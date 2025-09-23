„PNL Timiş se opune creşterii tarifului la energia termică. Consilierii liberali NU vor vota proiectul prin care administraţia doreşte, de la 1 octombrie, o scumpire de aproape 40% a gigacaloriei pentru timişorenii racordaţi la Colterm”, au transmis reprezentanţii formaţiunii.

Aceştia consideră măsura „injustă şi inoportună”, argumentând că preţul gazului nu a crescut, lucrările de termoficare sunt acoperite din fonduri europene, iar decizia vine chiar înainte de iarnă, când oamenii nu mai pot găsi alternative.

„Timişorenii au nevoie de stabilitate, nu de scumpiri anunţate peste noapte. Nu putem accepta ca populaţia să suporte din nou lipsa de responsabilitate a administraţiei”, a declarat Alin Popoviciu, secretar general al PNL Timiş şi vicepreşedinte al CJ Timiş.

Liberalii se opun şi proiectului prin care Primăria vrea să înfiinţeze propria firmă de arhitectură. „Arhitectura este o profesie liberală. Transformarea administraţiei într-un angajator de arhitecţi ne întoarce la logica centralizată a unui singur institut de proiectare, ca înainte de 1989”, susţin reprezentanţii PNL.

Aceştia vorbesc despre „concurenţă neloială şi distorsionarea pieţei”, susţinând că arhitecţii timişoreni şi profesiile liberale trebuie sprijinite printr-o competiţie corectă şi transparentă, nu prin monopol administrativ.

„Ne aliniem poziţiei OAR Timiş: riscul de conflict de interese, concurenţa neloială şi lipsa dialogului sunt motive serioase. Administraţia trebuie să colaboreze cu specialiştii, nu să creeze structuri paralele care subminează profesia şi calitatea arhitecturii în Timişoara”, a afirmat deputatul Marilen Pirtea, preşedinte PNL Timiş.

PNL Timiş subliniază că respinge ferm această abordare şi rămâne consecvent în sprijinirea profesiilor liberale şi a unei administraţii transparente, care facilitează dezvoltarea, nu o acaparează.

Primăria Timișoara a anunțat, marți, 23 septembrie, că a prelungit contractul cu Colterm pentru următorii 5 ani, fără a preciza majorarea prețului gigacaloriei.

„Am prelungit contractul de închiriere cu Gara Motru Est cu cinci ani. Astfel, Colterm va continua aprovizionarea directă pentru producția de energie termică, fără intermediari și comisioane semnificative. Avem deja stocurile de gaz și cărbune pentru această iarnă, iar noul contract va asigura necesarul de cărbune pentru sistemul centralizat de încălzire în perioada de tranziție spre energie verde”, a transmis Primăria Timișoara într-un comunicat pe Facebook.

