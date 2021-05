Un primar din Suceava, acuzat că a băgat în spital un consilier: „M-a bătut măr”. Edilul: „Doar l-am îmbrâncit”

După ce a apelat 112, consilierul a fost transportat cu o ambulanță la Spitalul Municipal Rădăuți, unde a fost internat cu „traumatism cranian și contuzie de coloană lombară”.

„Am fost bătut măr, altceva ce să zic. După ce s-a terminat ședința, plecam cu doi colegi, eram deja la poartă. Și mă aștepta la poartă… Prima dată m-a lovit puternic în urechea stângă, croșeu, apoi în dreapta, și am căzut. După aceea multe picioare în spate, în coloană, minunății, toate cele. Acum sunt la spital, am branulă, mi se fac investigații peste investigații. Îi spuneam doctorului că din cauza umflăturilor am probleme și cu respirația, depinde în ce poziție stau. Eu sunt mai tranșant, spun numai adevărul. Eu sunt vertical”, a declarat Bălan pentru Monitorul de Suceava.

Consilierul local USR mai spune că intenționeză să-l dau în judecată pe primar.

Bălan Silvestru-Rădăuți. Foto: Facebook

Fiica lui Bălan a postat un mesaj pe Facebook și afirmă că tatăl ei nu-și simte picioarele.

„Acest personaj, primar al comunei Satu Mare, jud. Suceava, mi-a călcat tatăl în picioare la propriu pentru simplul fapt că i-a cerut socoteală ce s-a întâmplat cu banii alocați pentru îmbunătățirea comunei. Menționez ca tata – Bălan Silvestru Rădăuți – este consilier al acestei comune. La încheierea ședinței de astăzi, domnul primar l-a urmărit pe tata până la ieșirea din instituție, agresându-l fizic. Unde trăim????!!!!! Tata este în spital și nu își simte picioarele”, a scris fiica consilierului.

Lavric: „Îmi pare rău, dar nu am putut să mă mai controlez”

Primarul Lavric admite că a avut loc un incident în fața primăriei, spune că l-a îmbrâncit pe Bălan și că regretă acest lucru, însă consideră că a fost provocat de consilier încă de la începutul mandatului.

„De când am preluat mandatul de primar, consilierul Bălan mi-a adus mai multe acuzații. Că m-am aliat cu hoții din primărie, cu gașca din primărie la furat banul public și mai multe probleme din astea. Când s-a terminat ședința, am ieșit afară și consilierul Bălan mi-a repetat aceleași cuvinte. L-am îmbrâncit, ce să fac, acum îmi pare rău… nu am putut să mă controlez. Nu l-am lovit cu pumnul sau cu picioarele, doar l-am îmbrâncit. Am fost acuzat de multe lucruri neadevărate, i-am cerut probe, însă dânsul tot a continuat. Nu sunt eu omul să fac gesturi de acest fel, nici funcția pe care o dețin nu-mi permite, îmi pare rău, dar am fost provocat”, a declarat primarul pentru Monitorul de Suceava,

Primarul Toader Adrian Lavric. Foto: Facebook

Conflictul dintre primarul de Satu Mare și unul dintre aleșii locali este cercetat de poliție, motiv pentru care au întocmit dosar penal.

Consilierul Bălan a candidat toamna trecută la mandatul de primar împotriva lui Lavric. PSD-istul a câștigat, cu 957 de voturi. USR-istul a obținut 117 sufragii în comuna cu 3.500 de locuitori.

Foto: ziaruldepenet.ro (Suceava)

