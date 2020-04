De Iulian Budușan,

Consilierii locali reșițeni au fost de acord să investească aproximativ 100.000 de euro pentru achiziționarea de tablete pentru elevii reșițeni care nu dispun de mijloacele necesare pentru a participa la cursuri online, scrie reper24.ro

“Am bugetat achiziționarea a 610 tablete pentru școlile și liceele din Reșița. Această bugetare vine în urma solicitării pe care am făcut-o la Inspectoratul Școlar și la școlile din oraș. Am solicitat să ne transmit câți elevi nu dispun la ora asta de mijloace de comunicare de această manieră. Chiar și copiii mei au început școala online de câteva zile și consider că nu trebuie să limităm dreptul la educație nici unui copil. În baza datelor primite de la licee și de la școli, am constatat că este nevoie de 610 tablete. Le-am bugetat și se vor achiziționa în regim de urgență de către colegii mei de la Direcția de Achiziții Publice”, explică primarul Ioan Popa.

Tabletele vor fi împărțite școlilor, care, la rândul lor, le vor distribui elevilor. După ce lucrurile vor reveni la normal și elevii vor reveni în sălile de clasă, tabletele vor rămâne în continuare în dotarea școlilor.

Nu este pentru prima dată când Primăria Reșița investește în dotarea unităților de învățământ de pe raza municipiului. În urmă cu doi ani, administrația locală a alocat peste 360.000 de lei pentru achiziționarea de calculatoare pentru școlile din municipiu. De asemenea, în prezent sunt în derulare mai multe proiecte europene pentru modernizarea liceelor și colegiilor din oraș.

Citeşte şi:

Oraşul Blaj interzice circulația mașinilor pe 1 şi 2 mai, de frica răspândirii noului coronavirus

“Pomană electorală de COVID”. Oamenii lui Florea împart făină, zahăr și apă pe străzile cu vile din sectorul 5

Unul dintre directorii de la spitalul județean din Târgu Jiu este infectat cu coronavirus

GSP.RO Cine e bărbatul care și-a prins soția înșelându-l cu Marica. A fost cununat de Rareș Bogdan

HOROSCOP Horoscop 30 aprilie 2020. Vărsătorii trec printr-o relație de cuplu un pic mai complicată