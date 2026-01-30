Primăriile din Iași elimină decontarea navetei profesorilor din lista cheltuielilor

Primăriile din județul Iași au început să elimine decontarea cheltuielilor de navetă pentru profesori, o decizie ce afectează grav sistemul educațional rural.

Profesorii bine pregătiți renunță la posturile din mediul rural, unde costurile transportului depășesc 1.000 de lei lunar, preferând să plece în alte locuri. Potrivit Rfi, această situație are efecte negative asupra performanțelor școlare ale elevilor, transformând rezultatele bune la examene în excepții statistice.

Ce spun profesorii din Iași despre noua măsură

Mihai Baltag, profesor titular la școala din satul Gârbești, comuna Țibana, județul Iași, explică dificultățile întâmpinate.

„Am ales să fiu profesor navetist, sunt titular acolo. Am câștigat postul în urma unui examen destul de serios; am ales să fiu profesor. În prezent, nu ni se mai decontează naveta, de mai bine de un an de zile calendaristic. Este o sumă consistentă pe care o plătim din salariu. Unii colegi care vin de mai departe plătesc chiar și o mie de lei pe lună”, spune el, potrivit sursei citate mai sus.

Profesorii bine pregătiți au preferat să părăsească mediul rural

Dascălul atrage atenția asupra unei probleme din școlile din mediul rural. Baltag subliniază că profesorii bine pregătiți au părăsit treptat comuna din cauza neplății navetei.

„Avem probleme la nivelul procesului de învățare. Este, în general, o comună cu un nivel destul de scăzut în ceea ce privește educația, iar unul dintre motive este neplata navetei.

Avem o mulțime de foști colegi care au plecat, oameni bine pregătiți, care aveau rezultate la catedră, la Evaluarea Națională și la diferite concursuri școlare. S-au dus din comună tocmai din această cauză, pentru că există o rea-voință în privința acordării unui drept”, a mai adăugat profesorul.

Reacția sindicatelor, după ce primăriile din Iași au început să taie decontările profesorilor

Laviniu Lăcustă, liderul Uniunii Sindicatelor Libere din Învățământul Preuniversitar (USLIP) Iași, atrage atenția asupra situației din mai multe primării:

„Din păcate, avem probleme cu aproximativ șase UAT-uri. Primarii de acolo invocă lipsa resurselor financiare, dar noi suntem convinși că ar exista posibilități dacă ar fi o planificare mai bună a resurselor locale”, a spus el.

Localitățile afectate includ Moșna, Schitu Duca, Cozmești, Ungheni și Țibana. Reducerea fondurilor de la bugetul de stat a amplificat aceste probleme, punând presiune pe bugetele locale.

Reformele din 2025 au adus o serie de nemulțumiri în rândul profesorilor

Profesorii sunt nemulțumiți și de alte măsuri recente, inclusiv creșterea normei didactice de la 18 la 20 de ore și modificările planurilor-cadru.

„Vorbim de o nemulțumire generală legată de majorarea normei didactice de predare de la 18 la 20 de ore. Din păcate, avem foarte mulți colegi care au intrat în restrângere de activitate sau completare de normă și care trebuie să-și găsească, total sau parțial, un loc de muncă în alte unități de învățământ”, a mai explicat Laviniu Lăcustă.

Planul-cadru introdus în 2025 a redus numărul orelor la discipline fundamentale, precum chimia, fizica, matematica sau biologia, ceea ce a dus la dispariția unor posturi pentru cadrele didactice titulare.

„Suntem convinși că vor exista colegi care nu vor mai avea catedră. Și aici nu mai vorbim neapărat de cadre didactice suplinitoare, ci de cadre didactice titulare, care aveau un post într-o anumită unitate și care va dispărea tocmai din cauza acestor măsuri ilogice adoptate de către Guvernul Bolojan în vara anului 2025”, avertizează Lăcustă.

În fața acestor dificultăți, tot mai mulți profesori aleg să se pensioneze anticipat. Laviniu Lăcustă critică dur direcția reformei: „Așa au înțeles ei să facă o reformă sau să reducă analfabetismul funcțional: reducând orele la disciplinele fundamentale”.

