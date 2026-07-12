Antonia a murit pe munte

Procurorii au deschis un dosar penal şi încearcă să afle cum s-a produs accidentul. O eroare de asigurare ar putea fi cauza accidentului în care au fost implicați alpiniștii experimentați, conform uneia dintre ipoteze, potrivit Observator News. Salvamontiștii descriu intervenția ca fiind cea mai dificilă din ultimii ani.

Doi dintre bărbații care au supraviețuit au fost aduși de urgență cu elicopterul la Spitalul Floreasca din București, iar al treilea a fost transportat la Spitalul Judeţean Braşov. Bărbații au vârste cuprinse între 27 şi 51 de ani.

Din grup făcea parte şi Antonia, care a decedat la locul accidentului. Femeia în vârstă de 36 de ani a fost extrasă dintre stânci cu ajutorul elicopterului SMURD Mureş, iar în urma evaluării medicale a fost declarat decesul ei.

A fost una dintre cele mai mari operaţiuni de salvare din munţii din România

Incidentul s-a produs în Albișoara Brânei, numită și Albișoara Brâului, un traseu de alpinism clasic din Masivul Bucegi.

A fost una dintre cele mai mari operaţiuni de salvare din munţi din ultimii ani. Victimele au sunat la 112, fiind trimise patru elicoptere, inclusiv o aeronavă Black Hawk de la Bucureşti, şi mai multe echipaje medicale.

Momentele din Munţii Bucegi au fost dramatice. O femeie și trei bărbaţi au căzut în timp ce făceau alpinism. Coarda care îi susţinea s-a rupt sâmbătă, în jurul orei 15.00, iar ei au căzut 10 metri în gol, prăbușindu-se pe stâncile versanţilor.

„Deşi iniţial toate cele patru persoane erau conştiente, după mai bine de o oră, starea femeii s-a agravat”, au declarat medicii, potrivit Observator News.

„Zona despre care vorbim este una greu accesibilă, atât pentru echipele Salvamont, cât şi pentru echipele medicale. Operaţiunea a fost contracronometru, niciun timp nu a fost pierdut”, a declarat Bogdan Toma, purtător de cuvânt al Departamentului pentru Situații de Urgență.

În cele din urmă, Antonia a fost scoasă moartă dintre stânci, iar bărbaţii au ajuns la spital, cu multiple traumatisme.

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