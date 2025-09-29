Valoarea estimată a contractului este de 8.026.271 lei (aproximativ 1,6 milioane de euro), sumă care nu include eventualele cheltuieli suplimentare sau neprevăzute, ceea ce ar putea face ca la final costul să fie mai mare, relatează ziarul Puterea.

Licitația prevede ca ofertanții să aibă o cifră de afaceri globală de minimum 8 milioane de lei în ultimii trei ani și experiență similară în ultimii cinci ani, precum și certificări ISO 9001 și ISO 14001, cerințe care limitează semnificativ numărul companiilor eligibile pentru a participa.

Proiectul va fi coordonat de 39 de persoane, printre care 27 de consilieri locali și 12 reprezentanți ai Primăriei Craiova, sub conducerea edilului municipiului.

Construcția serei tropicale este planificată să se finalizeze în termen de 12 luni.

În contextul în care Guvernul României a anunțat reduceri sau restricții bugetare pentru mai multe administrații locale, această investiție atrage atenția opiniei publice și stârnește discuții privind prioritățile financiare ale municipalităților.

Primăria Craiova menționează că proiectul urmărește dezvoltarea Grădinii Botanice și crearea unui spațiu de interes educativ și turistic pentru locuitori și vizitatori. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 23 octombrie 2025.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE