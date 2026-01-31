„Consiliul Local al Municipiului Oradea a aprobat hotărârea privind anularea sumelor restante mai mici sau egale cu 40 de lei, aflate în sold la data de 31 decembrie 2025, datorate de persoanele fizice și juridice”, a transmis Primăria Oradea pe 30 ianuarie.

Conform situației fiscale prezentate de Direcția Economică, de această măsură vor beneficia:

5.879 de persoane fizice, însumând 25.573 de lei

1.096 de persoane juridice, însumând 8.324 de lei

Practic, vor fi anulate datorii în valoare totală de aproape 34.000 de lei, adică aproape 6.800 de euro.

Decizia s-a bazat pe Codul de Procedură Fiscală, care permite autorităților locale să anuleze datoriile mici pentru a eficientiza administrația și a reduce costurile, fiindcă recuperarea acestor bani ar însemna costuri mai mari decât suma propriu-zisă.

„Aceste sume reprezintă valori maximale inventariate la 31.12.2025. Fiind sub plafonul legal de 40 de lei, generează costuri administrative mai mari decât valoarea lor, motiv pentru care anularea lor este considerată justificată”, a precizat Primăria Oradea.