Diferență de peste 4,7 milioane de metri pătrați

Concret, Primăria a plătit pentru o suprafață cu 4.709.889 de metri pătrați mai mare decât cea reală, scrie sursa citată. Serviciile vizate sunt cele de măturat manual al trotuarelor, realizate de compania Supercom S.A., care se ocupă de salubrizarea Sectorului 2 de peste 20 de ani.

Potrivit raportului Curții de Conturi citat de Buletin de București, facturile au fost emise în baza unor date neactualizate din „Programul de curățenie a căilor publice”. Auditorii au verificat aleatoriu 9 străzi din sectorul 2, printre care Bulevardul Ferdinand I, Bulevardul Ghica Tei sau Strada Oituz, iar rezultatul a arătat suprafața reală cu 4,7 milioane de metri pătrați mai mică decât cea facturată.

De exemplu, numai pe Bulevardul Ferdinand I, suprafața reală a trotuarelor era de 21.969 mp, în timp ce în documente apărea o suprafață de 36.800 mp, o diferență de peste 14.800 mp.

Cum s-a ajuns la plata nejustificată

Curtea de Conturi arată că administrația a decontat integral servicii care, în realitate, nu au fost executate.

„Au fost achitate integral situații privind curățenia căilor publice care conțin cantități de servicii neprestate”, se precizează în raport.

Motivul principal a fost neactualizarea suprafețelor reale din documentele cadastrale, ceea ce a dus la facturarea unor volume mai mari decât cele existente în teren.

În total, Primăria a plătit nejustificat 475.424 de lei, adică aproximativ 95.660 de euro, din care:

455.097 lei au fost plătiți pentru anul 2024

20.327 lei pentru anul 2023

Situația a fost corectată în noiembrie 2024, printr-o hotărâre a Consiliului Local Sector 2, care a actualizat suprafețele conform datelor cadastrale, iar în 2025, facturarea s-a făcut corect, pe suprafețele reale. Curtea de Conturi precizează că prejudiciul a fost recuperat integral.

„Neconformitatea a fost remediată integral în timpul misiunii de audit financiar, prejudiciul de 475.424 lei fiind recuperat integral”, se arată în raport, iar suma a fost returnată în conturile instituției.