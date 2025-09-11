Reacția localnicilor la proiectul controversat din Ghimbav

Localnicii au reacționat cu umor la această situație neobișnuită.

„Meșterul Manole a fost… Dorel. Îl știți pe Dorel? Da… Dorel în ghilimele”, a comentat ironic o localnică.

Cu toate acestea, amplasarea băncilor ridică probleme serioase de accesibilitate. Unele bănci blochează trecerile de pietoni, forțând persoanele cu cărucioare să folosească carosabilul.

„Deci trecerea de pietoni trece prin bancă”, a explicat un alt localnic.

Părerile localnicilor sunt divizate. Unii consideră că numărul băncilor este potrivit pentru zona frecventată de familii cu copii. Alții critică lipsa de gândire în amplasarea lor.

„Ar fi trebuit să lase măcar un spațiu la trecere. Să treci cu un căruț ceva nu e loc”, a declarat un localnic pentru Antena 3 CNN.

Primăria Ghimbav nu a venit cu un răspuns oficial

Încercările de a obține un punct de vedere oficial au eșuat. Potrivit sursei citate, Primăria din Ghimbav e în proces de renovare, angajații nu sunt la locurile de muncă, iar primarul orașului a fost de negăsit pentru un punct de vedere.

Alte probleme în Ghimbav

Proiectul băncilor nu este singura problemă din Ghimbav. Locuitorii se confruntă și cu dificultăți în utilizarea eco-insulelor inteligente pentru colectarea deșeurilor. Deși conceptul este bun, implementarea lasă de dorit.

Localnicii raportează că cartelele de acces nu funcționează întotdeauna, iar deșeurile nu sunt ridicate la timp. Acest lucru îi forțează să se întoarcă acasă cu gunoiul sau să-l lase lângă eco-insule, contrar scopului inițial al proiectului.

