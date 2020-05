De Diana Meseșan,

Constantin Trușcă și Lucian Coandă, primari în Șimian, respectiv Bâcleș, două comune din județul Mehedinți, sunt gemenii unui destin politic și ai mai multor achiziții publice.



Ei au cumpărat fără licitație:



6 mai: ”gel igienizant pentru mâini cu alcool 70%” în valoare de 27.956 euro X 2

6 mai: ”măști protecție de unică folosință” în valoare de 27.956 euro X 2

14 mai: ”tunel de decontaminare” în valoare de 14.684 euro X 2

Total: 70.596 euro X 2



Coiculescu, preferatul contractelor publice

Gamiatricos Com SRL, compania de la care s-au cumpărat produsele, este deținută de Gheorghe Coiculescu, unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din Gorj. Atât firma, cât și patronul au fost puși sub acuzare pentru evaziune fiscală.



Libertatea a contactat firma pentru a cere mai multe detalii despre echipamentele anti-COVID. Directorul comercial a refuzat să ofere detalii.



Coiculescu a avut zeci de contracte cu Complexul Energetic Hunedoara, Complexul Energetic Oltenia, precum și alte instituții aflate sub Ministerul Economiei și al Energiei.



Printre clienții firmei se mai numără Compania Națională de Căi Ferate, Compania Națională a Uraniului sau Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București.



Doi muncitori au murit, folosind utilajele livrate de Gamiatricos

În 2017, doi mineri și-au pierdut viața după ce stâlpii hidraulici livrați de Gamiatricos Com ar fi cedat, a scris presa locală.



Ulterior, Tribunalul Hunedoara a dispus anularea contractului dintre Complexul Energetic Hunedoara și Gamiatricos Com.



La testele efectuate asupra unui stâlp hidraulic, acesta s-a descompus, situație în care livrarea nu putea fi acceptată nici din punct de vedere tehnic și nici calitativ.

M otivarea Tribunalului Hunedoara:

Firma lui Coiculescu a livrat instituțiilor statului produse extrem de variate, de la sare, piatră spartă, traverse speciale din lemn, arbori, roți zimțate, reactivi procesare minereu, la măști, mănuși și tuneluri de decontaminare pe timp de coronavirus.



Pentru echipamentele de protecție anti-COVID, clienții prin achiziție directă au fost doar cele două comune din județul Mehedinți.

Cum se explică ”coincidența” achizițiilor?

”Eu sunt primarul comunei Bâcleș, nu am date despre lucrul ăsta (achizițiile identice făcute de comuna Șimian, n.r.)”, a spus inițial primarul Lucian Coandă.



– Dar, domnule primar, e cel puțin curios că ați făcut cumpărături identice. E o întâmplare?

– Posibil, nu știu.

– Ok, deci nu v-ați coordonat, nu ați discutat?

– Vă dați seama că noi colegii, în grupurile de lucru, când ne întâlnim… Am mai discutat prin telefoane cu unii colegi. Încercam să ne pregătim pentru perioada care urmează, având în vedere că se ridică restricțiile de circulație și cetățenii comunei merg în diferite spații închise. Am încercat prin toate metodele să-i protejăm.

– Le-ați distribuit măști și mănuși și până acum?

– Așa cum bine știți, mastile nu au fost obligatorii până acum.

– Și faptul că ați cumpărat toate produsele de la firma domnului Coiculescu e o întâmplare, îl cunoașteți pe domnul Coiculescu?

– Nu, nu îl cunosc.

În engleză există o vorbă. Mințile strălucite gândesc la fel (Great minds think alike, n.r.).



Tunel de contaminare în valoare de 14.684 euro X 2

Pe 14 mai, în jurul orei 18.00, ambele comune au achiziționat prin cumpărare directă un tunel de decontaminare în valoare de câte 71.000 lei (14.684,90 euro), de la Gamiatricos Com SRL. Cumpărăturile s-au realizat în decursul a 21 minute.



Cele două oferte identice, așa cum au apărut ele în Sistemul Electronic de Achiziții Electronice (SEAP)

Lucrurile s-au mișcat extrem de repede pentru un produs a cărui eficacitate a fost contestată în lumea medicală.

Specialiștii consultați de publicația G4media au arătat că aceste ”dispozitive au mai curând o eficiență limitată, sigur inexistentă în cazul coronavirusului SARS-Cov19, ba chiar riscă să pună în pericol sănătatea oamenilor”.



Contactat de Libertatea, Lucian Coandă, primarul din Bâcleș, a argumentat că e un model de tunel mai complex, ”nu e un gen de tunel cum a fost pe la spitale”.



”Pe lângă tunelul de decontaminare sunt și două termoscannere. (…) Nu este scump, sunt convins că are tot felul de opțiuni. Din câte am văzut eu, și prețul depinde de ce poate să facă un tunel”, adaugă primarul.



A spus că tunelul va fi folosit la primărie, dar și la școală, ”la testele de evaluare care urmează”, chiar și la azilul de bătrâni din comună.

Ulterior telefoanelor date de către Libertatea, achiziția tunelului de decontaminare de către comuna Șimian a fost anulată.

Oferta a fost anulată luni 18 mai, ora 12:49, la câteva minute după ce Libertatea i-a căutat pe primarul comunei și pe patronul firmei Gamiatricos.



Oferta pentru comuna Șiman a fost anulată azi, în jurul prânzului

La câteva ore, tot luni, a fost anulată și achiziția tunelului de decontaminare de către comuna Bâcleș. Acum achiziția apare în ”deliberare”, deși achiziția apărea anterior ca fiind acceptată.

Un spital din Făgăraș a plătit de 17 ori mai puțin pentru un tunel de decontaminare



Prin comparație, comuna Adunații Copăceni a achiziționat pe 15 mai un tunel de decontaminare în valoare de 6.790 lei. Prețul e de 10 ori mai mai mic pe bucată comparativ cu cel plătit de primăriile din Bâcleș și Șimian.



Pe 6 mai, orașul Târgu Frumos a plătit 4.200 lei pentru un astfel de tunel. Prețul e de 17 ori mai mic comparativ cu cel oferit de cele două comune.



Pe 23 aprilie, Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc a dat 16.800 lei pentru un tunel de decontaminare, de 4 ori mai puțin decât comunele Bâcleș și Șimian.



Și Spitalul Municipal „Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș a considerat că are nevoie de un tunel de decontaminare pe 16 aprilie. Dar a oferit doar 4.200 lei, de 17 ori mai puțin decât și-au permis cele două comune.



E adevărat că există multe feluri de tuneluri. Dar, indiferent de complexitatea lor tehnologică, e important ce substanțe pui în ele și aici lucrurile sunt destul de triste: marea majoritate a instituțiilor publice nu știu ce să pună și sunt inutile, dacă nu periculoase. Specialist în achiziții publice:

”Duo” sincron și la gel igienizant: 27.956 euro X 2



Comunele Șimian și Bâcleș s-au armonizat perfect și când a fost vorba de achiziția de gel igienizant pentru mâini.



Pe 6 mai, la distanță de 3 ore una față de alta, fiecare a achiziționat prin cumpărare directă câte 10.000 de flacoane de gel igienizant în valoare de 27.956 euro, de la firma Gamiatricos.



Cele două oferte idenctice din SEAP pentru gel dezinfectant

Măști de protecție în valoare de 27.956 euro X 2



În aceeași zi, primăriile Șimian și Bâcleș au cumpărat câte 45.000 de măști de unică folosință cu 3 pliuri în valoare de 27.956 euro.



”Sunt măști de care va beneficia populația, și mănuși”, a spus primarul din Bâcleș.



Prețul pentru fiecare mască a fost de 3 lei.



Și ofertele pentru măști sunt identice

Prin comparație, la majoritatea achizițiilor de măști de unică folosință, realizate pe 6-7 mai, prețul pe unitate e în jur de 1,7 lei, adică aproape jumătate din prețul plătit de cele două primării.



Câteva exemple:



6 mai – Inspectoratul de Poliție al Județului Brașov – 1,77 RON / bucată

6 mai – Serviciul de Ambulanță Județean Buzău – 1,74 RON / bucată

6 mai Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor – 1,64 RON / bucată

7 mai Spitalul de Pneumoftiziologie Călărași – 1,68 RON / bucată

Izgoniți din PSD, refugiați în PNL



Pe 18 ianuarie 2019, Lucian Coandă și Constantin Trușcă, primarii comunelor Bâcleș și Șimian, au fost pedepsiți de către conducerea PSD, pe fondul unui conflict cu președintele PSD Mehedinți Aladin Georgescu.



Primarii au fost demiși din funcțiile de președinți ai organizațiilor locale din comunele pe care le conduc, alături de un alt coleg, Jean Rogoveanu, primarul comunei Gogoșu. Codrin Ștefănescu le-a dat de înțeles că a fost o problemă de disciplină.

Constantin Trușcă (primar Șimian) și Lucian Coandă (primar Bâcleș)

Dați la o parte, Constantin Trușcă și Lucian Coandă au schimbat barca politică. În toamna lui 2019, s-au implicat în campania prezidențială pentru candidatul Klaus Iohannis.



La alegerile locale de anul ăsta, cei doi vor candida din partea PNL.



Afișul electoral al lui Lucian Coandă, pe vremea când candida din partea PSD

La ultimele alegeri, Lucian Coandă a candidat din partea PNL



Primarul Constantin Trușcă, când încă era la PSD

Primarul Trușcă (medalion), alături de președintele PNL Mehedinți Virgil Popescu (al treilea din stânga), în prezent ministru al Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, făcându-i campanie lui Klaus Iohannis

Libertatea nu a reușit să ia legătura cu primarul Constantin Trușcă până la momentul publicării acestui articol.

