemnizațiilor pe care le garantează administrația locală.

Primarul mai afirmă că membrii tuturor partidelor au fost avertizați că data de 22 aprilie e ultima în care pot aproba bugetul, dar, în ciuda acestui fapt, majoritatea amendamentelor au fost depuse la Primărie în data de 22, chiar ziua ședinței.

Chirica dă de înțeles că ar putea negocia cu PSD

Mihai Chirica a declarat că va intra de luni, după sărbătoarea Floriilor, în grevă japoneză.

A lăsat de înțeles că e dispus să caute soluția de trecere a bugetului la PSD. și a anunțat că refuză dialogul cu Cosette Chichirău.

„USR-PLUS nu mai are ce căuta la conducerea locală, este decizia mea, dacă vor alegeri anticipate în provoc, oricând, începând din această clipă, dar nu am să îi las să calce orașul în picioare. Pentru mine, USR-PLUS nu mai există, nu a exista dialog, nu mai am timp să pierd cu ei, este o mizerie ce au făcut. Jur că nu funcția mea contează, dacă e nevoie de ea o cedez acum”, a mai spus Mihai Chirica într-o conferință de presă.

USR-PLUS l-a acuzat pe Mihai Chirica, joi seara, că este singurul vinovat pentru ce s-a întâmplat în ședința Consiliului Local, spunând că a forțat votul, crezând că va trece bugetul din cauza presiunii timpului. Ei spun că aceasta a fost o practică în ultimii 10 ani, în care bugetul s-a votat „fără să fie citit”.

Chirica să nu se mai victimizeze și să nu mai mintă. Mai bine să-și folosească toată energia pentru a pregăti un nou proiect de buget. Suntem oricând gata să dezbatem și să votăm un buget care ține cont de interesul ieșenilor, nu de interesul camarilei lui Chirica. USR-PLUS:

PSD e deschis la negocieri

Contactați telefonic de Libertatea, reprezentanții PSD în Consiliul Local Iași au spus că ei sunt deschiși să discute o variantă a bugetului care să poată fi votată.

Bogdan Balanișcu, liderul consilierilor PSD în Consiliul Local, a declarat că așteaptă din partea Primăriei un centralizator cu toate amendamentele care au primit aviz în comisiile desfășurate înaintea ședinței Consiliului Local.

Cu un astfel de document în față s-ar putea vota direct bugetul, explică Balanișcu.

„Noi am cerut de două luni să ne întâlnim și să discutăm pe amendamente, dar am discutat doar cu PNL și Primăria și am văzut că sunt multe dubluri în amendamentele propuse și de celelalte partide. Dacă se votează de două ori același amendament, ușor diferit, îl execuți de două ori? Cerem o ședință de buget de îndată, care se putea convoca de ieri pe azi. Dar cred că bugetul a fost lăsat pe ultima zi ca să se creeze această presiune că vine apocalipsa peste noi dacă nu se votează”, a declarat Bogdan Balanișcu pentru Libertatea.

