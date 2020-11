La Primăria Târgșoru Vechi, contractele din bani publici se dau în familie. 25.000 de euro pentru meniurile elevilor ajung la o firmă înființată de mama primarului﻿

În data de 14 octombrie, la ora 17.40, Primăria Târgșoru Vechi publică în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) un anunț prin care vrea să achiziționeze servicii de catering pentru școli. Elevii din ciclurile primar și gimnazial din comună ar urma să beneficieze de o masă care să includă felul I, felul II și desert.

Primăria Târgșoru Vechi

15 minute mai târziu, la ora 17.55, vine și răspunsul firmei ofertante, SC Dekprime Arena SRL.

Funcționarului din primărie care a lansat cererea îi ia doar alte 10 minute să dea contractul, prin încredințare directă, firmei menționate.

Valoarea contractului se ridică la 24.748,25 de euro, fără TVA, pentru 13.255 de meniuri.



Primăria a dat contractul firmei Dekprime Arena SRL

Toate ițele duc la familia Drăgan

Firma câștigătoare, Dekprime Arena SRL, are sediul social în satul Strejnicu, pe strada Saturn, la numărul 32. La aceeași adresă se află și restaurantul lui Adrian Drăgan, fiul primarului. Firma acestuia are un nume asemănător cu cea care tocmai a câștigat contractul: Deku Sport Arena, înființată în anul 2015.

Dekprime Arena SRL a fost înființată în urmă cu un an de Floarea Drăgan. Ea este mama primarului PNL Nicolae Drăgan și s-a retras din firmă în urma deciziei nr. 1 din data de 10 septembrie 2020.

Recomandări Ce a găsit Corpul de Control al MApN după Rafila și alți grei din Medicină la Institutul Cantacuzino

Decizia a apărut în Monitorul Oficial în data de 14 octombrie, în aceeași zi în care societatea a primit contractul din bani publici fără licitație. Locul mamei primarului din Târgșoru Vechi este preluat de Roxana Cerasela Băicoianu. O apropiată a familiei, susțin surse din primărie.

Totodată, în SEAP, la datele de contact ale ofertantului, apare un număr de telefon căruia, la o căutare pe WhatsApp, îi este atașată fotografia soției primarului. Același număr de telefon este trecut și în dreptul firmei fiului primarului.

Deku Arena, firma fiului primarului Drăgan, are aceeași adresă și același număr de telefon cu societatea care a câștigat contractul pentru serviciile de catering

Firmele primarului, abonate la contracte cu statul

Aceasta nu este singura achiziție dubioasă făcută de primăria comunei conduse de Nicolae Drăgan, aflat la al patrulea mandat. Alte două societăți comerciale, care au aparținut primarului și soției acestuia, au câștigat bani publici în anii trecuți, tot prin încredințare directă.

Recomandări Şi voi ne cereţi să venim la vot?

Criscard Invest SRL este o societate înființată în anul 2010, al cărei sediu social se află la adresa de domiciliu a primarului Nicolae Drăgan. Până în anul 2017, firma a aparținut Mihaelei Stanciu (actuală Drăgan), soția edilului, apoi a fost mutată pe numele mătușii acesteia, susțin surse din primărie.

Punctul de lucru al societății se află în incinta Căminului Cultural din comuna Târgșoru Vechi, aflat în subordinea primăriei.

Cu doar doi angajați, Criscard Invest SRL a lucrat la extinderea rețelei de alimentare cu apă și la deratizarea școlilor din comună, contracte atribuite tot fără licitație.

În perioada 2017-2019, societatea a primit contracte în valoare de peste 155.838 de lei, fără TVA, prin încredințare directă.

Dekosar Impex SRL este prima firmă a primarului Nicolae Drăgan, înființată în anul 1994 pentru a pune în funcțiune cârciuma din sat.

Recomandări Cursă strânsă pentru Casa Albă. CNN și Fox News anunță că Biden a câștigat statul Wisconsin, unde Trump a cerut renumărarea voturilor. Mesajul transmis de democrat

Până în anul 2017, societatea era pe numele Ioanei Drăgan, fiica edilului. În 15 septembrie 2017, George Mădălin Barbu a devenit asociat unic. El este barman la restaurantul fiului primarului. Adresa sediului aparține familiei Drăgan.

În perioada 2017-2019, Dekosar Impex SRL a primit cinci contracte în valoare totală de 68.017 lei, fără TVA, fără licitație.

Pentru acești bani, cei trei angajați au trebuit să împrăștie material antiderapant, să construiască stații de autobuz și cuști metalice pentru transportul câinilor fără stăpân.

Cinci contracte cu statul, fără licitație, a câștigat prima firmă a primarului PNL din Târgșoru Vechi

USR a făcut plângere la DNA

Pentru contractele prin încredințare directă acordate acestor două firme – Criscard Invest SRL și Dekosar Impex SRL – consilierul local USR Aurel Oprinoiu a depus o plângere la Direcția Națională Anticorupție în data de 4.08.2020.

Răspunsul procurorilor anticorupție a fost că plângerea acestuia “a fost trimisă spre competentă soluționare Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești”.

Răspunsul DNA la plângerea formulată de Aurel Oprinoiu

Aurel Oprinoiu a declarat, pentru Libertatea, că neregulile ar fi mai multe, însă primarul Nicolae Drăgan “a știut să-și ascundă urmele”.

“În situația acestor trei firme a fost neglijent și se poate dovedi legătura dintre el și acestea. Însă problemele sunt mult mai mari în comuna Târgșoru Vechi. Se crede invincibil, nu mai are niciun pic de jenă, pentru că până acum nu i s-a întâmplat nimic. Am spus că trebuie să facem tot ce ține de noi pentru a-l opri, de aceea am făcut și plângerea la DNA”, a declarat Aurel Oprinoiu.

Nicolae Drăgan, primarul PNL al comunei Târgșoru Vechi | Foto: Observatorul Prahovean

Contactat de Libertatea, primarul Nicolae Drăgan a refuzat să comenteze situația și dă vina pe cei din USR, care “îl șantajează”.

“Nu este nimic adevărat, totul este pus la cale de cei din USR, care mă șantajează ca să pun viceprimar din partea lor. Informați-vă mai bine. Nimic nu este adevărat”, a declarat primarul comunei prahovene.



Citeşte şi:

OMS anunță o nouă creștere îngrijorătoare a mortalității COVID în Europa. Cu 43% mai multe decese în doar 7 zile

Medic ATI de la “Floreasca” avertizează: “Pandemia este pierdută de sub control. În decembrie vom depăși 25.000 de cazuri pe zi”

Glume și meme-uri cu Donald Trump și Joe Biden după alegerile prezidențiale din SUA

PARTENERI - GSP.RO Cum a dat-o afară Donald Trump pe Nadia Comăneci: „Te iubesc, dar ești concediată!”

PARTENERI - PLAYTECH Andreea Bălan a fost OPERATĂ de URGENȚĂ. Ce se întâmplă chiar acum la spital

HOROSCOP Horoscop 5 noiembrie 2020. Berbecii își găsesc un punct de sprijin în ceea ce merge bine în viață

Știrileprotv.ro Și-a implantat doi colți uriași pentru a semăna cu o orcă. Cum arată acum. FOTO

Telekomsport Un medic s-a infectat voluntar cu COVID 19. Ce a descoperit anulează tot ce ştim despre coronavirus