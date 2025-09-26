Poliția Locală Ploiești a desfășurat o serie de acțiuni în weekend pentru menținerea curățeniei și respectarea normelor sociale. Conform postării Primăriei Ploiești de pe Facebook, s-au aplicat amenzi semnificative pentru diverse încălcări.

În total, 25 de sancțiuni au fost date pentru tulburarea ordinii publice, însumând 10.900 lei. Un aspect notabil a fost sancționarea celor care aruncă coji de semințe pe jos, cu 5 amenzi totalizând 6.750 lei.

Această practică rămâne o problemă, iar autoritățile continuă să o sancționeze dur. Amenzile variază între 1.500 și 2.500 lei, iar contravenienții sunt obligați să curețe zona.

Primăria Ploiești subliniază: «Știm, semințele sunt gustoase, dar mai simplu (și mai ieftin) e să vii cu o punguță pentru coji. Ca idee, cu banii de amendă îți poți cumpăra ~250 de pungi de semințe.»

În aceeași zi, s-a aplicat o amendă de 1.500 lei pentru abandonarea sacilor cu moloz lângă un indicator rutier. Contravenientul a fost obligat să curețe zona.

Recomandări Otrava de la graniță: minele de aur și cupru ale chinezilor de la Zijin se extind peste satele vlaho-românilor spre Dunăre

Autoritățile îndeamnă cetățenii la responsabilitate: «Doar împreună putem păstra Ploieștiul curat, sigur și plăcut pentru toți!»

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE