Instituția condusă de liberalul Mihai Chirica trebuie să găsească surse financiare suplimentare pentru a asigura furnizarea agentului termic în sezonul rece, deoarece încasările actuale nu acoperă costurile acestui serviciu. Astfel, municipalitatea a decis să contracteze un credit bancar de 130 de milioane de lei, relatează news.ro.

La sistemul centralizat de termoficare din Iaşi sunt racordate peste 20.000 de apartamente și circa 120 de instituții publice. Creditul de 130 milioane de lei contractat de Primărie pentru asigurarea agentului termic trebuie să fie rambursat în șase ani.

Acesta este al treilea an consecutiv când Primăria Iaşi apelează la împrumuturi bancare pentru a putea asigura încălzirea centralizată în oraş. În 2023 şi 2024, municipalitatea a luat în total credite de aproape 350 milioane de lei.

Partidele care compun majoritatea în Consiliul Local, respectiv PNL, PSD şi PMP nu au reacţionat. Doar USR a venit cu un punct de vedere. „Gaura neagră a termoficării oraşului va urmări şi nepoţii noştri. Suma creşte an de an, iar din 2023 încoace s-au adunat deja aproape 500 de milioane de lei doar pentru sistemul de termoficare. Cum să dai 100 milioane euro la încălzire în doar trei ierni, pentru doar 18 la sută din apartamentele Iaşiului? Iar asta cu bani luaţi din bănci care poartă dobânzi. Mai adăugaţi şi tunul cu achiziţia cărbunelui de acum câţiva ani şi aveţi tabloul clinic al un oraş condus de un edil nepăsător şi incompetent”, a spus senatorul USR Iaşi Marius Bodea, care susține că „aşa arată reţeta perfectă a punerii pe butuci a unui oraş”.

