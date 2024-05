Preotul și femeia, despre care presa locală scrie că este amanta acestuia, au fost reținuți pentru 24 de ore.

Incidentul a avut loc în seara zilei de miercuri, 22 mai, spune primarul.

„Mergeam către casă și în drumul meu, m-au agresat. Am depus plângere penală și sunt sub cercetare cei care m-au agresat. Au tras de mine, au dat cu picioarele, au fost mai multe agresiuni. (…) Ei fac parte din echipa lui George Ciulei, care candidează și el la primăria Cernavodă și poate din această cauză. Nu știu dacă are sau nu legătură, dar știu că face parte din echipa lui Ciulei. Ei nici măcar nu și-au dat seama că acolo sunt patru camere care au înregistrat tot”, a declarat Negoiță pentru Replica de Constanța.

Între timp, Arhiepiscopia Tomisului a anunțat că preotul pe care primarul îl acuză că l-a agresat a fost suspendat de la slujire.

„Hristos a înviat! În legătură cu situația de la Cernavodă Arhiepiscopia Tomisului precizează că preotul Florian Bărbulescu se află în prezent sub ancheta Centrului Eparhial, fiind suspendat de la slujire”, a transmis Arhiepiscopia, adăugând că, potrivit legislației bisericești, „perioada maximă de suspendare înainte de finalizarea anchetei și începerea procesului canonic este de 30 de zile”.

„În cazul părintelui, este vorba despre suspendarea pe perioada maximă începând de astăzi, 24 mai 2024”, a mai precizat Arhiepiscopia Tomisului.

George Ciulei, actual candidat la primăria din Cernavodă, și-a dat foc în noiembrie 2018, în fața Catedralei Mântuirii Nemului, în timpul slujbei de sfințire a lăcașului de cult. El era nemulțumit de faptul că a fost caterisit, după 12 ani de preoţie, după ce a fost implicat într-un accident de circulaţie mortal.

