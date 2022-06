Totul a ieșit la iveală când în presă a apărut convorbirea telefonică dintre edilul din Călinești și tânăra de 21 de ani. Tânăra de 21 de ani, care era angajată la o firmă de pază și protecție ce asigură paza inclusiv la Primăria Călinești, susține că primarul a început să-i facă avansuri și i-a propus să o angajeze la cabinetul său în schimbul unor favoruri sexuale. Ea a și înregistrat o conversație pe care a avut-o cu edilul.

Poliția a deschis o anchetă, iar azi, reprezentanții IPJ Argeș au anunțat că edilul Mihai Georgescu a fost reținut pentru 24 de ore.

„În ziua de 27 iunie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale Argeș, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Topoloveni, au continuat cercetările într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de folosire abuzivă a funcției în scop sexual, conform art. 299 din Codul penal, și au reținut un bărbat de 53 de ani, din Călinești”, au transmis reprezentanții IPJ Argeș prin intermediul unui comunicat de presă.

Potrivit anchetatorilor, în perioada octombrie 2021 – mai 2022, bărbatul în cauză, având calitatea de funcționar public, „profitând de situația de autoritate asupra victimei, precum și în scopul angajării pe o altă funcție, ar fi pretins favoruri de natură sexuală unei angajate aflate în subordine”, mai transmit polițiștii.

Primarul a negat acuzațiile

La scurt timp după ce înregistrarea dintre el și angajata de 21 de ani a ajuns în spațiul public, edilul s-a apărat și a spus că este vorba de calomnie.

„Nu am ce să comentez pe acest subiect, nu mă pretez la asemenea inepții, mă dezic de la toate acuzațiile, las organele competente să tragă concluziile reale. Personal, nu am hărțuit pe nimeni și nu am făcut avansuri de natură sexuală niciunei femei, cu atât mai puțin unei angajate a primăriei”, a explicat primarul într-o postare publicată, joi, pe Facebook.

El a mai anunțat că, până atunci, s-a autosuspendat din toate funcțiile din PSD. „Îmi cer scuze față de colegii mei de partid, colegii din primăriei, față de familia mea și față de toți cei care sunt nevoiți să ia parte la acest circ. Mă concentrez pe lucrurile importante și pe proiectele pe care încercăm să le realizăm pentru cetățenii comunei Călinești”, a mai adăugat edilul.

Edilul e cercetat pentru folosirea abuzivă a funcției în scop sexual

Tânăra l-a înregistrat pe primarul comunei din Călinești și a arătat înregistrarea familiei sale, care inițial nu a crezut-o.

„Dacă vrei te pot angaja pe cabinetul meu, îți dau 35 de milioane, mă duci, mă aduci, nu știu, chestii d-astea, îți dau liber cât vrei tu, îți faci viața cum vrei , dacă am și eu nevoie de tine și vreau să fiu cu tine o oră-două într-o zi, să fii la dispoziția mea… îți asigur tot ce vrei, stabilitatea locului de muncă, un salariu bun, nu știu, prime, tot ce vrei tu, relații, te duc în lumea bună, n-ai vrut să te iau și la festival, toată lumea bună a fost acolo, dacă te-a durut la păsărică și ai considerat că e mai bine să ieși cu nu știu care…”, îi spune primarul tinerei într-o convorbire care a fost înregistrată de tânără, potrivit ziarului Curier.



