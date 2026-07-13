Cât costă un litru de benzină și motorină, luni, 13 iulie 2026, în București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța

Cât costă benzina în București, luni, 13 iulie 2026

În București, cea mai ieftină benzină standard costă 8,59 lei și se găsește la Socar. La Petrom, șoferii pot găsi benzină standard cu 8,62 lei/litru, în timp ce la Lukoil, aceasta se vinde cu 8,63 lei/litru. La Rompetrol, aceasta costă între 8,64 lei/litru-8,68 lei/litru.

La Mol București, benzina standard costă între 8,66 lei/litru-8,70 lei/litru. La stațiile OMV, aceasta costă 8,68 lei/litru.

În Cluj, cea mai ieftină benzină standard costă 8,59 lei/litru (DHR). În Timișoara, cea mai ieftină benzină costă tot 8,59 lei/litru (Socar). Același preț este și în Constanța, la Socar. În Iași, șoferii pot găsi cea mai ieftină benzină standard la Socar, la prețul de 8,62 lei/litru.

Cât costă motorina în București, luni, 13 iulie 2026

În ceea ce privește motorina standard, cea mai ieftină din București este la Socar și costă 9,34 lei/litru. La Petrom, aceasta costă 9,39 lei/litru.

La Mol București, aceasta costă între 9,40 lei/litru-9,46 lei/litru. La OMV, șoferii pot găsi motorina standard la 9,45 lei/litru, la fel și la Lukoil.

În Cluj, cea mai ieftină motorină standard costă 9,39 lei/litru și se găsește la DHR, Petrom, Socar.

În Iași, prețul motorinei standard pornește tot de la 9,39 lei/litru, la Socar și Petrom. Același preț este și în Constanța, la Petrom și Socar.

În Timișoara, la Socar, motorina standard pornește de la prețul de 9,36 lei/litru.

Prețurile sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Datele trebuie verificate înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii schimbă tarifele de la o oră la alta.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, luni, 13 iulie 2026

Cei mai ieftini carburanți, luni, 13 iulie 2026. Foto: Peco Online

La nivel național, cea mai ieftină benzină standard se găsește în Arad, la PartenerRompetrol, la prețul de 8,58 lei/litru.

În ceea ce privește prețul motorinei standard, cea mai ieftină costă 9,14 lei și se găsește la o stație Gazprom.

Iată cât a costat un litru de benzină și motorină, duminică, 12 iulie 2026, în București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța.

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