Ce economie au făcut la buget măsurile de austeritate impuse în Educație de Legea Bolojan

Anul 2025 a fost un an de sacrificiu pentru profesori, studenți și elevi, căci din veniturile acestora Guvernul a încercat să acopere o parte din deficitul bugetar. Și nu s-a sfiit deloc: a băgat mâna adânc în buzunarele lor, a scotocit temeinic și a făcut o economie de doar 0,02% din PIB, a precizat Consiliul Fiscal într-o analiză.

Dacă ne raportăm la bugetul alocat în 2025 Ministerului Educației, reducerile de cheltuieli reprezintă doar 0,6% din acesta. Este vorba despre aproximativ 378 milioane de lei, bani care pentru bugetul de stat reprezintă o nimica toată. Însă, pentru oamenii din educație aceste măsuri de austeritate au fost crâncene. 

Cele mai importante reduceri de cheltuieli care au lovit Educația

Măsurile de reducere a cheltuielilor în domeniul educației au vizat o creștere a normei didactice de predare, o restrângere a burselor elevilor și studenților și o reorganizare a unităților școlare.

Creșterea normei didactice a profesorilor

Una dintre cele mai controversate măsuri a vizat norma didactică a profesorilor din învățământul preuniversitar care a crescut, în medie, de la 18 la 20 de ore pe săptămână. Ce presupune acest lucru? Creșterea normei didactice înseamnă, pe lângă cele două ore de predare efectivă la clasă, timp de pregătire în plus și timp de corectare în plus. Vorbim, așadar, despre o muncă suplimentară neplătită.

Scăderea tarifului la plata cu ora

Profesorii care, pe lângă norma didactică, efectuau ore suplimentare, s-au trezit cu diminuarea plății acestor ore prin modificarea unei formule de calcul.  Concret, la stabilirea tarifului la plata cu ora se utilizează salariul de bază aferent cadrului didactic încadrat, având în vedere gradația de vechime în muncă, treapta de vechime în învăţământ şi gradul didactic corespunzător, la care se adaugă, după caz, mai multe majorări sau sporuri. Plata cu ora este raportată la numărul mediu lunar de ore lucrătoare, nu doar la cele de predare, cum era înainte.

Bursele elevilor, mai puține 

Statul acordă elevilor în acest an școlar trei tipuri de burse: bursă de merit, bursă socială și bursă tehnologică, pentru elevii din învățământul profesional. Bursele olimpicilor au fost tăiate, acești copiii fiind premiați de Ministerul Educației. 

Bursele pentru studenți, reduse 

Bursele studenților au scăzut cu aproximativ 40%. Guvernul a decis ca aceste sume de bani să fie oferite doar în timpul cursurilor și doar celor înscriși pe locuri bugetate. Cât despre tinerii înscriși la taxă, aceștia nu mai primesc niciun ajutor financiar. Pentru viitorii profesori bursele au scăzut cu 1.500 de lei, iar bursele de excelență au dispărut cu totul. 

Comasarea școlilor

O altă decizie luată prin legea Bolojan a fost comasarea școlilor. Peste 500 de școli și-au pierdut astfel statutul de unități cu personalitate juridică devenind structuri arondate altor unități. Până în toamna anului trecut, pentru a avea personalitate juridică, o școală trebuia să aibă înscriși minimum 300 de elevi. Potrivit noii proceduri de reorganizare a școlilor, numărul de elevi a crescut de la 300 la 500, iar unitățile de învățământ care nu ating noua limită au fost comasate. Cu o excepție, însă: școlile unice la nivel de unitate administrativ-teritorială pot funcționa indiferent de numărul de copii pe care îl au. 

Ilie Bolojan, îmbrăcat într-un costum închis la culoare și cravată, stă în picioare în spatele unui podium, ținând în mână un dosar albastru.
Premierul României, Ilie Bolojan. Sursa foto: Shutterstock

Ilie Bolojan este noul ministru interimar al Educației

Conform unui anunţ făcut de Guvern marți, 13 ianuarie, premierul Ilie Bolojan a transmis președintelui României, Nicușor Dan, „propunerea de revocare din funcția de ministru al Educației și Cercetării a domnului Daniel-Ovidiu David, ca urmare a demisiei, și preluarea interimatului de către prim-ministrul României”.

Ilie Bolojan a devenit ministrul interimar al Educației după aproape trei săptămâni de la demisia lui Daniel David. Premierul a anunțat că în această lună, până la finalul ei, va numi un nou ministru.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Imagini cu Diana Munteanu în costum de baie, în zăpadă. Vedeta a stârnit controverse pe Instagram
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
S-a aflat adevărul! Rămâne Andra la ProTV după plecarea lui Cătălin Măruță? Declarația făcută de oficialii ProTV: ”Andra va fi...” Val de reacții după aceste cuvinte...Iar asta nu e tot
Viva.ro
S-a aflat adevărul! Rămâne Andra la ProTV după plecarea lui Cătălin Măruță? Declarația făcută de oficialii ProTV: ”Andra va fi...” Val de reacții după aceste cuvinte...Iar asta nu e tot
„Boss-ul de la Pro...” Dan Negru, reacție virală după ce a aflat de plecarea lui Cătălin Măruță de la PRO TV. A spus lucruri pe care nimeni nu a îndrăznit să le facă publice până acum! Ce a dezvăluit
Unica.ro
„Boss-ul de la Pro...” Dan Negru, reacție virală după ce a aflat de plecarea lui Cătălin Măruță de la PRO TV. A spus lucruri pe care nimeni nu a îndrăznit să le facă publice până acum! Ce a dezvăluit
Raluka și partenerul ei, Guy Kouris, cu 20 de ani mai în vârstă ca ea, au împlinit patru ani de relație. Cum au sărbătorit. Cei doi trăiesc o poveste de dragoste discretă. Foto
Elle.ro
Raluka și partenerul ei, Guy Kouris, cu 20 de ani mai în vârstă ca ea, au împlinit patru ani de relație. Cum au sărbătorit. Cei doi trăiesc o poveste de dragoste discretă. Foto
gsp
Renata Zarazúa s-a dezbrăcat pentru a-și arăta pielea arsă. Avertisment dur pentru cei care merg la Australian Open
GSP.RO
Renata Zarazúa s-a dezbrăcat pentru a-și arăta pielea arsă. Avertisment dur pentru cei care merg la Australian Open
Cătălin Măruță, după ce i-a fost închisă emisiunea de la PRO TV: „Ca Xabi Alonso la Real Madrid”
GSP.RO
Cătălin Măruță, după ce i-a fost închisă emisiunea de la PRO TV: „Ca Xabi Alonso la Real Madrid”
Parteneri
Florin Călinescu, adevărul dur despre plecarea lui Cătălin Măruță de la PRO TV: “Este ultima victimă!”. A spus ce nimeni nu avea curaj, mai supărat ca oricând, nemilos mesaj la adresa conducerii
Libertateapentrufemei.ro
Florin Călinescu, adevărul dur despre plecarea lui Cătălin Măruță de la PRO TV: “Este ultima victimă!”. A spus ce nimeni nu avea curaj, mai supărat ca oricând, nemilos mesaj la adresa conducerii
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
Avantaje.ro
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu, turul vilei din Dominicană — „Welcome to our crib”, jacuzzi, terase și mult umor. Replicile savuroase care au făcut clipul viral
Tvmania.ro
Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu, turul vilei din Dominicană — „Welcome to our crib”, jacuzzi, terase și mult umor. Replicile savuroase care au făcut clipul viral

Alte știri

Doi români au intrat într-un supermarket, și-au umplut coșul cu produse în valoare de 2.400 de euro și au vrut să plece. Gestul care i-a dat de gol
Știri România 14:51
Doi români au intrat într-un supermarket, și-au umplut coșul cu produse în valoare de 2.400 de euro și au vrut să plece. Gestul care i-a dat de gol
Dacia va lansa un nou model de mașină electrică în 2026. Cum arată și de la ce preț pornește mini-SUV-ul
Știri România 14:26
Dacia va lansa un nou model de mașină electrică în 2026. Cum arată și de la ce preț pornește mini-SUV-ul
Parteneri
Reforma făcută din pix în Poliție și Armată, bombă cu ceas, avertizează experții: „Vor fi tot mai multe cazuri grave ca cel din Caracal”
Adevarul.ro
Reforma făcută din pix în Poliție și Armată, bombă cu ceas, avertizează experții: „Vor fi tot mai multe cazuri grave ca cel din Caracal”
Șeful IJP Dolj, care a murit în biroul său și a fost avansat post-mortem de Nicușor Dan, s-a bătut în instanță cu Direcția Generală Anticorupție. Ce decizie s-a luat
Fanatik.ro
Șeful IJP Dolj, care a murit în biroul său și a fost avansat post-mortem de Nicușor Dan, s-a bătut în instanță cu Direcția Generală Anticorupție. Ce decizie s-a luat
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Căpitan la 20 de ani. Mario Tudose: „Cel mai important lucru e să trăiești clipa”
Căpitan la 20 de ani. Mario Tudose: „Cel mai important lucru e să trăiești clipa”
Mihai Lixandru: „Ne place să jucăm din 3 în 3 zile”
Mihai Lixandru: „Ne place să jucăm din 3 în 3 zile”
Parteneri
Cu ce probleme de sănătate se confruntă Flavia Mihășan. Asistenta TV a povestit totul: „Așa dureri nu am știut că există...”
Elle.ro
Cu ce probleme de sănătate se confruntă Flavia Mihășan. Asistenta TV a povestit totul: „Așa dureri nu am știut că există...”
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
Unica.ro
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la Corina Bode
Viva.ro
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la Corina Bode

Monden

Marius Damian e student la 46 de ani. Povestitorul și scenaristul de la „Asia Express” are succes ca pictor
Stiri Mondene 14:28
Marius Damian e student la 46 de ani. Povestitorul și scenaristul de la „Asia Express” are succes ca pictor
Scrisoarea pe care Victoria și David Beckham au primit-o de la fiul lor. Ce le-a scris Brooklyn în mijlocul scandalului din familie
Stiri Mondene 14:14
Scrisoarea pe care Victoria și David Beckham au primit-o de la fiul lor. Ce le-a scris Brooklyn în mijlocul scandalului din familie
Parteneri
Dani Oțil a transformat subsolul într-un spațiu la care puțini s-ar fi gândit. Cum arată casa din Corbeanca
TVMania.ro
Dani Oțil a transformat subsolul într-un spațiu la care puțini s-ar fi gândit. Cum arată casa din Corbeanca
Momentul exploziei din sediul poliției din Lugoj. Un trecător surprins de suflu
ObservatorNews.ro
Momentul exploziei din sediul poliției din Lugoj. Un trecător surprins de suflu
Gata, Dan Negru a detonat bomba! Mai dur ca oricând, spune ce s-a întâmplat la PRO TV, detalii direct din culise: „Pe bossul de la Pro l-am mai supărat o dată”
Libertateapentrufemei.ro
Gata, Dan Negru a detonat bomba! Mai dur ca oricând, spune ce s-a întâmplat la PRO TV, detalii direct din culise: „Pe bossul de la Pro l-am mai supărat o dată”
Parteneri
„Ce zice băiatul tău?”. La 47 de ani, mama unui jucător din Superligă s-a filmat în costum de baie, pe un șezlong acoperit de zăpadă. Reacția fanilor nu a întârziat
GSP.ro
„Ce zice băiatul tău?”. La 47 de ani, mama unui jucător din Superligă s-a filmat în costum de baie, pe un șezlong acoperit de zăpadă. Reacția fanilor nu a întârziat
Facturi uriașe la gaze în Superliga, după ce cluburile au primit sume greu de imaginat de achitat. „Doamne, ferește! E de domeniul fantasticului”, spun oficialii.
GSP.ro
Facturi uriașe la gaze în Superliga, după ce cluburile au primit sume greu de imaginat de achitat. „Doamne, ferește! E de domeniul fantasticului”, spun oficialii.
Parteneri
China a înregistrat un excedent comercial record de aproape 1.200 de miliarde de dolari în 2025
Mediafax.ro
China a înregistrat un excedent comercial record de aproape 1.200 de miliarde de dolari în 2025
Mama lui Sergiu Țârnă, sfâșiată de durere după moartea tânărului. Mesajul dureros transmis polițistului criminal: ”Mi-au rupt sufletul”
StirileKanalD.ro
Mama lui Sergiu Țârnă, sfâșiată de durere după moartea tânărului. Mesajul dureros transmis polițistului criminal: ”Mi-au rupt sufletul”
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Wowbiz.ro
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Scene cutremurătoare la înmormântarea lui Gabriel, tânărul de 25 de ani mort în spitalul din Buzău! Au apărut după ce a fost condus la groapă și toată lumea a rămas înmărmurită. Toți au scos telefoanele să filmeze
Wowbiz.ro
Scene cutremurătoare la înmormântarea lui Gabriel, tânărul de 25 de ani mort în spitalul din Buzău! Au apărut după ce a fost condus la groapă și toată lumea a rămas înmărmurită. Toți au scos telefoanele să filmeze
Semnul banal care apare cu o zi înainte de infarct. Avertismentul ignorat de mii de români
Redactia.ro
Semnul banal care apare cu o zi înainte de infarct. Avertismentul ignorat de mii de români
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct! Artista, internată de urgență la Spitalul Județean din Suceava
KanalD.ro
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct! Artista, internată de urgență la Spitalul Județean din Suceava

Politic

Nicușor Dan va avea internet în avionul Spartan, după ce s-a plâns că a fost „deconectat de realitate”. Radu Miruță: „Ieri s-a făcut un prim test de comunicații”
Politică 15:08
Nicușor Dan va avea internet în avionul Spartan, după ce s-a plâns că a fost „deconectat de realitate”. Radu Miruță: „Ieri s-a făcut un prim test de comunicații”
Ilie Bolojan confirmă creșterea vârstei de pensionare pentru polițiști și militari, tranzitoriu: „Trebuie reguli de bun-simț. Cu cât mai repede, cu atât mai bine”
Politică 13 ian.
Ilie Bolojan confirmă creșterea vârstei de pensionare pentru polițiști și militari, tranzitoriu: „Trebuie reguli de bun-simț. Cu cât mai repede, cu atât mai bine”
Parteneri
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
ZiaruldeIasi.ro
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
A părăsit de urgență cantonamentul din Antalya al FCSB. Exclusiv
Fanatik.ro
A părăsit de urgență cantonamentul din Antalya al FCSB. Exclusiv
Exercițiul fizic e la fel de eficient ca medicamentele, în cazul depresiei
Spotmedia.ro
Exercițiul fizic e la fel de eficient ca medicamentele, în cazul depresiei