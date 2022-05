Primăria Capitalei va demola foișoarele de observare din Parcul Natural Văcărești: „Punem altele în loc în câteva zile”

Demolarea punctelor de observare din Văcărești va începe miercuri, 25 mai.

„Mi-a stat inima când am văzut că se mișcă scările”

Parcul Natural Văcărești este arie naturală protejată și primul parc natural urban din țara noastră. Este cel mai mare spațiu verde compact din București. Are mlaștini și stufăriș care găzduiesc peste 300 de specii de mamifere, pești și amfibieni și alte peste 300 de specii de plante.

Din 2017, timp de un an, administrator a fost Asociația Parcul Natural Văcărești. Ea a organizat, și încă organizează, tururi ghidate, monitorizează speciile de animale și plante și a montat panouri informative, hoteluri pentru insecte și foișoare de observare.

Sunt trei astfel de foișoare în Parcul Văcărești. De câteva luni, gestionar este o administrație special creată de Primăria Capitalei pentru a se ocupa de parcul aflat în Sectorul 4, după ce instituția lui Nicușor Dan l-a preluat de la Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP). Administrația spune că foișoarele nu doar că au fost construite ilegal, dar sunt și într-o stare proastă.

„Poate ele au fost ok atunci când au fost puse, dar au trecut câțiva ani de-atunci. Am fost weekendul trecut în Văcărești și mi-a stat inima când am văzut că se mișcă scările sub oamenii care urcau în el”, spune Ștefania Simion, șefa Administrației Parcului Văcărești.

Recomandări România face cercetări de fizică atomică lângă Moscova, împreună cu rușii. „Profilul este de cercetări nucleare și de aici vine o teamă mai mare”. Pot continua acestea?

Ea promite că vizitatorii nu vor rămâne fără puncte de observare, necesare într-un arie precum Parcul Văcărești, pentru că vor fi construite unele noi, mai sigure, și „cu toate avizele necesare”.

Asociația Parcul Natural Văcărești cere expertize

ONG-ul care a avut grijă de parc încă dinainte să devină arie protejată spune, în schimb, că nu a fost niciodată nevoie de autorizații de construire pentru că parcul este încă văzut de stat drept „amenajare hidrotehnică”, așa cum era până în 1990, când Ceaușescu îl voia a fi Lacul Văcărești. Statutul lui nu a fost încă schimbat peste tot, nici la 8 ani după ce a fost declarat arie naturală protejată.

„Pentru orice construcție este nevoie de autorizație, este adevărat. Dar pentru Parcul Văcărești nu se obține o astfel de autorizație pentru că el figurează, în inventarul bunurilor statului, ca amenajare hidrotehnică. Statutul lui ar fi trebuit schimbat după ce a devenit arie naturală protejată, în 2016, dar nimeni nu și-a asumat asta”, a explicat pentru Libertatea Nicoleta Marin, coordonatoare de proiecte la Asociația Parcul Natural Văcărești.

Recomandări Tribunalul Blagoevgrad contrazice apărarea Elenei Udrea în procesul în care vrea suspendarea pedepsei: „Putem asigura audierea prin videoconferinţă, dar doamna a refuzat”

Nu e clar cine ar trebui să facă asta, adaugă ea: Primăria Capitalei, pentru că este administratorul parcului, Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP), pentru că ăsta este domeniul ei, ori Ministerul Mediului.

Referitor la cele trei foișoare, aceasta spune că într-adevăr, unul dintre ele este mai instabil, așa că a fost izolat cu bandă pentru a bloca accesul vizitatorilor. Celelalte două însă sunt în stare bună. Asociația a cerut primăriei să facă o expertiză tehnică pentru a vedea dacă într-adevăr foișoarele ar trebui demolate sau pot fi consolidate, soluția din urmă fiind mai ieftină.

„Vorbim, totuși, de bani publici. Dacă s-a făcut deja expertiză și în baza ei s-a decis demolarea, atunci Administrația să o facă publică. Noi am cerut-o, dar nu ni s-a răspuns”, afirmă coordonatoarea ONG-ului.

Președintele Klaus Iohannis se adresează jurnaliștilor la finalul vizitei făcute Parcul Natural Văcărești, cu ocazia sărbătoririi Zilei Pământului, joi, 22 aprilie 2021, în București. EDUARD VINATORU / MEDIAFAX FOTO

Compromite o muncă de 10 ani, acuză ONG-ul

Asociația Parcul Natural Văcărești acuză că Primăria Capitalei, prin subordonata sa, afectează parcul prin toate deciziile sale și compromite munca de un deceniu din deltă.

Recomandări EXCLUSIV. Interviu la Zürich cu Sepp Blatter, fostul șef al fotbalului mondial: „Dacă fata mea ar fi trebuit să se căsătorească, i-aș fi spus să-l aleagă pe Messi”

Într-un comunicat de presă venit după informația că vor fi demolate foișoarele, reprezentanții ONG-ului anunță că nu mai vor să colaboreze cu PMB, un parteneriat pe care, spun ei, primăria, deși l-a promis, l-a refuzat constant, și cere demisia conducerii Administrației Parcului Văcărești.

„Asociația Parcul Natural Văcărești nu dorește să gireze modul de lucru incompetent și haotic al Administrației Parcul Natural Văcărești (instituție aflată în subordinea Primăriei Municipiului București) și trage un semnal de alarmă: la șase luni de la preluarea administrației, Primăria Municipiului București, prin structura de administrare înființată, riscă să afectez integritatea parcului și să compromită munca depusă la parc în ultimii zece ani”, a transmis ONG-ul într-o postare pe Facebook.

ONG-ul reproșează că subordonata primăriei nu comunică transparent, îl exclude din decizii și proiecte, demolează fără bază infrastructura parcului și nu a asigurat nici acum, la luni bune de la preluare, paza ariei protejate, pentru a preveni distrugerile și incendiile de vegetație.

„În ultimul an, am tot încercat pe toate căile posibile și am sperat că parteneriatul dintre asociația noastră și Primăria Municipiului București va fi unul benefic parcului și bucureștenilor. Din păcate, am ajuns acum ca Administrația Parcului Natural Văcărești nu numai să refuze parteneriatul oferit de noi, dar și să respingă și să împiedice sistematic propunerile de proiecte venite din partea noastră”, spune Florin Stoican, președintele Asociației Parcul Natural Văcărești, în același comunicat.

„Subiecte minore”, spune Nicușor Dan

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a reacționat pe Facebook după comunicatul Asociației Parcul Natural Văcărești. El a catalogat discuțiile din spațiul public drept unele „minore” și a invitat ambele părți la dialog.

„Față de discuțiile publice de ieri și de azi legate de Parcul Natural Văcărești, invit ambele părți (Administrația și Asociația) la moderație și maturitate. Avem prea multe lucruri de făcut împreună ca să ne certăm pe subiecte minore. Voi invita ambele părți la o discuție în zilele următoare”, a scris Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook.

Trei-patru incendii anuale în Delta Văcărești

Libertatea a arătat la începutul lunii cum neglijența – atât a autorităților, cât și a cetățenilor – duce la distrugerea infrastructurii din Parcul Natural Văcărești și la incendiile de vegetație care au loc anual câte trei-patru. Cel mai mare a fost în februarie 2020, când au ars aproape 50 de hectare din parc, adică aproape o treime din suprafață. Pompierii spuneau atunci că incendiul a fost cel mai probabil provocat.

Cauzele incendiilor sunt, de cele mai multe ori, arderile de deșeuri și chiștoacele aruncate în iarbă.

Paza, regulamentul de vizitare, un plan de management și campaniile de educare vor limita incendiile și distrugerile din parc, crede Asociația Parcul Natural Văcărești, care a cerut constant primăriei, Ministerului Mediului și ANANP să se implice mai mult în bunăstarea parcului.

„Este necesară o monitorizare permanentă. Pe măsură ce administrația parcului va fi prezentă în parc și poliția o să monitorizeze mai mult, astfel de evenimente vor fi cât mai puține și cât mai mici în intensitate”, spunea Dan Bărbulescu, directorul ONG-ului, pentru Libertatea.

Foto principală: Asociația Parcul Natural Văcărești

GSP.RO Întrebarea indecentă primită de o jucătoare despre sânii ei. Reacția tinerei i-a lăsat pe toți fără replică

Playtech.ro WOW! Câți bani a câștigat Marian Drăgulescu la Survivor 2022. Suma îi va ului pe oameni

Observatornews.ro O comună mică din România va deveni polul nuclear al Europei, însă localnicii nu ştiu nimic. "Ce construieşte?"

HOROSCOP Horoscop 25 mai 2022. Săgetătorii își vor regăsi curajul de a privi realitatea în față și de a acționa conform noilor observații

Știrileprotv.ro Ce au făcut două turiste în Grecia după ce le-a venit nota de plată 600 de euro pentru o gustare și două cocktail-uri

Orangesport.ro ŞOC în Capitală! Marea vedetă a murit după ce a căzut misterios de la balcon: primele informaţii

PUBLICITATE Ce s-a aflat despre abonamentele medicale, analizând 1 din 3 abonați