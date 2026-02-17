Un episod recent al emisiunii Survivor România, difuzat de Antena 1, a provocat un val de reacții negative în rândul telespectatorilor și a condus la depunerea unor sesizări oficiale la Consiliul Național al Audiovizualului (CNA). Nemulțumirile au vizat, în special, modul în care a fost gestionată intervenția concurentei Naba Salem în timpul unui duel tensionat pentru eliminare, între concurenții Larisa Uță și Cristian Boureanu.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 17

Comentariile care au stârnit indignarea publicului

În timpul probei, Naba Salem a intervenit verbal de mai multe ori, iar comentariile sale au fost percepute de o parte a publicului drept nepotrivite și ofensatoare. În intervalele dintre etapele traseului, ea a spus printre altele: „Du-te la toaletă, la toaletă amândoi. Să se ducă în exil și cealaltă să dispară la toaletă, la toaletă cu ea. Doi terminați pe traseu. Ce bine că nu au venit aici, că-i scuipam”.

Mai târziu, după ce Adi Vasile a stins flacăra Larisei, aceasta a refuzat să își ia la revedere de la colegi, iar Naba Salem a comentat din nou: „Rând pe rând să se ducă ăștia care nu vor să își învețe lecția. O voi contacta de Crăciun să o pun în brad, că e vai steaua ei”.

Sesizare oficială la CNA

Reacțiile online nu au întârziat să apară, iar numeroși telespectatori și-au exprimat indignarea față de limbajul folosit și de lipsa unei temperări vizibile din partea producției. În urma difuzării episodului, o telespectatoare a depus oficial o sesizare la CNA, solicitând analizarea modului în care intervențiile verbale ale Nabei au fost prezentate și a impactului acestora asupra standardelor de decență și responsabilitate editorială în programele de divertisment difuzate în prime-time.

„Eu am făcut sesizare la CNA. Ce s-a întâmplat în această seară – circul grotesc la care a trebuit să asistăm, consider că a fost o jignire a acestui post de televiziune la adresa noastră! Să permiți unui specimen analfabet cu apucături de mahalagioaică, puturoasă și prefăcută precum Naba, să comenteze în asemenea HAL la adresa unor persoane publice cu realizări adevărate în viață, și apoi să îi mai și dai drept la replică, înseamnă să desconsideri cu adevărat capacitățile intelectuale ale urmăritorilor!”, a transmis telespectatoarea, potrivit cancan.ro.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE